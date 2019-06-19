Луценко пообіцяв арештувати українця, причетного до збиття МН17



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В авіакатастрофі загинули 298 людей, які були на борту «Боїнг 777» (рейс MH-17) авіакомпанії «Малайзійські авіалінії»

«Ми намагатимемося заарештувати Леоніда Харченка, і ми зробимо все, що можемо», - заявив генпрокурор Юрій Луценко

Україна має намір заарештувати обвинувачуваного в причетності до трагедії рейсу МН17 українця Леоніда Харченка.

Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко на пресконференції в середу в Утрехті (Нідерланди), на якій було оголошено імена чотирьох підозрюваних у причетності до збиття рейсу МН17 на Донбасі у 2014 році.

«Ми намагатимемося заарештувати цю особу, і ми зробимо все, що можемо. Якщо ми будемо успішними, ми організуємо засідання суду в Нідерландах і, відповідно до нашої міжнародної угоди між Україною і Нідерландами, виконаємо рішення суду стосовно цієї людини», - зазначив Луценко.

Нагадаємо, Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена перших підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу МН17 в 2014 році.

Команда розслідувачів Bellingcat опублікувала нову доповідь, яка містить імена реальних бойовиків, які виявилися фігурантами прослуховувань СБУ та були причетними до транспортування російського «Бука» і збиття MH17.

СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака «Боїнг 777» рейсу MH-17.

Нідерланди направлять запити до Російської Федерації та України з вимогою допиту Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка, підозрюваних в катастрофі рейсу MH17, заявив головний прокурор Національної прокуратури Нідерландів Фред Вестербеке.

Як відомо, пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

Джерело: Інтерфакс-Україна