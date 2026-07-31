«Блок Саакашвілі» змінив вивіску. Усі сліди ведуть до нардепа Г.

Мертвий політичний проєкт, який без дозволу використовував прізвище експрезидента Грузії, несподівано ожив...

Виснажлива війна поставила на довгу паузу політичний процес в Україні. Проте деякі гравці час від часу зважуються – ризикують, вкладаються в якісь проєкти, але досі всі ці зусилля виявлялися суцільним фальстартом.

Як вже повідомляв «Главком», наприкінці 2024 року в Україні з’явилася політсила «Завжди сильні українці» (скорочено – «ЗСУ»). Її було створено на базі відомої партії «Союз. Чорнобиль. Україна». І до неї опосередковано мав стосунок на той момент віцепрем’єр Олексій Кулеба.

Або ще приклад. У 2025 році партія «Основа», обличчям якої досі був бізнесмен-металург із Донбасу, нардеп від ВО «Батьківщина» Сергій Тарута змінила назву і керівництво.

Те ж саме трапилося із Циганською партією України, яка з Одеси «переїхала» до Мукачево і стала називатися «Сильне Закарпаття». На початку 2026 року її очолив директор сільської школи, який ділився амбітними політичними планами.

І ось – нова історія. В Україні зареєстровано більше трьох сотень політичних партій. Більшість з них перебувають у стані коми. Один з таких «заморожених» проєктів несподівано ожив. Усі нові зв’язки цієї партії у реєстрах тепер ведуть до чинного народного депутата. Він вже багато років представляє впливову парламентську політичну силу, але паралельно веде активну персональну політичну кампанію…

До чого тут Саакашвілі?

У травні 2016 року в Одесі на вулиці Радісна, 9 було зареєстровано політичний проєкт з доволі екзотичною назвою – Грузинська партія України. Майже через рік, у квітні 2017-го Грузинська партія стала «Блоком Міхеіла Саакашвілі».

Ключовий нюанс: насправді цей проєкт не мав нічого спільного з командою експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі, який у той час керував Одеською областю. Ця партійна розбудова тривала у період гострого політичного напруження між президентом Петром Порошенком та Михайлом Саакашвілі, який згодом врешті втратив державну посаду, проте продовжував політичну боротьбу.

І ось фактично через 10 років, наприкінці травня 2026-го, партія «Блок Міхеіла Саакашвілі» по-тихому змінила назву. Тепер вона іменується просто і невибагливо – «Нова партія» (абревіатуру «НП» не плутати з «Новою поштою»).

Зміна вивіски потягнула за собою й оновлення керівних органів. Андрія Андрушкова, який дев’ять років незмінно керував організацією, замінив Максим Колєсніков. Політсила також змінила дислокацію – перебралася із Києва до Одеси.

«Блок Міхеіла Саакашвілі» трансформувався у «Нову партію» дані: YouControl

У коментарі «Главкому» співзасновник партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» і близький соратник колишнього президента Грузії Давід Сакварелідзе пояснив наміри тих, хто створював, по суті, фейковий «Блок Міхеіла Саакашвілі».

«За цією партією стояли тодішні політичні еліти, якими оволодів страх того, що Міхеіл Саакашвілі може піти на вибори (29 травня 2015 року експрезидент Грузії отримав громадянство України; у 2015-2016 роках він очолював Одеську ОДА – «Главком) і добитися суттєвих результатів. Аби заплутати виборця, вони вдалися до комбінації. Таким чином, у виборчому бюлетені було кілька партій із прізвищем Саакашвілі (партії «Блок Міхеіла Саакашвілі» і «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» йшли окремими колонами на місцевих виборах-2020 – «Главком). Я навіть знаю ім’я людини, яка за усім цим стояла. До речі, після зміни влади в країні він прийшов до нас і про це розповів. Сьогодні цей чоловік (відомий політик, який входив в команду міністра Арсена Авакова – «Главком») підтримує Міхеіла Саакашвілі», – наголосив Сакварелідзе.

