Російський співак креативно позбувся паспорта РФ, підтримавши Україну

Дмитро Спірін засудив російську агресію проти України

Рок-музикант Дмитро Спірін отримав громадянство Аргентини та вирішив оригінально позбутися свого російського паспорта. Про це пише «Главком» із посиланням на допис співака в Instagram.

Дмитро Спірін наразі не може вийти з громадянства РФ. Однак він вирішив позбутися паспорта РФ, розігравши його на аукціоні. «У дописі про те, що я пройшов процедуру присяги та набуття аргентинського громадянства, я запитував вас: а що, мовляв, мені зробити з моїм російським паспортом? Із громадянства я, на жаль, поки не можу вийти через кримінальне переслідування та борги перед бюджетом РФ, тож питання було радше про символічне прощання», – написав він.

Російський паспорт Дмитра Спіріна фото: Іnstagram.com/_spirin_dmitry

Тож музиканту запропонували розіграти паспорт на благодійному аукціоні на підтримку України. Ця ідея сподобалася росіянину, і він вирішив продавати свій паспорт посторінково. Нову сторінку виставлятимуть на аукціон кожні три дні, а ставки прийматимуть у доларах США. Водночас оплатити лот можна буде в будь-якій валюті.

Переможцю сторінку надішлють поштою за його рахунок. За бажанням музикант також може залишити на ній автограф, побажання або будь-який напис. Аукціон одночасно проходитиме на сторінках співака у Telegram, Instagram, Facebook і Threads. Усі виручені кошти спрямують на підтримку України.

Отримані кошти з продажу паспорта Спірін задонатить до фонду «Давайте», створеного незалежними російськими медіа для допомоги мирним жителям України.

Дмитро Спірін відомий своїм гуртом «Таргани!». У 2014 році музикант виконав українською мовою пісню «Вулиця свободи». Артист не поділяє поглядів та політики Путіна. Спірін також засудив російську агресію проти України ще у 2014 році. Він виїхав із Росії, а у 2024 році Мін'юст РФ вніс його до списку іноагентів.

Нагадаємо, у Польщі блогерка Анастасія Верніковська викинула свій український паспорт у смітник на тлі конфлікту між Польщею та Україною через позбавлення Володимира Зеленського Ордена Білого Орла. Вчинок жінки спровокував хейт у мережі.