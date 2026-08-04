Головне попередження Лукашенку. Війна для Білорусі стане дорогою в один кінець

Стратегічний погляд із Києва на роздоріжжя, перед яким опинився Мінськ

«Війни починаються тоді, коли ти цього хочеш, але закінчуються не тоді, коли ти цього бажаєш»

Нікколо Макіавеллі

Історично сформований трикутник «Росія – Білорусь – Україна» ніколи не був простим сусідством трьох держав. Це конструкція, у якій політичний, правовий та економічний вибір кожної зі сторін безпосередньо зачіпає національні інтереси двох інших. Саме тому будь-яке зміщення рівноваги в цьому трикутнику має не локальні, а регіональні наслідки. І саме тому сьогодні, коли знову з’являються ознаки того, що Білорусь може бути втягнута у війну проти України, про природу цих наслідків необхідно говорити відверто, а саме мовою стратегії, а не емоцій.

Розвідувальні дані, часткові переміщення військ, створення на кордоні нових бригад та інспектування підготовки білоруських підрозділів представниками країни-агресора актуалізували питання, яке здавалося відкладеним: чи зробить Мінськ крок, після якого повернення до попереднього стану стане неможливим? Відповідь на нього визначатиме долю білоруської держави на десятиліття вперед. І ця відповідь поки що не отримана…

Логіка трикутника: чому Москва не мислить себе без сусідів

У трикутнику «Росія – Білорусь – Україна» Москва послідовно позиціонує себе як домінант і агресор щодо двох інших країн. Власне історичне майбутнє вона не здатна уявити без України та Білорусі, а Україну взагалі сприймає як екзистенційну загрозу своєму лідерству. Звідси й природа війни, що триває: для однієї держави це боротьба за виживання нації, за право на власну думку та власне майбутнє; для іншої – це спроба стерти це прагнення до свободи й повернути сусідів у стан керованої залежності.

Білорусь у цій конфігурації досі утримує позицію спостерігача, схиляючись, на думку її керівництва, у бік сильнішого. Але саме ця позиція є джерелом внутрішньої напруги. Сумніви відчуває і білоруське суспільство, яке уважно стежить за діями влади, і саме оточення президента. Крихкий, нестійкий мир сьогодні заспокоює громадян та утримує їх осторонь чужої війни: страх за рідних виявляється сильнішим за будь-які заклики. Білоруси чекають. І це очікування є головний політичний ресурс, який керівництво країни ризикує втратити одним хибним рішенням.

Білорусь надала свою територію та інфраструктуру для використання Росією, що зробило її безпосереднім учасником війни фото: росЗМІ

2026 рік – це не 2022-й

На самому початку повномасштабного вторгнення окремі білоруські підрозділи, за непідтвердженими даними, перетинали кордон з Україною. Однак, зіткнувшись із опором і усвідомивши затяжний та кривавий характер майбутньої війни, Мінськ відступив від ідеї фізичної присутності на чужій території. Натомість Білорусь надала свою територію та інфраструктуру для використання Росією, що зробило її безпосереднім учасником війни. При цьому шлях до дипломатичного спілкування з іншими державами не був перекритий повністю, він був тільки обмежений, але не закритий.

Сьогодні з’являються передумови того, що цей сценарій може повторитися вже як пряма участь. І саме тут керівництву Білорусі варто чітко усвідомити одну річ: це вже не 2022 рік. Тоді на білоруському напрямку Україна не мала ані сформованих ліній оборони, ані укріпрайонів, ані необхідної щільності військ. Сьогодні все це є.

Це і є той рівень, на якому мислить військове керівництво держави. Україна володіє потужною системою протиповітряної оборони та безпілотними авіаційними комплексами, здатними здійснювати ураження на всю глибину території Білорусі. У логіці воєнного планування це означає просту, але невідворотну річ: у разі вступу у війну військова інфраструктура Білорусі – аеродроми, пункти управління, місця зосередження військ – перетворюється на законні військові цілі. Питання, яке постає перед Мінськом, звучить гранично прямо: чи варто ризикувати тим, що залишилося, – крихким миром, життями білорусів, економічним становищем і рештками простору для самостійної політики?

Що сьогодні бачить Київ

Стратегічна стриманість починається з тверезої оцінки фактів. А факти такі: уздовж державного кордону з Україною розгорнуто чотири батальйони й загони сил спеціальних операцій, підрозділи ствольної та реактивної артилерії, загалом тисячі військовослужбовців. Відбуваються планові ротації цих підрозділів, тривають перевірки бойової готовності, командно-штабні навчання, льотно-тактична підготовка авіації та військ протиповітряної оборони.

Київ бачить і більше. Білоруське керівництво вдосконалює транспортну інфраструктуру в прикордонних районах: будує нову автомобільну дорогу й міст через Прип’ять усього за кілька десятків кілометрів від кордону, що об’єктивно полегшує оперативне переміщення військ. Прискорено також зведення військового містечка та полігону в інтересах новосформованої десантно-штурмової бригади сил спеціальних операцій, на що окремо збільшено фінансування державної інвестиційної програми. Опрацьовується питання залучення до прикриття кордону загону зі складу колишньої російської ПВК «Вагнер», а її командування, своєю чергою, пропонує розгорнути на території Білорусі виробництво ударних дронів.

