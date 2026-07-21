«Автомат і на кордон з Україною»: Лукашенко вдався до погроз чиновникам

Лукашенко пригрозив відправляти чиновників та «неробочих» на кордон з Україною за зрив жнив

Лукашенко дав доручення Міністерству оборони відправляти недбалих управлінців на кордон з Україною

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що чиновників, працівників, які не виконують своїх обов'язків, а також тих, хто порушує трудову дисципліну під час жнив, можуть відправляти на військову службу до підрозділів, які несуть службу на південному кордоні країни з Україною. Як пише «Главком» , відповідну заяву він зробив 21 липня під час селекторної наради, присвяченої перебігу збиральної кампанії.

Так, під час наради Лукашенко розкритикував ситуацію з дисципліною та дефіцитом кадрів у сільському господарстві й заявив, що замість кримінального переслідування порушників їх слід направляти до армії.

«Ну чого ми будемо при дефіциті кадрів наручники надягати? Передайте моє доручення міністру оборони Віктору Хреніну: усіх, хто не вміє працювати, – в армію і на південний кордон. У ліс. Там наші хлопці, сили спеціальних операцій, за моїм наказом розосереджені вздовж українського кордону», – сказав Лукашенко, слова якого наводить державне агентство БЕЛТА.

Він заявив, що після тижня підготовки таких людей можна направляти до Сил спеціальних операцій як звичайних солдатів.

«Тиждень підготовки – гранатомет, кулемет – і туди, в розпорядження сил спеціальних операцій», – заявив він.

За словами Лукашенка, його вказівка стосується не лише працівників аграрної сфери, а й чиновників усіх рівнів. Він пригрозив, що посадовці, які не виконають поставлені завдання під час жнив, також можуть бути відправлені працювати в господарства або проходити службу в армії.

«Усіх туди, хто не виконає доручення. Це мій наказ. Будь-який чиновник – в уряді, облвиконкомі, райвиконкомі – у господарство на трактор, комбайн. Не вмієш гайки крутити? Будеш помічником, будеш підносити снаряди. Будь-яке невиконання – в армію. Нехай там служить. У лісі сидітиме. Там теж потрібні кадри. Нехай у період жнив там послужить. І чиновник, і той, хто не хоче працювати», – заявив він.

Водночас Лукашенко вкотре заявив, що Білорусь нібито не планує нападати на сусідні держави, а військові підрозділи на південному напрямку, за його словами, виконують виключно завдання із забезпечення безпеки.

«Це не означає, що ми на когось збираємося нападати. Ми ні на кого не нападаємо, ми забезпечуємо свою безпеку», – сказав він.

Нагадаємо, що раніше Лукашенко неодноразово повідомляв про присутність підрозділів Сил спеціальних операцій на кордоні з Україною. Зокрема, у липні він заявляв, що після зменшення напруженості на білорусько-українському кордоні частину додатково перекинутих військ повернули до місць постійної дислокації, однак підрозділи ССО залишаються на південному напрямку та несуть службу на ротаційній основі.

До слова, нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко схвалив проєкт протоколу з Росією, який спрощує громадянам обох країн отримання дозволу на тимчасове та постійне проживання лише на підставі громадянства. Документ також скорочує строк оформлення дозволу на постійне проживання, тоді як росіяни вже стали найбільшою групою іноземців, які купують нерухомість у Білорусі.