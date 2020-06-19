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    Шмигаль оголосив про початок другої хвилі Covid-19

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    Українці перестали дотримуватися карантину - Шмигаль оголосив про початок другої хвилі Covid-19
    Українці перестали дотримуватися карантину

    «Коронавірус — це не фейк, а загроза, яка ходить поруч з кожним з нас»

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалася чергова хвиля пандемії коронавірусу.

     «Ми фактично сьогодні отримуємо початок чергової, першої або другої, як хочете це називайте, хвилі захворюваності на коронавірус. Порятунок єдиний — це соціальна дистанція, дезінфекція, масковий режим», — заявив він на початку позачергового засідання уряду.

    За його словами, різке зростання кількості заражених коронавірусом в Україні пов’язане з ігноруванням карантинних обмежень як з боку громадян, так і з боку місцевої влади, яка повинна контролювати їхнє дотримання.

    «Сьогодні, на жаль, в Україні черговий антирекорд по захворюваності на коронавірус. Дуже велика кількість людей перестали дотримуватися карантинних правил, вирішили, що коронавірус зник і шансів захворіти більше немає. І ми отримали результат — сьогодні майже тисяча хворих», — сказав Шмигаль.

    Очільник уряду наголосив, що чергова хвиля захворюваності повинна стати сигналом, що коронавірус — це не «фейк, а загроза, яка ходить поруч з кожним з нас».

    Зазначимо, що різке зростання числа хворих Covid-19 в Україні в останні дні перевело країну з «зеленої» до «червоної» зони, в якій показник захворюваності перевищує 40 активних випадків на 100 тис. населення.

    Станом на сьогоднішній день в Олександрівській лікарні Києва значно збільшилася кількість пацієнтів із коронавірусом. Особливий приріст хворих медики фіксують у реанімаціях. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      34984
    • Хворіють
      17966
    • Одужали
      16033
    • Померли
      985

    Як повідомлялося, станом на ранок 19 червня, у Києві підтверджено 4176 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 92 особи.

    Загалом в Україні 19 червня підтверджено 34 984 випадки Covid-19, з них 16 033 одужали, 985 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 921 випадок, це на 92 випадки більше, ніж учора (829). 

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