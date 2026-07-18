РФ ракетою вдарила по парку розваг на Одещині: загинули люди

Росіяни завдала ракетних ударів по житловому сектору та цивільній інфраструктурі Одещини

Під завалами ще можуть перебувати люди, триває пошуково-рятувальна операція

Увечері 18 липня російські війська втретє атакували Одеську область. Як інформує «Главком», про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Росіяни завдала ракетних ударів по житловому сектору та цивільній інфраструктурі Одещини. На жаль, є загиблі та постраждалі.

Внаслідок влучання ворожої ракети по території парку розваг зруйновано рибальські будинки, пошкоджено шість легкових автомобілів.

За попередніми даними, на жаль, загинули двоє людей, ще четверо постраждали, серед них дитина. Під завалами ще можуть перебувати люди. Триває пошуково-рятувальна операція.

Крім того, у ДСНС додали, що внаслідок ворожих атак зазнали пошкоджень вантажні та легкові автомобілі. Також вогонь охопив суху рослинність на відкритій території.

За попередньою інформацією від ДСНС, внаслідок цієї атаки постраждали чотири особи.

Раніше окупанти завдали масованого удару по портовій інфраструктурі Одещини та іноземним суднам. Уражено суховантаж під прапором Маршаллових Островів, а також торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуда. Унаслідок обстрілів є загиблі та поранені.

Нагадаємо, днями на Одещині Росія вдарила по цивільному торговельному судну під прапором Того, яке перебувало в порту – тривало розвантаження добрив.

До слова, ввечері 17 липня російські війська завдали ракетного удару по Шевченківському району Харкова – унаслідок обстрілу загинув 40-річний чоловік, ще дев'ятеро людей дістали поранення, серед них двоє дітей.

Крім того, російські війська вдень 17 липня завдали авіаційного удару керованими авіабомбами по Ізюму Харківської області. Внаслідок атаки постраждали восьмеро людей, серед них троє дітей.

Також у ніч проти 17 липня російські війська атакували Суми керованими авіаційними бомбами. Пошкоджень зазнали національний академічний театр драми та музичної комедії імені Михайла Щепкіна й обласна бібліотека.