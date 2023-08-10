Хто з нардепів проти відновлення звітування партій: опубліковано список

77 народних депутатів не підтримали законопроєкт про відновлення партійного звітування для партій за держфінансування

Найбільший відсоток нардепів, які не підтримали законопроєкт під час голосування у фракціях «ЄС», «Батьківщина» та позафракційних

77 народних депутатів (19%) «випарувались» і не підтримали законопроєкт про відновлення партійного звітування для партій за держфінансування (№9419-1) у першому читанні. Водночас ці нардепи голосували «за» розгляд інших питань порядку денного на засіданні Верховної Ради у середу, 9 серпня, або ж «не голосували» (картка в слоті, але жодні дії не відбуваються – «Главком»). Про це повідомляє Рух «Чесно».

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77 народних депутатів не підтримали законопроєкт про відновлення партійного звітування для партій за держфінансування у першому читанні фото: Рух «Чесно»

77 народних депутатів не підтримали законопроєкт про відновлення партійного звітування для партій за держфінансування у першому читанні фото: Рух «Чесно»

Найбільший відсоток нардепів, які «випарувались» під час цього голосування від усього складу у фракціях «ЄС» (48%), «Батьківщина» (46%) та позафракційних (36%). Найменший відсоток у владної фракції «Слуга народу» (10%), групах «Довіра» (11%) та ПЗЖМ (14%).

Перелік депутатів, які не брали участь у голосуванні

«Слуга народу»

Богданець Андрій, Дануца Олександр, Дмитрієва Оксана, Жупанин Андрій, Іонушас Сергій, Камельчук Юрій, Качура Олександр, Коваль Ольга, Короленко Валентина, Кривошеєв Ігор, Крячко Михайло, Куницький Олександр, Марчук Ігор, Микиша Дмитро, Наталуха Дмитро, Новіков Михайло, Ткаченко Олександр, Юнаков Іван, Герус Андрій, Гурін Дмитро, Геннадій Касай, Кормишкіна Ірина, Саламаха Орест, Янченко Галина.

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«Європейська солідарність»

Алєксєєв Сергій, Ар’єв Володимир, Величкович Микола, Гончаренко Олексій, Князевич Руслан, Княжицький Микола, Лопушанський Андрій, Сюмар Вікторія, Павленко Ростислав, Порошенко Петро, Синютка Олег, Федина Софія, Чийгоз Ахтем.

Ось як, наприклад, виглядає голосування лідера партії «ЄС» та п’ятого президента України Петра Порошенка, який спершу був у залі і брав участь у голосуванні, а далі його картка пропала зі слоту і він «випарувався» під час голосування за проєкт, який є однією з вимог міжнародних партнерів України.

Голосування лідера партії «ЄС»та п’ятого президента України Петра Порошенка фото: Рух «Чесно»

«Батьківщина»

Абдулін Олександр, Бондарєв Костянтин, Волинець Михайло, Дубіль Валерій, Івченко Вадим, Крулько Іван, Кожем’якін Андрій, Кучеренко Олексій, Тарута Сергій, Ніколаєнко Андрій, Шкрум Альона.

Позафракційні

Дубінський Олександр, Кіссе Антон, Буймістер Людмила, Довгий Олесь, Разумков Дмитро, Шпенов Дмитро, Тищенко Микола, Соха Роман.

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Ось як, наприклад, виглядає голосування лідера партійного списку «Слуги народу», ексголови Верховної Ради, а наразі позафракційного нардепа Дмитра Разумкова.

Голосування ексголови Верховної Ради Разумкова фото: Рух «Чесно»

Група ПЗЖМ

Качний Олександр, Шуфрич Нестор, Папієв Михайло.

Ось як, наприклад, виглядає голосування одного зі спікерів групи та голови найменшого за чисельністю Комітету з питань свободи слова у Раді дев'ятого скликання Нестора Шуфрича, який під час саме цього голосування начебто був відсутній. Насправді ж він просто спершу не голосував, а далі вийняв картку зі слоту й одразу ж після розгляду проєкту щодо відновлення фінансової звітності повернув картку в слот.

Голосування одного зі спікерів групи та голови найменшого за чисельністю Комітету з питань свободи слова у Верховної Ради дев'ятого скликання Нестора Шуфрича фото: Рух «Чесно»

«Голос»

Бобровська Соломія, Лозинський Роман, Василенко Леся, Рахманін Сергій, Стефанишина Ольга, Шараськін Андрій, Рудик Кіра.

Група «Довіра»

Бабенко Микола, Кучер Микола.

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Група «Відновлення України»

Дмитрук Артем, Ісаєнко Дмитро, Кісільов Ігор, Єфімов Максим, Столар Вадим, Фельдман Олександр.

Група «За майбутнє»

Балога Віктор, Дубневич Ярослав, Лабазюк Сергій.

Нагадаємо, 9 серпня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, що передбачає відновлення партійного звітування (№ 9419-1). Всього підтримали це рішення 291 депутат.

Найбільший відсоток підтримки у фракції «Слуга народу» – 85%. «Довіра» та ПЗЖМ дали майже однаковий відсоток голосів, відповідно 78% і 77%. «Голос» – 50%, «ЄС» – 48%, Відновлення України – 47%, «За майбутнє» – 47%. Найменший відсоток голосів дала «Батьківщина» (42%).

До слова, погоджувальна рада зняла з порядку денного законопроєкт №8225. Законопроєкт рекомендував підтримати Комітет з питань аграрної та земельної політики, який очолює Олександр Гайду («Слуга народу»), у той час, як Комітет з питань антикорупційної політики та ГНЕУ виявили у тексті проєкту корупційні ризики та невідповідність Конституції України, на чому також наголошував громадський сектор.