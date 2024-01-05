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«Бавовна» в Білгороді: з’явилися фото з місця прильоту

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Бавовна» в Білгороді: з’явилися фото з місця прильоту
Пошкоджено понад 30 автомобілів
фото із соцмережі

Губернатор повідомив про збиття десяти повітряних цілей на підльоті до Білгорода

Губернатор Білгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявив, що увечері 4 січня над Білгородом та районом нібито спрацювала система ППО – збито 10 повітряних цілей на підльоті до міста. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки землі.

«За попередніми даними, є двоє постраждалих: у одного чоловіка осколкове поранення передпліччя, у другого - осколкове поранення гомілки», – розповів Гладков у Telegram.⠀

За його словами, у Білгороді є пошкодження у житловому секторі. Внаслідок вибуху снаряда поруч із багатоквартирним будинком вибито вікна у кількох квартирах, пошкоджено понад 30 автомобілів.

У Білгородському районі в одному домоволодінні пошкоджено покрівлю та посічено автомобіль. Інформація уточнюється.

5 фото
На весь екран

Як повідомлялося, увечері 4 січня у російському Білгороді пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляють про роботу систем протиповітряної оборони, та про «прильоти».

У ніч на середу, 3 січня, у російському Білгороді лунали вибухи. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що на підльоті до Білгорода нібито «збито кілька повітряних цілей».

Теги: війна вибух росія Білгород

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