Паралельно фіксуються мобілізаційні заходи: відпрацювання порядку вручення повісток, заняття з відповідальними за розгортання пунктів оповіщення, реальне вручення сотень повісток в окремих районах. А наприкінці травня російський Генеральний штаб провів раптову перевірку власних формувань, розгорнутих на білоруській території.

Білоруське керівництво вдосконалює транспортну інфраструктуру в прикордонних районах: будує нову автомобільну дорогу й міст через Прип’ять фото: facebook.com/zelenskyy.official

Та сама стриманість вимагає назвати й інший факт, не менш важливий: ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи виконують завдання саме у прикордонних районах, а не готуються до вторгнення. Це принципова межа. Вона означає, що поріг ще не переступлено, і що в Мінська досі є вибір. Україна фіксує загрозу, але не приписує рішення, якого ще не ухвалено. У цьому й полягає той простір для розсудливості, який поки що зберігається.

Ціна одного рішення

Якщо подивитися на можливі наслідки системно, вони охоплюють усі без винятку сфери життя держави.

У політичній площині пряме залучення до війни означатиме втрату міжнародної суб’єктності Білорусі та остаточне перетворення на військово-політичний сателіт Росії. Білорусь випаде з будь-яких перспектив нормалізації відносин із Заходом на десятиліття, а сам її статус нейтральної держави буде анульовано.

У безпековій і воєнній площині йдеться про втягування у повномасштабну війну з втратами особового складу й техніки, перетворення військової інфраструктури на законні цілі та довгострокове виснаження оборонного потенціалу.

В економіці вибухне нова хвиля санкцій, скорочення експорту й інвестицій, відтік капіталу та кваліфікованих кадрів, поглиблення боргової залежності від Москви й деградація цілих секторів.

У соціально-демографічній сфері: людські втрати, нові хвилі еміграції, психологічна травматизація суспільства й поглиблення демографічної кризи, яка позбавляє країну майбутнього не менш надійно, ніж пряма поразка на полі бою.

Нарешті, у геополітичному вимірі Білорусь остаточно втратить роль потенційного посередника й сформує образ держави-співучасниці агресії, прирікаючи себе на тривалу регіональну ізоляцію.

Та найглибша загроза лежить навіть не у площині втрат. Вона полягає в тому, що Росія не дозволить Білорусі мати власне демократичне керівництво, адже це означало б для Кремля втрату території та появу поруч держави, вільної від авторитарних поглядів. Іншими словами, ціною вступу у війну може стати не епізодична поразка, а сам суверенітет та поступова, але незворотна втрата права бути окремою державою.

Київ розрізняє режим і народ

Тут необхідно сказати те, що становить суть позиції політичного керівництва України. Київ не прагне війни з білоруським народом. Протягом усіх років повномасштабної агресії Україна послідовно демонструвала, що розрізняє режим і народ, політичне рішення керівництва й волю звичайних громадян. Ця лінія не є тактичною поступкою, вона є принциповою.

Білоруський солдат, інженер, лікар чи студент не є ворогом України. Ворогом є логіка, яка штовхає чужу країну в чужу війну заради збереження домінування Кремля. І доки поріг не переступлено, простір для іншого вибору залишається відкритим. Цей вибір є обмеженим обставинами, але не закритим остаточно…

Попередження, а не погроза

Україна витримає. Ціна буде високою, але українське суспільство вже довело здатність протистояти значно сильнішому противнику: воно мобілізувало ресурси, адаптувало економіку, трансформувало армію й навчилося жити в умовах затяжної війни. Головне питання сьогодні стоїть інакше, і стоїть воно не перед Києвом.

Чи витримає білоруська економіка новий виток ізоляції та санкційного тиску? Чи витримає суспільство людські втрати й мобілізацію? Чи витримає державна система одночасний зовнішній воєнний і внутрішній когнітивний удар? Чи витримає режим утрату решток політичної легітимності?

Сьогодні Білорусь зберігає відносну внутрішню стабільність. Але ця стабільність є хиткою й значною мірою тримається саме на тому, що країна формально не бере прямої участі у війні. Вступ у конфлікт здатен зруйнувати цей баланс, і тоді йтиметься вже не про кілька років труднощів, а про десятиліття наслідків.

У цьому й полягає головне попередження керівництву Білорусі. Найбільша загроза для країни не у військових втратах як таких. Вона в тому, що одного дня держава може прокинутися учасницею чужої війни, заплативши за неї власним майбутнім. Увійти в цю війну можна за один день. Виходити з її наслідків доведеться десятиліттями.

Білорусь сьогодні стоїть перед вибором: залишитися державою, або стати черговим інструментом чужої війни. Цей вибір ще належить їй самій. Поки що…

Матеріал підготовлено на основі відкритого аналітичного огляду воєнно-політичної ситуації та наукового підходу до оцінювання безпекових і геополітичних процесів у регіоні. Текст має публіцистичний характер, відображає стратегічний рівень осмислення подій і не є офіційною позицією жодної державної установи чи органу військового управління.

Олег Семененко, заслужений діяч науки і техніки України, доктор військових наук