На початку жовтня 2021 року Михайло Саакашвілі таємно повернувся до Грузії. Увечері 1 жовтня його затримали місцеві правоохоронці. Згодом МВС Грузії порушило проти Саакашвілі кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону. З того часу експрезидент Грузії перебуває у місцях позбавленнях волі. У березні 2025 року суд у Тбілісі засудив Саакашвілі до 4,5 років ув'язнення за незаконний перетин кордону восени 2021 року. Соратник експрезидента Грузії пояснив, за якою схемою створювався фейковий «іменний» проєкт: 10 років тому політичні опоненти Саакашвілі знайшли громадянина України Олега Сушка, який за $5 тис. погодився змінити своє прізвище та ім’я на Міхеіла Саакашвілі. Також ця особа була дотична до партії «Блок Міхеіла Саакашвілі».

«На той час чинну владу не влаштовував Саакашвілі, який був антисистемним політиком. Він ламав корупційні «схеми» і відмовлявся брати участь у «договорняках». Тому й було придумано, як його «нейтралізувати» політичними клонами», – зазначив Сакварелідзе.

Окремий штрих – про екскерманича «Блоку Саакашвілі» Андрія Андрушкова. За даними судового реєстру, починаючи з 2021 року, Національне агентство з питань запобігання корупції регулярно оформлює адмінпротоколи на вказану особу за ігнорування подачі фінансових партійних звітів партії. Станом на кінець липня 2026-го, сума штрафів склала 10,2 тис. грн.

Тепер ниточки тягнуться до…

Відкриті дані свідчать: «Нову партію», яка постала на руїнах «Блоку Саакашвілі» можуть готувати до великого самостійного плавання. По-перше, її очолив Максим Колєсніков. За даними аналітичної системи YouControl, цей чоловік працював помічником народного депутата IX скликання від фракції «Європейська солідарність» Олексія Гончаренка на громадських засадах.

Керівник «Нової партії» Максим Колєсніков був помічником нардепа від фракції «Європейська солідарність» Олексія Гончаренка дані: YouControl

Крім того, на позачергових виборах до Верховної Ради у 2021 році Колєсніков був членом окружної виборчої комісії на одному з округів Одещини за квотою парламентської фракції «Європейська солідарність».

Ще одна промовиста деталь: адреса реєстрації «Нової партії» (проспект Лесі України, 16/3, квартира 13 в Одесі) повністю збігається з місцем прописки громадської організації «Чорноморський безпековий форум», який напряму пов’язаний з Олексієм Гончаренком.

Адреса реєстрації «Нової партії» видає цікаві збіги з проєктом, за яким стоїть нардеп Олексій Гончаренко дані: YouControl

У 2024 році в Одесі відбувся перший Чорноморський безпековий форум, започаткований групою народних депутатів. На сайті цієї організації прямо зазначено: «Чорноморський безпековий форум – це щорічна міжнародна платформа, присвячена вирішенню викликів безпеки в Чорноморському регіоні та за його межами – одному з осередків глобальної геополітичної напруги. Під проводом народного депутата України Олексія Гончаренка форум поєднує стратегічне бачення та сильне лідерство, сприяючи високорівневому діалогу й регіональній співпраці».

Чорноморський безпековий форум, який у березні 2026-го було оформлено у громадську організацію, має стосунок до нардепа з партії Порошенка Олексія Гончаренка скріншот з сайту

«Главком» безуспішно намагався зв’язатися з представниками ГО «Чорноморський безпековий форум», щоб розпитати, як вони співіснують в одній квартирі з «Новою партією». Також не вдалося поспілкуватися з керманичем політсили Максимом Колєсніковим. Зокрема, за «партійним» номером слухавку підняла жіночка, яка категорично запевнила: про Колєснікова нічого не знає. І взагалі за цим номером немає такої людини.

