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    Стало відомо, на якому місці збірна України завершує 2017 рік у рейтингу ФІФА

    Національна команда України фінішує у нинішньому році на 35-й сходинці
    У четвер, 21 грудня, Міжнародна футбольна федерація опублікувала оновлений рейтинг національних футбольних збірних. Цей рейтинг є підсумковим для 2017 року, і Україна у ньому зайняла 35-е місце. Власне, цю ж позицію українська команда займала і минулого місяця. Загалом, у топ-десятці, як і у топ-35, змін не відбулося – усі збірні
    • 21 Грудня, 11:56
    • Розсилка
    Збірна України з футболу
    Збірна України з футболу

    Національна команда України фінішує у нинішньому році на 35-й сходинці

    У четвер, 21 грудня, Міжнародна футбольна федерація опублікувала оновлений рейтинг національних футбольних збірних.

    Цей рейтинг є підсумковим для 2017 року, і Україна у ньому зайняла 35-е місце.

    Власне, цю ж позицію українська команда займала і минулого місяця.

    Загалом, у топ-десятці, як і у топ-35, змін не відбулося – усі збірні залишилися на попередніх місцях, що і у листопаді.

    Найсильнішою командою у світі наразі є Німеччина. У трійку також входять збірні Бразилії та Португалії.

    Також додамо, що Росія, яка прийматиме Чемпіонат світу 2018 року, перебуває аж на 64-й сходинці.

    Нагадаємо, в останньому матчі 2017 року збірна України у Львові перемогла команду Словаччини, яка перебуває вище у рейтингу ФІФА.

    Зауважимо, що минулий рік збірна України завершила на 30-му місці.

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    Рейтинг національних збірних з футболу за версією ФІФА

    Станом на 21 грудня 2017 року

    1. Німеччина – 1602
    2. Бразилія – 1483
    3. Португалія – 1358
    4. Аргентина – 1348
    5. Бельгія – 1325
    6. Іспанія – 1231
    7. Польща – 1209
    8. Швейцарія – 1190
    9. Франція – 1183
    10. Чилі – 1162
    11. Перу – 1128
    12. Данія – 1099
    13. Колумбія – 1078
    14. Італія – 1052
    15. Англія – 1047
    16. Мексика – 1032
    17. Хорватія – 1018
    18. Швеція – 998
    19. Вельс – 985
    20. Нідерланди – 952
    21. Уругвай – 924
    22. Ісландія – 910
    ...28. Словаччина – 817
    ...35. Україна – 781
    ...36. Сербія – 756
    ...64. Росія – 534

    Додамо, що «Главком» не залишив без уваги команди, які пропустять світову першість.

    Усі збірні, які виступлять на Мундіалі-2018, визначилися 16 листопада.

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