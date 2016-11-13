Стало відомо, на якому місці збірна України завершує 2017 рік у рейтингу ФІФА
- 21 Грудня, 11:56
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Розсилка
Національна команда України фінішує у нинішньому році на 35-й сходинці
У четвер, 21 грудня, Міжнародна футбольна федерація опублікувала оновлений рейтинг національних футбольних збірних.
Цей рейтинг є підсумковим для 2017 року, і Україна у ньому зайняла 35-е місце.
Власне, цю ж позицію українська команда займала і минулого місяця.
Загалом, у топ-десятці, як і у топ-35, змін не відбулося – усі збірні залишилися на попередніх місцях, що і у листопаді.
Найсильнішою командою у світі наразі є Німеччина. У трійку також входять збірні Бразилії та Португалії.
Також додамо, що Росія, яка прийматиме Чемпіонат світу 2018 року, перебуває аж на 64-й сходинці.
Нагадаємо, в останньому матчі 2017 року збірна України у Львові перемогла команду Словаччини, яка перебуває вище у рейтингу ФІФА.
Зауважимо, що минулий рік збірна України завершила на 30-му місці.
Рейтинг національних збірних з футболу за версією ФІФА
Станом на 21 грудня 2017 року
1. Німеччина – 1602
2. Бразилія – 1483
3. Португалія – 1358
4. Аргентина – 1348
5. Бельгія – 1325
6. Іспанія – 1231
7. Польща – 1209
8. Швейцарія – 1190
9. Франція – 1183
10. Чилі – 1162
11. Перу – 1128
12. Данія – 1099
13. Колумбія – 1078
14. Італія – 1052
15. Англія – 1047
16. Мексика – 1032
17. Хорватія – 1018
18. Швеція – 998
19. Вельс – 985
20. Нідерланди – 952
21. Уругвай – 924
22. Ісландія – 910
...28. Словаччина – 817
...35. Україна – 781
...36. Сербія – 756
...64. Росія – 534
Додамо, що «Главком» не залишив без уваги команди, які пропустять світову першість.
Усі збірні, які виступлять на Мундіалі-2018, визначилися 16 листопада.