Як депутати ховали свої декларації. Хто «випарувався» під час голосування?

Провладна «Слуга народу» дала лише 50% голосів за ключову норму

Народні депутати провалили ключові поправки до законопроєкту №9534 про відновлення декларування – декларування керівництва Офісу президента, заступників, радників та уповноважених президента, а також поправку про відновлення публічної роботи реєстру декларацій.

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Таким чином реєстр НАЗК залишатиметься закритим іще на рік. Законопроєкт, який був одним із ключових вимог міжнародних партнерів, вже у вихолощеному вигляді Рада ухвалила в цілому з 329 голосів «за». Громадськість вимагає від президента Володимира Зеленського ветувати законопроєкт.

Рух «Чесно» оголосив законопроєкт №9534 маркерним та проаналізував, хто і як голосував за важливі правки, у результаті кожен народний депутат отримає відповідний запис у своїй біографії в Політхабі.

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Відкритість реєстру декларацій

Ключовою вимогою суспільства було не просто відновити подачу декларацій, а зробити ці декларації публічними. Тобто щоб кожен громадянин міг зайти на сайт НАЗК і отримати інформацію про статки нардепів. Це мала б забезпечити правка голови Комітету з питань антикорупційної політики Анастасії Радіної («Слуга народу») під номером №371. Напередодні під час засідання комітету вона не пройшла, але її поставили на підтвердження у сесійній залі.

Нардепи, зокрема представники «Слуги народу», влаштували у Facebook флешмоб на підтримку цієї правки перед голосуванням, але зрештою керівництво фракції монобільшості оголосило вільне голосування – тобто кожен міг сам визначатись, як він голосує. У підсумку владна фракція «Слуга народу» дала лише 50% голосів. Для проходження правки забракло підтримки 27 нардепів.

Показово, що 37 нардепів «Слуги народу» (16%) на чолі з головою фракції Давидом Арахамією просто витягли картки і начебто були «відсутні» під час голосування за ключову правку, а ще 55 «слуг» (23%) мали картку в слоті, але просто «не голосували», але голосували під час розгляду інших питань порядку денного.

З огляду на те, що правку не підтримали, то чинна редакція законопроєкту передбачає подачу декларації до НАЗК, але оприлюднити її зможуть лише тоді, коли цього забажає сам нардеп.

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Зазначимо, що Рух «Чесно» неодноразово писав про динаміку добровільної подачі декларацій нардепів, і вона у червні цього року була на рівні 10% від усього складу. Водночас серед нардепів-декларантів, крім спікера Руслана Стефанчука, не було решти керівництва Верховної Ради, лідерів парламентської більшості та голів фракцій і груп.

Після голосування голова більшості Давида Арахамія у Телеграмі закликав колег дозволяти оприлюднювати свої декларації і сам пообіцяв це зробити.

Допис голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії про голосування за відновлення декларування

«Маємо розуміти, що парламент напрацьовує законодавство для всієї країни. Воно не може мати вибіркову дію і прозорість не може залежати виключно від волі депутатів. Вони отримують кошти з бюджету за свою роботу й розподіляють бюджет країни. Ми не бачили кілька років декларацій політиків. Тому голова фракції мав би сам голосувати за цю правку і закликати фракцію підтримати це питання, а не просто витягнути картку зі слоту, імітуючи відсутність. Це невдала спроба зняти з себе відповідальність. Всі ж все розуміють», – наголошує лідерка руху «Чесно» Віта Думанська.

Варто зауважити, що двоє нардепів голосували «проти» відкриття реєстру декларацій – це нардеп Дмитро Микиша, а також скандальний столичний мажоритарник Микола Тищенко, якого нещодавно виключили із фракції «Слуга народу» та зняли з посади заступника голови фракції. Це сталося після його поїздки до Тайланду на «зустріч з виборцями».

Крім того, досить показово, що за відкриття реєстру декларацій не голосувала значна кількість нардепів з різних фракцій та груп, які неодноразово фігурували з антикорупційних розслідуваннях, зокрема Ярослав Дубневич, Вадим Столар, Дмитро Ісаєнко, Олександр Дубінський, Олександр Юрченко, Юрій Камельчук, Маргарита Шол, Сергій Кузьміних, Михайло Волинець та ін.

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Депутатка від «Батьківщини» Альона Шкрум у коментарі «Чесно» запевнила, що під час голосування була фізично відсутня у сесійній залі: «Вся Рада посунулась на дві години і затрималась. Голоси на саме відновлення точно були. Якби мала іншу позицію – я б спокійно написала про це публічно, а не «не голосувала».

Декларування Офісу президента

Ще одним ключовим аспектом у цьому законопроєкті була правка про декларування керівництва Офісу президента (№10). Якби її прийняли, то декларуватися б мали заступники голови Офісу Андрія Єрмака, радники та уповноважені президента.

Показово, що група ПЗЖМ на чолі з фігурантами реєстру зрадників руху «Чесно» Юрієм Бойком та Нестором Шуфричем під час голосування за цю правку «не голосувала». Також представники ексОПЗЖ «не голосували» за поправку про публічне відкриття реєстру декларацій, зокрема Сергій Льовочкін та Григорій Суркіс.

