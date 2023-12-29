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Генсек ООН розповів, що має стати найголовнішим у 2024 році

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Генсек ООН розповів, що має стати найголовнішим у 2024 році
Антоніу Гутерріш виклав свої міркування щодо планів ООН на наступний рік
фото: ООН

 Антоніу Гутерріш вважає, що 2024 рік буде роком довіри та надії

2024 рік має стати роком відновлення довіри та повернення надії, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у своєму новорічному відеозверненні. За його словами, які цитує пресслужба організації, людству треба згуртуватися, аби подолати усі розбіжності.

2023 рік став роком величезних страждань, насильства та кліматичного хаосу. «Людство страждає. Наша планета у небезпеці. Війн стає дедалі більше і дедалі жорстокіші. Людство найсильніше, коли ми разом», – зазначив Гутерріш у своєму новорічному посланні. «Давайте вирішимо зробити 2024 рік роком зміцнення довіри та надії на все, чого ми можемо досягти разом», – додав він.

У своєму посланні глава ООН поміркував про біль і страждання, які завдають людству. «Конфлікти тривають, забираючи десятки тисяч життів серед мирного населення, багато з яких жінки та діти. Мільйони були вигнані зі своїх домівок, стикаючись із голодом і хворобами. У той же час планета в небезпеці», – сказав Гутерріш, акцентуючи увагу на рекордних температурах та впливі зміни клімату.

«2023 рік був роком величезних страждань, насильства та кліматичного хаосу […] 2023 рік є найспекотнішим роком в історії; людей розчавлює зростаюча бідність і голод; кількість війн зростає, і зростає лють», – зазначив Генеральний секретар.

До цього Гутерріш визнав, що гуманітарна резолюція щодо палестино-ізраїльського конфлікту, прийнята в листопаді Радою Безпеки ООН, нині неспроможна. За його словами, умови на землі не дозволяють надавати будь-яку значну гуманітарну допомогу, а ситуація в секторі Газа переростає в катастрофу з незворотними наслідками для миру та безпеки у регіоні. Він наголосив, що йдеться про серйозний ризик краху гуманітарної системи загалом.

Генсек ООН заявив про дефіцит довіри та підкреслив, що «вказування пальцем та зброя ні до чого хорошого не приведуть».

«Людство є найсильнішим, коли ми об’єднуємося. Ми повинні об’єднатися, подолаючи розбіжності, щоб отримати спільні рішення – для кліматичних заходів, для економічних можливостей і більш справедливої ​​глобальної фінансової системи, яка буде корисною для всіх», – сказав Гутерріш.

Говорячи про дискримінацію та отруєні ненавистю відносини між країнами та спільнотами, він наголосив на важливості забезпечення того, щоб нові технології, такі як штучний інтелект, служили силою добра. «Організація Об’єднаних Націй продовжуватиме згуртовувати світ заради миру, сталого розвитку та прав людини», – пообіцяв глава ООН.

Нагадаємо, 19 грудня Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію, яка засуджує серйозні порушення Росією прав людини на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Міністр Дмитро Кулеба привітав ухвалення документу. «Оновлена резолюція ГА ООН, зокрема, вимагає від Росії припинити примусову депортацію та забезпечити безпечне повернення всіх українських дітей і цивільних заручників. Це одні з найжахливіших злочинів, і їх необхідно припинити», – зазначив міністр.Раніше в Організації Об'єднаних Націй визнали, що є ознаки того, що російські окупанти вчиняли воєнні злочини під час повномасштабного вторгнення в Україну.

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Теги: війна Радбез ООН Антоніу Гутерріш Генсек ООН штучний інтелект

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