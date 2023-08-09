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Верховна Рада позбавила Холодова депутатських повноважень

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Верховна Рада позбавила Холодова депутатських повноважень
Андрій Холодов
фото з відкритих джерел

За постанову про припинення депутатських повноважень Андрія Холодова проголосували 308 депутатів

Верховна Рада України сьогодні, 9 серпня, достроково припинила депутатські повноваження народного депутата від фракції «Слуга народу» Андрія Холодова. Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За Постанову 9575 «Про дострокове припинення депутатських повноважень народного депутата України Холодова А.І.» проголосували 308 нардепів.

«Відповідно до пункту 1 частини другої статті 81 Конституції України Верховна Рада України постановляє: Припинити достроково повноваження народного депутата України Холодова Андрія Івановича, обраного в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, політична партія «Слуга народу», у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень», – йдеться у постанові. 

Станом на зараз у Раді залишилося 403 нардепи.

Додамо, що дружина одіозного Віктора  Медведчука Оксана Марченко є хрещеною матір’ю одного з двох дітей Андрія Холодова.

Повідомлялося, що 31 липня, народний депутат від партії «Слуга народу», кум Віктора Медведчука Андрій Холодов подав до Верховної Ради заяву про складання мандату. Це сталося на тлі чуток про його відпочинок на Кіпрі. Раніше журналісти «Схем» оприлюднили власне розслідування про Холодова. Вони стверджували, що нардеп виїхав із України ще у січні 2023 року і з того часу не повертався. Видання  уточнило, що Холодов перебуває зі своєю родиною за кордоном, у тому числі на Кіпрі, де має сімейний маєток.

Нагадаємо, що Холодов пояснив, чому складає депутатські повноваження. Холодов пояснив, що в його родину прийшла хвороба, тому він надалі не може «суміщати обов'язки глави сім'ї, займатись лікуванням дружини, дитини та одночасно бути присутнім на всіх засіданнях Верховної Ради».

Теги: Верховна Рада партія Слуга народу депутат

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