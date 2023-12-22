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Остап Дроздов Журналіст

Готовність Польщі до війни. Чи є сенс сміятися з сусідів?

glavcom.ua
Польща – член НАТО
фото з відкритих джерел

Завдання кожної держави – зробити все, аби війна торкнулася якомога меншої кількості громадян

Бачу, наші люди навперебій збиткуються над польською соціологією й самостверджуються на ній. Вважаю це проявом дурного тону і тотального нерозуміння реалій.

Польща – член НАТО! Та ж якраз тому Польща і є членом НАТО – аби цивільне населення не мало геморою з окопами, траншеями й військкоматами.

15% поляків зголосяться добровольцями в разі нападу росії. Цю цифру висміюють наші люди – й забувають, що 15% від населення – це космічно високий показник! При населенні Польщі 37 млн оці «сміхотворні» 15% – це, даруйте, 5,5 млн осіб! Польська готовність добровольців – разів у 15 вища, ніж була продемонстрована в Україні в час реального, а не гіпотетичного, вторгнення.

Мусимо розуміти фундаментальну різницю в підходах. Завдання кожної держави – зробити все, аби війна торкнулася якомога меншої кількості громадян. На цьому побудований безпековий концепт у західних демократіях – а не «війна перемеле кожного».

Тому в поляків усе гуд. У разі теоретичної війни 29% підуть волонтерити в шпиталі, 26% переїдуть у безпечний тил, 22% затаяться й запасуться терпінням, 12% емігрують, а 15% долучаться до військ НАТО як добровольці.

Абсолютно прагматична й мудра соціологія.

Джерело
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Теги: Польща війна добровольці населення

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