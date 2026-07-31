Страшні вибухи без тривоги. Що трапилося у Хмельницькому і чи пов’язано це з кадровими перестановками в ЗСУ?

Серед білого дня в тиловому обласному центрі піднімалися темні стовпи диму у вигляді грибів

«Лежу розслаблена з дітьми у будинку, дивимося телевізор. Як раптом щось бахнуло за вікнами. Спочатку подумала, що то, можливо, розірвалася вода у пляшках, яка пеклася на сонці у салоні автівки», – згадує у бесіді з «Главкомом» хмельничанка Ніна К. події п’ятниці, 31 липня 2026 року.

На годиннику було близько 11 ранку. Жінка миттю вискочила на подвір’я. Каже, що зі сторони місцевого полігону доносилися звуки детонації. Далі стався другий і третій гучний вибухи.

«Вибуховою хвилею у нашому будинку пошкодило міжкімнатні двері. У гіршій ситуації опинилися мешканці житлового масиву, котрі живуть впритул до полігону. Он у подруги кілька листів шиферу із даху оселі вирвало, а її чоловік отримав осколкові поранення», – додає співрозмовниця видання.

Наслідки вибухів могли спостерігати хмельничани одночасно з різних куточків міста. Через соцмережі люди ділилися світлинами, на яких були зафіксовані «димові» гриби.

фото з соцмереж

Такі картинки провокували паніку серед населення, оскільки на момент початку вибухів Хмельницький не перебував у зоні «Повітряної тривоги». Адже достеменно було невідомо, чи це атака росіян, яку проґавило ППО, або ж щось інше…

Ближче до першої години дня начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін вийшов зі стриманою комунікацією: «В обласному центрі пролунало декілька вибухів. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють усі відповідні служби. Обставини події встановлюються. Просимо зберігати спокій та користуватися лише офіційними джерелами інформації».

Треба наголосити: у телеграм-каналі начальника ОВА о 10:11 вийшло попередження про планове знищення вибухонебезпечних предметів. Однак воно стосувалося громади, яка розкинулася за понад 50 кілометрів від Хмельницького.

Більше світла на надзвичайну подію, яка трапилася у Хмельницькому, пролили Сили спеціальних операцій. Ближче до третьої годин дня з’явилося повідомлення, що на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області тривають вибухи із подальшою детонацією. Інформації про постраждалих та загиблих, то військові її не надали.

Лише о 17.30 Офіс генпрокурора дав більше подробиць. За даними правоохоронців, вибухи на військовому полігоні у Хмельницькому почалися близько 11:55. Зокрема, сталася неконтрольована детонація боєприпасів. Внаслідок події травмовано чотирьох військовослужбовців, яких шпиталізовано. Ще кілька військових (за даними Сил спеціальних операцій, мова про п’ять осіб) не виходять на зв’язок, триває їх пошук. Слідство відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу («Порушення правил поводження зі зброєю, боєприпасами, вибуховими або іншими речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення»).

Розриви боєприпасів на військовому полігоні припинилася о сьомій вечора.

З власних джерел «Главком» довідався: вибухи відбулися на полігоні військової частини, яка входить до складу Об’єднаних сил швидкого реагування Сухопутних військо ЗСУ. На полігоні проводилися навчання з вибухотехнічної справи. А детонація почалася на складі боєприпасів.

«Судячи з наслідків, винесло повноцінний склад. Радіус вибухової хвилі – 10 км, зона ураження – до 4 км. На полігонах стільки пострілів не тримають», – написав у Facebook нардеп і очільник Хмельницької обласної організації партії «Європейська солідарність» Володимир Ар’єв.

Співбесідниця «Главкома» Ніна додає: влада пригнала автобуси, щоб евакуювати мешканців масиву, які живуть біля полігону. За словами мера Олександра Симчишина, зона можливого розльоту уламків була оточена. Пошкоджено низку житлових будинків і комунальних будівель. Ближче до вечора місцева влада розгорнула пункт допомоги постраждалим громадянам.

«Коли ми виїжджали з дому, на дорозі вже стояв блок-пост поліції. Правоохоронці вільно випускали, але завертали ті автомобілі, які хотіли заїхати у житловий масив. Одна жінка просилася, щоб її пропустили до дітей, які залишилися у будинку. Проте її не пустили. Не знаю, чим усе закінчилося, бо ми поїхали в село», – зауважила мешканка Хмельницького.

Не можна не звернути увагу у на те, що раптові вибухи на хмельницькому полігоні збіглися у часі із резонансними перестановками у командуванні Сухопутних військ та обласних управліннях СБУ. 30 липня новий Головнокомандувач Михайло Драпатий зняв з посади начальника штабу Сухопутних військ ЗСУ Олександра Грузевича. Цей відомий генерал, який певний час працював виконуючим обов’язків командувача Сухопутних військ.

Також 30 липня президент Володимир Зеленський звільнив десять керівників управлінь СБУ, у тому числі на Західній Україні. Що стосується СБУ Хмельниччини, то кадрові зміни оминули. А от три роки тому начальник управління СБУ у Хмельницькій області Тарас Цюцюра втратив крісло після масштабної детонації снарядів під Хмельницьким, спровокованої ударом російського шахеда.

Станом на вечір 31 липня, правоохоронці поки не кваліфікували вибухи на хмельницькому полігоні як диверсію.

«Слідство вже довело, що при Порошенку склади підірвали найняті російські диверсанти. Хто винен у підриві сьогодні теж має відповісти слідство – чи було це приховуванням крадіжок, чиєюсь недбалістю або ворожою диверсією?» – поставив риторичне запитання нардеп Ар’єв.

Віталій Тараненко, «Главком»