Водночас під час голосування за поправку про декларування представників Офісу президента начебто були відсутні й двоє нардепів від «Голосу» Володимир Цабаль та Олександра Устінова. Однак вже під час голосування за законопроєкт в цілому депутатки від «Голосу» – Олександра Устінова та Інна Совсун – повідомили, що у них не спрацювали картки.

Зазначимо, що картки кількох нардепів були вставлені у слоти лише під час першого сигнального голосування в Раді, а далі вони були відсутні. Наприклад, картка нардепа-мажоритарника з Сумщини від «Слуги народу» Максима Гузенка. Або ж, наприклад, коли картка нардепа-«слуги» Ігоря Марчука була в слоті, але протягом всього засідання він жодного разу «не голосує».

Схоже, тут може бути ситуація, про яку раніше «Чесно» розповідали народні депутати, що персональні картки парламентарів перед початком засідання чомусь розставляють працівники Апарату Ради. Наголошуємо, що такі дії не регламентує жоден нормативно-правовий акт. Тому незрозуміло, чому це роблять ще й до того ж вибірково. Рух «Чесно» ще 15 серпня звернувся із запитом до Апарату парламенту за поясненням, але наразі відповіді так і не отримав.

Ті, хто випарувались

З огляду на те, що законопроєкт перед голосуванням в цілому вихолостили, громадський сектор його просить ветувати.

Разом з тим «Чесно» фіксує недоброчесну поведінку депутатів під час голосування, коли вони не беруть на себе відповідальність і не голосують.

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44 народних депутатів (11% від загального складу парламенту) «випарувались» і не підтримали євроінтеграційний законопроєкт про відновлення декларування в умовах воєнного стану (№9534) у другому читанні. І було вище зазначено: майже 40% представників монобільшості на чолі з головою фракції Давидом Арахамією начебто були «відсутні» або «не голосували» під час підтвердження поправки про відкриття реєстру декларацій.

Водночас ці нардепи голосували «за» розгляд інших питань порядку денного на засіданні у вівторок, 5 вересня, або ж їх картка перебувала в слоті на робочому місці і відображала результат «не голосував».

Найбільший відсоток нардепів, які «випарувались» під час голосування за відновлення декларування в цілому, у групі «Відновлення України» (41%), фракції «Батьківщина» (27%) та групі «За майбутнє» (24%).

І тут варто відмітити, що група ПЗЖМ, яка саботувала декларування для Офісу президента, проголосувала в цілому одноголосно «за». У групі був відсутній лише один підозрюваний у держзраді мажоритарник Олександр Пономарьов.

Крім того, майже одноголосно також проголосувала група «Довіра», там двоє нардепів були відсутні: Сергій Шахов, який ігнорує засідання Антикорупційного суду у справі за обвинуваченням НАБУ і САП у внесенні недостовірних відомостей у майнову декларацію (приховуванні елітного майна на суму 88 млн грн) та Владіслав Поляк. Однак останній голосував під час розгляду інших питань порядку денного.

Єдиним, хто проголосував «проти» був вже згаданий раніше нардеп-мажоритарник з Харківщини від «Слуги народу» Дмитро Микиша, у себе на сторінці він написав, що боротьба з корупцією «повинна бути повсюдною, а не зручною» і прямо написав, що голосував так через вихолощеність законопроєкту: «Коли військовослужбовці, що захищають нас на фронті мають декларуватись, а радники з Офісу президента ні, я ПРОТИ такого законопроєкту! І тепер вийдіть і розкажіть мені про «тих, хто захищає корупціонерів не підтримуючи законопроєкт».

Загалом на засіданні у вівторок, 5 вересня, під час розгляду законопроєкту про відновлення е-декларування №9534 було 25 голосувань за поправки до нього та законопроєкт у другому читанні та в цілому.

Зазначимо, що у Верховній Раді окрім прогульників засідань є й такі, хто «випаровується» під час голосувань. Їхня картка у слоті, але парламентарі не голосують. Саме через таких політиків ледь не зірвався розгляд питання про деколонізацію топонімічних назв. Десятки депутатів імітують свою присутність у залі і це при тому, що за місяць під куполом Верховної Ради працюють лише кілька днів.

Публічний доступ до реєстру декларацій «без маніпуляцій та дірок», у тому ж обсязі, що й до вторгнення, вимагали громадські активісти та журналісти, а також міжнародні партнери та посли країн Великої сімки.

В обов'язки депутата входить голосувати «за», «проти» або «утримуватися». Такої участі у голосуванні, як «не голосував» регламентом парламенту не передбачено. У цих випадках система голосування «Рада» відображає на табло результат «не голосував». Натомість, якщо ж нардеп дістав або не вставив картку у слот на робочому місці, то система відображає результат «відсутній».

Рух «Чесно» не вперше оголошує маркерні голосування та аналізує, хто і як з нардепів голосував за важливі рішення. Раніше писали, хто з нардепів «випарувався» під час голосування за відновлення звітування партій. Як Максим Бужанський єдиний голосував проти призначення 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом.