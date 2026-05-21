У Росії загинув мільярдер із списка Forbes, який очолював раду директорів «Балтійської паливної компанії»

Голова ради директорів «Балтійської паливної компанії» Михайло Смирнов загинув у дорожньо-транспортній пригоді

У Росії в дорожньо-транспортній пригоді загинув мільярдер Михайло Смирнов, який очолював раду директорів «Балтійської паливної компанії». Смертельна аварія сталася на 49-му кілометрі траси «Піски – Сосново – Підгір'я» у Приозерському районі Ленінградської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.

Подробиці аварії

Бізнесмен, керуючи мотоциклом Triumph, не впорався з керуванням на повороті, виїхав на зустрічну смугу та лоб у лоб зіткнувся з автомобілем Haval. Смирнов помер на місці до приїзду медиків швидкої допомоги.

Як з'ясували місцеві журналісти, підприємець не мав водійського посвідчення відповідної категорії для керування мотоциклом. Крім того, за останні два роки його 19 разів притягували до відповідальності за порушення правил дорожнього руху (з них 18 – за перевищення швидкості). Через місяць Смирнову мало виповнитися 54 роки.

Хто такий Михайло Смирнов

Михайло Смирнов був відомим російським фінансистом і великим підприємцем паливного ринку Північно-Західного регіону Росії.

У 2024 році він увійшов до офіційного рейтингу мільярдерів видання «Деловой Петербург» (посів 108-ме місце) із капіталом, який оцінювали у 7,79 млрд рублів. Головні активи: Смирнов тривалий час був співвласником та головою ради директорів «Балтійської паливної компанії» та власником 50% акцій компанії «Нева Ойл». Ці підприємства забезпечують експорт нафтопродуктів та бункерування (заправку паливом) морських суден у Великому порту Санкт-Петербурга.

Смирнов тривалий час був співвласником та головою ради директорів «Балтійської паливної компанії» та власником 50% акцій компанії «Нева Ойл». Ці підприємства забезпечують експорт нафтопродуктів та бункерування (заправку паливом) морських суден у Великому порту Санкт-Петербурга. Кар'єрний шлях: До нафтового сектору Смирнов працював на топпосадах у банківській сфері, зокрема в банку «Санкт-Петербург». У 2015 році він також очолював велику корпорацію AEON Corporation, яка входила до списку 200 найбільших компаній за версією Forbes. Загалом за життя він брав участь в управлінні 26 компаніями у сферах логістики, фінансів, нерухомості та ресторанного бізнесу.

