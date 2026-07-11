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«Оренда» дитини з інвалідністю: росіяни вигадали, як заправлятися на АЗС без черги

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Оренда» дитини з інвалідністю: росіяни вигадали, як заправлятися на АЗС без черги
Росіянка похизувалася цинічним «лайфхаком»
фото: скриншот з відео

Паливна криза в Росії загострилася після серії ударів України по нафтопереробних заводах

Росіянка похизувалася в мережі, що взяла «в оренду» дитину з інвалідністю, аби заправитися на АЗС без черги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відео.

«Те відчуття, коли треба заправити машину, а ти взяла у подруги дитину з інвалідністю. Взяла довідку і зараз поїду заправляти машину без черги. Лайфхак», – сказала росіянка.

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Нагадаємо, паливна криза в Росії загострилася після серії ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах. Через пошкодження низки НПЗ російська влада вже заборонила експорт дизельного пального, перенесла ремонти заводів, почала імпорт окремих нафтопродуктів та запровадила обмеження на продаж бензину в окремих регіонах.

До слова, Казахстан запровадив нові обмеження на перетин державного кордону автомобілями, щоб запобігти незаконному вивезенню пального. Відтепер транспортні засоби зможуть перетинати кордон лише один раз на добу. 

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін провів спеціальну нараду, присвячену ситуації з дефіцитом пального в країні. Під час засідання він визнав наявність труднощів і доручив уряду прискорити заходи для стабілізації ситуації.

Зауважимо, що губернатор Кіровської області РФ Олександр Соколов заявив, що його водій провів сім годин у черзі на автозаправній станції, щоб заправити службовий автомобіль.

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Теги: росія росіяни пальне

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