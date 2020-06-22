Болтон розкритикував зовнішню політику Трампа



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Болтон розкритикував некомпетентність Трампа у зовнішній політиці

Трамп не бачить різниці між власними та державними інтересами, зазначив Болтон

Колишній помічник президента США Джон Болтон розкритикував зовнішню політику Дональда Трампа, у якого, за його словами, немає стратегій щодо Росії, Китаю і КНДР.

Про це він розповів в інтерв'ю газеті The Telegraph.

«Не існує довгострокової стратегії щодо Росії та Китаю. Переговори щодо Північної Кореї провалилися до такої міри, що КНДР підірвала будівлю, яку побудувала сама разом з Південною Кореєю, і продовжила роботу над своїми ядерними та ракетними програмами. І за три роки так і не вдалося стримати Іран. Саме в таких питаннях некомпетентність Трампа проявляється більш очевидним чином», - зазначив Болтон.

На думку Болтона, Трамп може легко змінювати вже прийняте рішення, оскільки державні питання для нього кшталт невеликого сімейного бізнесу.

Крім того, американський президент не бачить різниці між власними та державними інтересами.

«Він заступив на посаду, маючи лише дуже невеликі знання про те, як працює державна влада, і зовсім не був зацікавлений у тому, щоб вчитися», - додав він.

Раніше повідомлялося, що адміністрація США виступає проти публікації деяких глав книги колишнього радника з нацбезпеки, так як в її тексті міститься засекречена інформація.

Нагадаємо, у рукописі ще неопублікованої книги спогадів Джона Болтона йдеться про те, що Трамп особисто пов'язував припинення військової допомоги Україні з розслідуванням проти колишнього віце-президента Джо Байдена.

За інформацією ЗМІ, президент США Дональд Трамп особисто розпорядився заблокувати публікацію книги ексрадника з нацбезпеки Джона Болтона.