Окупанти встановили в Криму противотанкові «зуби дракона» (фото)

Загороджувальні «зуби дракона» висотою понад півтора метра встановлені в три ряди на Ак-Монайському перешийку

У Криму на Ак-Монайському перешийку Росія звела лінію протитанкових укріплень. Про це повідомляє кореспондент «Крим.Реалії».

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Ця лінія укріплень знаходиться на вузькому перешийку, що з'єднує Керченський півострів із основною частиною Криму. За повідомленням кореспондента видання, укріплення роташовані на ділянці між селами Батальне та Приморське.

Лінія «зубів дракона» досить довга і губиться за горизонтом, якщо дивитися на неї з траси «Таврида».

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Росіяни готуються обороняти Крим фото: Крим.Реалії

За пінформацією української розвідки, російські загарбники створили на тимчасово окупованому Кримському півострові оборонне угрупування та готуються до оборонних дій.

«Інфраструктура на тимчасово окупованому півострові підтримується в бойовій готовності. У Криму розміщений потужний сухопутний і авіаційний компонент. Наприклад, це близько 90 бойових літаків, 60 бойових вертольотів. Створене оборонне угруповання, що здійснює заходи із облаштування фортифікаційних споруд, лінії оборони. Вони готуються до оборонних дій на території півострова», – сказав заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Скібіцький зазначив, що найпотужніші оборонні рубежі росіяни облаштували на півночі Кримського півострова та на півдні Херсонської області, на підходах до Криму. Коментуючи спорудження окупантами траншей та окопів на кримських пляжах, він зауважив, що росіяни обрали найбільш небезпечні напрямки, де може бути проведена морська десантна операція, і зараз саме там здійснюють підготовку оборонних рубежів.

Нагадаємо, що нещодавно окупаційна влада Криму знову взялася шантажувати Зеленського. Російські загарбники заявили, що нібито віддадуть квартиру президента України Володимира Зеленського у тимчасово окуповано Криму комусь із жителів півострова, хто цього «потребує». Офіційно пентхаус площею 129,8 кв. метри належить дружині Володимира Зеленського Олені.