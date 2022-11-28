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Рада ЄС прирівняла обхід санкцій проти Росії до кримінального злочину

glavcom.ua
Рада ЄС прирівняла обхід санкцій проти Росії до кримінального злочину
У Раді ЄС вказують, що держави-члени мають різні визначення того, що є порушенням санкцій
Фото: pexel.com

Рішення додати обхід санкцій проти Росії до списку кримінальних злочинів Рада ЄС ухвалила одноголосно

Включення порушення санкцій до списку кримінальних злочинів є першим із двох кроків, спрямованих на забезпечення однакового ступеня застосування санкцій на всій території ЄС, йдеться у пресрелізі Ради ЄС.

«ЄС ввів безпрецедентну кількість санкцій, націлених на російську економіку. Щоб досягти успіху, їхня реалізація потребує спільних зусиль, і сьогоднішнє рішення є найважливішим інструментом, що забезпечує припинення будь-яких спроб обійти ці обмеження», – наголосив міністр юстиції Чехії Павел Блажек.

У Раді ЄС вказують, що держави-члени мають різні визначення того, що є порушенням санкцій і які заходи покарання повинні застосовуватися, якщо є порушення.

Це може призвести до різного ступеня застосування санкцій та ризику обходу цих обмежень, потенційно дозволяючи особам, які перебувають під санкціями, продовжувати отримувати доступ до своїх активів та підтримувати режими, проти яких діють обмеження ЄС.

Включення порушення санкцій до списку кримінальних злочинів є першим із двох кроків, спрямованих на забезпечення однакового ступеня застосування санкцій на всій території ЄС та запобігання спробам обійти або порушити обмеження ЄС.

Після ухвалення цього рішення Європейська комісія подасть пропозицію щодо директиви, яка містить мінімальні правила визначення кримінальних злочинів та покарань за порушення санкцій ЄС. Потім проєкт директиви має бути ухвалений Радою ЄС та Європарламентом.

Ще у травні Європейська комісія подала пропозицію про розширення списку кримінальних злочинів, включивши до нього порушення санкцій, ухвалених ЄС.

Нагадаємо, президент України вважає, що обмеженням ціни на російську нафту доцільно встановити на рівні $30-40 за барель.

У той же час США дозволили постачання російської нафти до Японії та кількох країн ЄС.

Тим часом ціна російської нафти обвалилася до $52

 

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