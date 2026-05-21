Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Росії загинув мільярдер із списка Forbes, який очолював раду директорів «Балтійської паливної компанії»

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
У Росії загинув мільярдер із списка Forbes, який очолював раду директорів «Балтійської паливної компанії»
У Росії на мотоциклі на смерть розбився нафтовий мільярдер Михайло Смирнов
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Голова ради директорів «Балтійської паливної компанії» Михайло Смирнов загинув у дорожньо-транспортній пригоді

У Росії в дорожньо-транспортній пригоді загинув мільярдер Михайло Смирнов, який очолював раду директорів «Балтійської паливної компанії». Смертельна аварія сталася на 49-му кілометрі траси «Піски – Сосново – Підгір'я» у Приозерському районі Ленінградської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.

Подробиці аварії

Бізнесмен, керуючи мотоциклом Triumph, не впорався з керуванням на повороті, виїхав на зустрічну смугу та лоб у лоб зіткнувся з автомобілем Haval. Смирнов помер на місці до приїзду медиків швидкої допомоги.

Як з'ясували місцеві журналісти, підприємець не мав водійського посвідчення відповідної категорії для керування мотоциклом. Крім того, за останні два роки його 19 разів притягували до відповідальності за порушення правил дорожнього руху (з них 18 – за перевищення швидкості). Через місяць Смирнову мало виповнитися 54 роки.

Хто такий Михайло Смирнов

Михайло Смирнов був відомим російським фінансистом і великим підприємцем паливного ринку Північно-Західного регіону Росії.

  • Капітал та рейтинги: У 2024 році він увійшов до офіційного рейтингу мільярдерів видання «Деловой Петербург» (посів 108-ме місце) із капіталом, який оцінювали у 7,79 млрд рублів.
  • Головні активи: Смирнов тривалий час був співвласником та головою ради директорів «Балтійської паливної компанії» та власником 50% акцій компанії «Нева Ойл». Ці підприємства забезпечують експорт нафтопродуктів та бункерування (заправку паливом) морських суден у Великому порту Санкт-Петербурга.
  • Кар'єрний шлях: До нафтового сектору Смирнов працював на топпосадах у банківській сфері, зокрема в банку «Санкт-Петербург». У 2015 році він також очолював велику корпорацію AEON Corporation, яка входила до списку 200 найбільших компаній за версією Forbes. Загалом за життя він брав участь в управлінні 26 компаніями у сферах логістики, фінансів, нерухомості та ресторанного бізнесу. 

«Главком» писав, що рівно рік минув з дня ліквідації одіозного проросійського політика, ексзаступника голови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова. Його застрелили 21 травня 2025 року в елітному передмісті Мадрида – Посуело-де-Аларкон. Наразі іспанські слідчі спільно з європейськими колегами суттєво просунулися у справі, затримавши головного підозрюваного та встановивши його зв'язки з РФ.

Читайте також:

Теги: росія ДТП смерть мотоцикл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський зустрівся з Пашиняном 3 травня 2026 року
Україна повертається на Південний Кавказ
8 травня, 17:57
Російський диктатор Володимир Путін під час виступу на військовому параді
Ображений диктатор. Справжні мотиви заяв Путіна
10 травня, 10:47
Балтійські країни перебудували економіку і посилили тиск на РФ
Росія лишилася за бортом. Балтія відмовилася від торгівлі з Москвою
23 квiтня, 18:31
Російська система ППО втрачає ефективність
ISW: Україна знайшла прогалину у ППО РФ і наростила удари
27 квiтня, 10:49
Спочатку передбачалося, що Віткофф і Кушнер приїдуть до Києва, зустрінуться із Зеленським, а вже потім вирушать до Москви
До Путіна на поклон їдемо, а в Україну – зась. Чому посланці Трампа ігнорують Київ
1 травня, 23:37
Звегінцева і Галкіна затримали у 2023 році
У РФ розробники гіперзвукових технологій отримали 12 років колонії за статтю в журналі
5 травня, 19:21
Українські військові вперше перехопили нові російські дрони-носії
Україна вперше знищила «Гербери» з ударними FPV-дронами (відео)
8 травня, 14:07
Співробітники київського метро не надали дефібрилятор для допомоги чоловіку
Київський метрополітен проводить внутрішнє розслідування через смерть людини, яка не отримала допомоги
10 травня, 00:05
Киргизстан потрапив у поле зору Заходу через обхід санкцій
Киргизстан потрапив під санкційний удар. Влада пішла на жорсткий крок
19 травня, 18:55

Соціум

У Росії загинув мільярдер із списка Forbes, який очолював раду директорів «Балтійської паливної компанії»
У Росії загинув мільярдер із списка Forbes, який очолював раду директорів «Балтійської паливної компанії»
ЄС посилює депортації мігрантів: які країни видворяють найбільше людей
ЄС посилює депортації мігрантів: які країни видворяють найбільше людей
ООН відповіла, скільки у світу є часу до продовольчої кризи, спричиненої блокадою Ормузької протоки
ООН відповіла, скільки у світу є часу до продовольчої кризи, спричиненої блокадою Ормузької протоки
У Перу стався землетрус магнітудою 5,8: є руйнування та постраждалі
У Перу стався землетрус магнітудою 5,8: є руйнування та постраждалі
Літак Британії опинився за крок до зіткнення з винищувачами РФ
Літак Британії опинився за крок до зіткнення з винищувачами РФ
Сили оборони вдарили по центру підготовки операторів дронів РФ
Сили оборони вдарили по центру підготовки операторів дронів РФ

Новини

Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Сьогодні, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Сьогодні, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Сьогодні, 10:18
Нацбанк випустив пам'ятну монету на честь видатного українця (фото)
Сьогодні, 08:18
Вознесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання
Сьогодні, 07:15
В Україні дощі, грози: погода на 21 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua