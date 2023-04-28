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Молдова запровадила «чорний список». Медведєв влаштував істерику

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Молдова запровадила «чорний список». Медведєв влаштував істерику
Дмитро Медведєв: Росії немає сенсу розмовляти з владою Молдови
фото з відкритих джерел

Медведєв заявив, що місцева влада продала Молдову Румунії

Експрезидент РФ Дмитро Медведєв заявив, що такої країни як Молдова давно немає. Про це він сказав, коментуючи запроваджений Молдовою «чорний список» для росіян, у який увійшов, зокрема, російський диктатор Володимир Путін.

«Загадкова істота на ім'я Речан (прем'єр-міністр Молдови – «Главком») повідомила, що ні президент Росії, ні російські офіційні особи не зможуть в'їхати до його країни. Ну, по-перше, туди зараз ніхто й не збирається. Може, якось потім…
А по-друге, і країни такої вже нема. