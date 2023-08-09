Головна Країна Політика
search button user button menu button

Рада дозволила зберігати держрезерви за кордоном

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рада дозволила зберігати держрезерви за кордоном
Планується створити єдиний реєстр державних резервів
фото ілюстративне

Чинна система державного резерву України формувалась в період Радянського Союзу і не відповідає нинішнім умовам

Верховна Рада ухвалила закон про державні резерви України, який замінить чинний закон про державний матеріальний резерв. Його підтримали 255 депутатів. Про це повідомив Ярослав Железняк з «Голосу».

Кабінет міністрів у пояснювальній записці вказує, що чинна система державного резерву України формувалась в період Радянського Союзу і не відповідає нинішнім умовам, в яких перебуває Україна. Головна мета нової системи держрезервів – зробити так, щоб Україна була будь-який момент часу забезпечена всіма першочерговими речами.

Одна з важливих новацій оновленого закону – можливість зберігання державних резервів за кордоном, але не на території Росії чи інших держав, які сприяють збройній агресії проти України чи перебувають під санкціями.

Протягом дії воєнного стану розміщення матеріальних цінностей державних резервів за межами України здійснюється виключно за відповідним рішенням Кабінету міністрів України.

Новий закон змінює підходи до роботи державного резерву, зокрема розмежовує державний матеріальний та мобілізаційний резерви й чітко визначає їхніх балансоутримувачів.

Також планується створити єдиний реєстр державних резервів.

Нагадаємо, 7 серпня стало відомо, що резерви України побили історичний рекорд.

Теги: Україна закон Верховна Рада Держрезерв

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

$227,3 млн на валютні рахунки Нацбанку надійшло внаслідок розміщення валютних облігацій
Резерви України побили історичний рекорд
7 серпня, 16:58
Росія знищила велику кількість об'єктів енергетичної інфраструктури України
Міненерго разом з Мінекономіки мають доопрацювати механізм для скорішого отримання кредитів для ТЕС і ТЕЦ – замміністр енергетики
5 серпня, 13:52
Юлія Свириденко
Мінекономіки готує окрему кредитну програму для відновлення критичної інфраструктури
3 серпня, 15:53

Політика

Покарання за прослуховування російської музики: зареєстровано законопроєкт
Покарання за прослуховування російської музики: зареєстровано законопроєкт
Рада дозволила зберігати держрезерви за кордоном
Рада дозволила зберігати держрезерви за кордоном
Медведчук пішов до суду, щоб знову стати адвокатом в Україні
Медведчук пішов до суду, щоб знову стати адвокатом в Україні
«Єдина тема – наступ». Зеленський провів Ставку у спеціальному форматі
«Єдина тема – наступ». Зеленський провів Ставку у спеціальному форматі
Верховна Рада позбавила Холодова депутатських повноважень
Верховна Рада позбавила Холодова депутатських повноважень
У «Слуг народу» з'явилася нова депутатка
У «Слуг народу» з'явилася нова депутатка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
103K
Колишня очільниця МЗС Австрії, на весіллі якої танцював Путін, переховується у російській глибинці
92K
Путін підписав черговий указ, що руйнує систему міжнародного права
33K
Митрополит ПЦУ заявив, що українська влада «вигадала» війну (відео)
19K
Путін, який злякався їхати на саміт БРІКС, дав настанови президенту ПАР
18K
Зареєстровано законопроєкт, який дозволяє чоловікам відмовлятися від служби в армії
13K
Захід втрачає віру в успіх контрнаступу – CNN

Новини

Вивіз із України пшеницю на $30 млн: засуджено окупаційного директора Бердянського морпорту
Сьогодні, 16:53
Агентка головного управління генштабу РФ шукала ремонтні бази ЗСУ
Сьогодні, 15:30
Депутат Кропивницької міськради очолював банду рекетирів – СБУ
Сьогодні, 15:09
Держава втратила 15 млн грн: ДБР повідомило про підозру чиновнику Міноборони
Сьогодні, 13:24
Японія знову нагадує Росії, що вона країна-агресорка: нові санкції
Сьогодні, 11:25
Путін обрав місто-побратим для окупованого Маріуполя
Сьогодні, 10:39

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту