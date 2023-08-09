Рада дозволила зберігати держрезерви за кордоном

Чинна система державного резерву України формувалась в період Радянського Союзу і не відповідає нинішнім умовам

Верховна Рада ухвалила закон про державні резерви України, який замінить чинний закон про державний матеріальний резерв. Його підтримали 255 депутатів. Про це повідомив Ярослав Железняк з «Голосу».

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Кабінет міністрів у пояснювальній записці вказує, що чинна система державного резерву України формувалась в період Радянського Союзу і не відповідає нинішнім умовам, в яких перебуває Україна. Головна мета нової системи держрезервів – зробити так, щоб Україна була будь-який момент часу забезпечена всіма першочерговими речами.

Одна з важливих новацій оновленого закону – можливість зберігання державних резервів за кордоном, але не на території Росії чи інших держав, які сприяють збройній агресії проти України чи перебувають під санкціями.

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Протягом дії воєнного стану розміщення матеріальних цінностей державних резервів за межами України здійснюється виключно за відповідним рішенням Кабінету міністрів України.

Новий закон змінює підходи до роботи державного резерву, зокрема розмежовує державний матеріальний та мобілізаційний резерви й чітко визначає їхніх балансоутримувачів.

Також планується створити єдиний реєстр державних резервів.

Нагадаємо, 7 серпня стало відомо, що резерви України побили історичний рекорд.