«Бавовна» в Білгороді: з’явилися фото з місця прильоту

Губернатор повідомив про збиття десяти повітряних цілей на підльоті до Білгорода

Губернатор Білгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявив, що увечері 4 січня над Білгородом та районом нібито спрацювала система ППО – збито 10 повітряних цілей на підльоті до міста. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки землі.

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«За попередніми даними, є двоє постраждалих: у одного чоловіка осколкове поранення передпліччя, у другого - осколкове поранення гомілки», – розповів Гладков у Telegram.⠀

За його словами, у Білгороді є пошкодження у житловому секторі. Внаслідок вибуху снаряда поруч із багатоквартирним будинком вибито вікна у кількох квартирах, пошкоджено понад 30 автомобілів.

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У Білгородському районі в одному домоволодінні пошкоджено покрівлю та посічено автомобіль. Інформація уточнюється.

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Як повідомлялося, увечері 4 січня у російському Білгороді пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляють про роботу систем протиповітряної оборони, та про «прильоти».

У ніч на середу, 3 січня, у російському Білгороді лунали вибухи. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що на підльоті до Білгорода нібито «збито кілька повітряних цілей».