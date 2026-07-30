Росія вдарила по Павлограду: загинуло троє людей, серед поранених діти

Російська атака забрала життя трьох людей у Павлограді, ще десятеро дістали поранення

Російські війська вдень 30 липня завдали удару по Павлограду Дніпропетровської області. Під обстріл потрапив багатоповерховий житловий будинок. Унаслідок атаки загинули троє людей, ще десятеро дістали поранення, серед них – двоє дітей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжу.

За словами очільника області, російські окупанти влучили у житлову багатоповерхівку. Після удару в будинку спалахнула пожежа, а квартири зазнали значних руйнувань. На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці.

Серед поранених – хлопці віком 11 та 14 років. Їх, а також одну жінку, госпіталізували. За оцінкою медиків, усі троє перебувають у стані середньої тяжкості. Ще двом постраждалим допомогу надали на місці.

У мережі також оприлюднили відео з місця російського удару. На кадрах видно велику вирву, що утворилася після вибуху. Навколо неї розкидані уламки ґрунту, пошкоджене дорожнє покриття та бетонні конструкції, які вибуховою хвилею відкинуло на поверхню.

На відео також зафіксовано багатоповерховий житловий будинок, який зазнав серйозних руйнувань. У кількох під'їздах вибито майже всі вікна, зруйновано балкони та пошкоджено фасад. На нижніх поверхах понівечено квартири: вибуховою хвилею вирвало вікна й двері, частково пошкоджено стіни та перекриття.

Біля будинку лежать уламки скла, будівельних матеріалів і особистих речей мешканців. Також пошкоджено кілька припаркованих поруч автомобілів, один із яких зазнав значних пошкоджень кузова. На місці триває ліквідація наслідків атаки, а фахівці оцінюють масштаби руйнувань.

Крім Павлограда, під ударом опинився Дніпровський район, де було пошкоджено термінал логістичної компанії. На Нікопольщині окупанти обстріляли Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську, Покровську та Мирівську громади. Там загинула одна людина, ще четверо місцевих жителів дістали поранення. Також пошкоджено ліцей, адміністративну будівлю, супермаркет, багатоквартирні та приватні будинки, а також автомобілі.

У Васильківській і Зайцівській громадах Синельниківського району, а також у Грушівській та Глеюватській громадах Криворізького району внаслідок російських атак виникли пожежі та було пошкоджено автомобілі. Відомо про одного постраждалого. Під ворожим ударом також опинилася Губиниська громада Самарівського району.

До слова, 20 липня російські війська вперше від початку вторгнення використали керовані авіабомби для атаки на Павлоград.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак останнього часу, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Під ударами опинилися Київ, Львів, Полтавщина, Кривий Ріг, Харків, Вінниця, Суми, Рівненщина, Івано-Франківщина та інші регіони. Внаслідок обстрілів загинули й постраждали мирні жителі, пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, підприємства та виникли масштабні пожежі.

У Києві внаслідок російської атаки загинула одна людина, ще двоє постраждали. Унаслідок обстрілу Полтавщини загинула одна людина, також пошкоджено термінал «Нової пошти». Окупанти ударили балістичною ракетою по приватному будинку в передмісті Кривого Рогу, де загинули шестеро людей, серед яких двоє дітей.

Внаслідок атаки на Львів пошкоджено житлові будинки, виникли пожежі, під завалами опинилися люди. Відомо про постраждалих, триває пошуково-рятувальна операція.