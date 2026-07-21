Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Автомат і на кордон з Україною»: Лукашенко вдався до погроз чиновникам

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
google social img telegram social img facebook social img
«Автомат і на кордон з Україною»: Лукашенко вдався до погроз чиновникам
Лукашенко пригрозив відправляти чиновників та «неробочих» на кордон з Україною за зрив жнив
Фото: БЕЛТА

Лукашенко дав доручення Міністерству оборони відправляти недбалих управлінців на кордон з Україною

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що чиновників, працівників, які не виконують своїх обов'язків, а також тих, хто порушує трудову дисципліну під час жнив, можуть відправляти на військову службу до підрозділів, які несуть службу на південному кордоні країни з Україною. Як пише «Главком» , відповідну заяву він зробив 21 липня під час селекторної наради, присвяченої перебігу збиральної кампанії.

Так, під час наради Лукашенко розкритикував ситуацію з дисципліною та дефіцитом кадрів у сільському господарстві й заявив, що замість кримінального переслідування порушників їх слід направляти до армії.

«Ну чого ми будемо при дефіциті кадрів наручники надягати? Передайте моє доручення міністру оборони Віктору Хреніну: усіх, хто не вміє працювати, – в армію і на південний кордон. У ліс. Там наші хлопці, сили спеціальних операцій, за моїм наказом розосереджені вздовж українського кордону», – сказав Лукашенко, слова якого наводить державне агентство БЕЛТА.

Він заявив, що після тижня підготовки таких людей можна направляти до Сил спеціальних операцій як звичайних солдатів.

«Тиждень підготовки – гранатомет, кулемет – і туди, в розпорядження сил спеціальних операцій», – заявив він.

За словами Лукашенка, його вказівка стосується не лише працівників аграрної сфери, а й чиновників усіх рівнів. Він пригрозив, що посадовці, які не виконають поставлені завдання під час жнив, також можуть бути відправлені працювати в господарства або проходити службу в армії.

«Усіх туди, хто не виконає доручення. Це мій наказ. Будь-який чиновник – в уряді, облвиконкомі, райвиконкомі – у господарство на трактор, комбайн. Не вмієш гайки крутити? Будеш помічником, будеш підносити снаряди. Будь-яке невиконання – в армію. Нехай там служить. У лісі сидітиме. Там теж потрібні кадри. Нехай у період жнив там послужить. І чиновник, і той, хто не хоче працювати», – заявив він.

Водночас Лукашенко вкотре заявив, що Білорусь нібито не планує нападати на сусідні держави, а військові підрозділи на південному напрямку, за його словами, виконують виключно завдання із забезпечення безпеки.

«Це не означає, що ми на когось збираємося нападати. Ми ні на кого не нападаємо, ми забезпечуємо свою безпеку», – сказав він.

Нагадаємо, що раніше Лукашенко неодноразово повідомляв про присутність підрозділів Сил спеціальних операцій на кордоні з Україною. Зокрема, у липні він заявляв, що після зменшення напруженості на білорусько-українському кордоні частину додатково перекинутих військ повернули до місць постійної дислокації, однак підрозділи ССО залишаються на південному напрямку та несуть службу на ротаційній основі.

До слова, нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко схвалив проєкт протоколу з Росією, який спрощує громадянам обох країн отримання дозволу на тимчасове та постійне проживання лише на підставі громадянства. Документ також скорочує строк оформлення дозволу на постійне проживання, тоді як росіяни вже стали найбільшою групою іноземців, які купують нерухомість у Білорусі.

Читайте також:

Теги: Білорусь Олександр Лукашенко кордон погрози

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Активістка звернула увагу на те, що незадовго до смерті Ліндсі Ґрем відвідав Україну
Сенатора США отруїла Росія? Соратниця Трампа закликала розслідувати смерть Ліндсі Грема
12 липня, 19:34
За словами головкома, російський диктатор Володимир Путін поставив задачу своєму генеральному штабу прорахувати різні варіанти ведення наступальної операції
Росія готує новий наступ. Сирський назвав область, на яку може піти ворог
30 червня, 18:50
Обмеження стосується всіх вантажних транспортних засобів, у тому числі порожніх
Митники попередили про обмеження для вантажівок на кордоні з Румунією
29 червня, 12:45
За 27 червня польсько-український кордон перетнула 141 тисяча громадян
Чому на кордоні з Польщею довжелезні черги? Пояснення Держприкордонслужби
28 червня, 14:12
Чотири ретранслятори у Гомельській та Брестській областях дозволяли Росії керувати дронами в режимі онлайн
Радник Міноборони розповів, як Білорусь допомагала Росії керувати дронами
26 червня, 23:20
Зеленський розповів про здобутки нашої розвідки по ситуації в Криму та на інших наших територіях, які зараз перебувають під російською окупацією
Паливна криза в Криму, настрої росіян та загроза з Півночі. Зеленський оприлюднив дані розвідки
25 червня, 18:17
Білорусь викликала тисячі військовозобов'язаних на перевірку
Міноборони Білорусі оголосило мобілізаційні навчання
24 червня, 11:28
Путін послав Лукашенка. Захищати його він не буде
Путін послав Лукашенка. Захищати його він не буде
22 червня, 21:41
Німеччина розмістить біля кордону Білорусі 5 тис. військових
НАТО посилило тиск на Лукашенка. Німеччина перекинула тисячі військових до білоруського кордону
22 червня, 11:48

Політика

«Автомат і на кордон з Україною»: Лукашенко вдався до погроз чиновникам
«Автомат і на кордон з Україною»: Лукашенко вдався до погроз чиновникам
Bloomberg: РФ та Німеччина таємно зустрічалися у Баку щодо України
Bloomberg: РФ та Німеччина таємно зустрічалися у Баку щодо України
Британія та Німеччина створюють далекобійну ракету для стримування РФ
Британія та Німеччина створюють далекобійну ракету для стримування РФ
Останній шанс до осені: ЄС вдруге спробує пробити угорське вето для України
Останній шанс до осені: ЄС вдруге спробує пробити угорське вето для України
Москва: колишнього директора Vip-термінала, звідки востаннє вилетів Пригожин, знайдено мертвим 
Москва: колишнього директора Vip-термінала, звідки востаннє вилетів Пригожин, знайдено мертвим 
ЗСУ вдарили по аеродрому «Халіно» на Курщині: знищено МіГ-29 та комплекс «Панцир-С1»
ЗСУ вдарили по аеродрому «Халіно» на Курщині: знищено МіГ-29 та комплекс «Панцир-С1»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 липня 2026
109K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
79K
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото
75K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
75K
У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра

Новини

RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
Вчора, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
Вчора, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua