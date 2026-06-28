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Вадим Денисенко Керівник аналітичного центру «Ділова столиця»

Дводенні переговори Путін-Лукашенко. Про що не домовилися диктатори?

glavcom.ua
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Що міг вимагати Путін від Лукашенка?
фото: Getty Images

Лукашенко має можливість сказати Путіну «Ні»

Вперше в історії після переговорів Лукашенка та Путіна ми не просто не побачили пресрелізів. Ми навіть не побачили жодного фото.

1. Темою розмов між Путіним та Лукашенком може бути тільки війна в Україні та роль Білорусі в цій війні. Всі інші теми навряд чи потребували дводенного безрезультатного (судячи з усього) обговорення.

2. Що міг вимагати Путін? Я не вірю в застосування білоруської армії. Єдине, що він міг вимагати – це надання території для можливого повторення 2022 року або ж для роботи білоруських чи псевдобілоруських ДРГ.

З великою долею імовірності, можемо допустити, що Лукашенко відмовив. Точно так само, як і відмовив у відновленні роботи ретрансляторів. Ну а про проєкти прискореної інтеграції мова зараз взагалі не йде.

3. Сміливість Лукашенка тримається на двох китах: критична залежність росіян від білоруського палива і на жорсткій позиції КНР. 8-8 червня відбувся візит віцепрезидента КНР Хань Чженя до Мінська, де Лукашенку вручили особисте послання Сі. І це послання, судячи з усього, доволі чітко давало зрозуміти, що Китай вкладається в Білорусь не для того, щоб бути ізольованим від ЄС.

Будь-які воєнні дії з території Білорусі, як проти України, так і проти європейців, означатимуть закриття кордонів. А це точно не потрібно Китаю.

І все це відбувається на фоні того, що найближчим часом ми можемо стати свідками того, як білоруський калій піде через Клайпеду і, можливо, Гданськ в США. Граючи між трьох держав Лукашенко має можливість сказати Путіну «Ні».

4. Що може далі зробити Путін, якщо моя гіпотеза правильна і Лукашенко сказав російському президенту «Ні»? Як би це дивно не звучало, в перспективі наступних кількох місяців, нічого. А Лукашенко навпаки, використає цю ситуацію, щоб вчергове загальмувати навіть розмови про транзит влади.

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Джерело
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Теги: Білорусь росія війна Китай путін Україна переговори

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Вадим Денисенко

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