Стало відомо, на якому місці збірна України завершує 2017 рік у рейтингу ФІФА

Національна команда України фінішує у нинішньому році на 35-й сходинці

У четвер, 21 грудня, Міжнародна футбольна федерація опублікувала оновлений рейтинг національних футбольних збірних. Цей рейтинг є підсумковим для 2017 року, і Україна у ньому зайняла 35-е місце. Власне, цю ж позицію українська команда займала і минулого місяця. Загалом, у топ-десятці, як і у топ-35, змін не відбулося – усі збірні



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Збірна України з футболу

Національна команда України фінішує у нинішньому році на 35-й сходинці

У четвер, 21 грудня, Міжнародна футбольна федерація опублікувала оновлений рейтинг національних футбольних збірних.

Цей рейтинг є підсумковим для 2017 року, і Україна у ньому зайняла 35-е місце.

Власне, цю ж позицію українська команда займала і минулого місяця.

Загалом, у топ-десятці, як і у топ-35, змін не відбулося – усі збірні залишилися на попередніх місцях, що і у листопаді.

Найсильнішою командою у світі наразі є Німеччина. У трійку також входять збірні Бразилії та Португалії.

Також додамо, що Росія, яка прийматиме Чемпіонат світу 2018 року, перебуває аж на 64-й сходинці.

Нагадаємо, в останньому матчі 2017 року збірна України у Львові перемогла команду Словаччини, яка перебуває вище у рейтингу ФІФА.

Зауважимо, що минулий рік збірна України завершила на 30-му місці.

Рейтинг національних збірних з футболу за версією ФІФА

Станом на 21 грудня 2017 року

1. Німеччина – 1602

2. Бразилія – 1483

3. Португалія – 1358

4. Аргентина – 1348

5. Бельгія – 1325

6. Іспанія – 1231

7. Польща – 1209

8. Швейцарія – 1190

9. Франція – 1183

10. Чилі – 1162

11. Перу – 1128

12. Данія – 1099

13. Колумбія – 1078

14. Італія – 1052

15. Англія – 1047

16. Мексика – 1032

17. Хорватія – 1018

18. Швеція – 998

19. Вельс – 985

20. Нідерланди – 952

21. Уругвай – 924

22. Ісландія – 910

...28. Словаччина – 817

...35. Україна – 781

...36. Сербія – 756

...64. Росія – 534

Додамо, що «Главком» не залишив без уваги команди, які пропустять світову першість.

Усі збірні, які виступлять на Мундіалі-2018, визначилися 16 листопада.