За номером телефону ФОПа, який у 2018 році зареєстрував пан Колєсніков, відгукнулася інша панянка. Вона підтвердила: раніше вела Максима Колєснікова як суб’єкта підприємницької діяльності. Проте давно з ним не спілкується. І на прощання додала: більше її не турбувати за цим номером.

«Опозиціонер» із опозиції

Факт – за дві депутатські каденції Олексій Гончаренко суттєво наростив власний рейтинг. Ба більше: його прізвище все частіше почало з’являтися у соціологічних опитуваннях щодо підтримки імовірних кандидатів на посаду президента. В одному з таких електоральних зрізів рейтинг довіри до персони Гончаренка виявився навіть вищим, аніж до лідера «Європейської солідарності», п’ятого президента Петра Порошенка.

Нагадаємо, що Олексій Гончаренко вперше зайшов у Раду восени 2014 року за списками на той момент президентської партії «Блок Петра Порошенка». На дочасних парламентських виборах 2021 року політик переміг як самовисуванець на одному з округів Одещини. В парламенті Гончаренко знову приєднався до фракції «Європейська солідарність».

Олексій Гончаренко (на фото ліворуч) вперше зайшов у Раду восени 2014 року за списками президентської партії «Блок Петра Порошенка» фото з сайту Верховної Ради

Окремо з кінця 2019 року амбіційний політик активно просуває іменну мережу «Гончаренко центрів», яка пропонує безкоштовні курси української та іноземних мов, фінансової грамотності, цифрової безпеки, у тому числі в онлайн-форматі. За даними Руху «Чесно», за п’ять років організація відкрила понад три десятки осередків, доходи яких сягають понад 20 млн грн. Фінансовими донорами виступають кілька одеських агрофірм.

Ще цікавий момент. Рік тому директором з технічних питань та логістики «Гончаренко центрів» був… Максим Колєсніков! Тепер ця людина вже зникла з сайту (дивитися розділ «Команда») мережі нардепа.

дані: Рух «Чесно»

У розпал «Міндічгейту» рядовий депутат «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко, даючи інтерв’ю «Главкому», запевняв: «На сьогодні жодних проєктів я не створюю, тому що для цього немає підстав». Через місяць після цієї бесіди, 17 грудня 2025 року Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства. Її очолив пан Гончаренко. Зараз він активно використовує цю трибуну.

Зокрема, у прямих ефірах обранець проводить «допити» топпідозрюваних НАБУ (зумів узяти 13-хвилинне інтерв’ю у самого Тимура Міндіча), керівників ТЦК з питань «бусифікації» і навіть ексцентричної співачки Олі Полякової. Остання прийшла за захистом до ТСК Гончаренка щодо несправедливого відбору конкурсантів на «Євробачення».

Варто додати, що Олексій Гончаренко фактично єдиний із народних депутатів, який стабільно голосує проти продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.

У розмові з «Главкомом» Олексій Гончаренко попри всі факти відхрестився від будь-яких зв’язків з «Новою партією». Також політик наголосив, що на сьогодні не має намірів будувати власний політичний проєкт. «Усе просто: в Україні немає виборів. І наразі невідомо, коли вони можуть відбутися. На жаль, я не бачу швидкого завершення бойових дій. Тому зараз немає сенсу предметно розмірковувати над виборами», – пояснив нардеп.

Разом із тим, Гончаренко підтвердив: Максим Колєсніков раніше був його помічником і мав стосунок до мережі «Гончаренко центрів» на Одещині.

«Я знаю Максима Колєснікова, з повагою до нього ставлюся. Орієнтовно півтора року тому він перестав бути моїм помічником», – зауважив нардеп.

Що ж стосується збігів адреси реєстрації «Нової партії» та ГО «Чорноморський безпековий форум», то обранець не зміг пояснити, як таке могло статися.

Віталій Тараненко, «Главком»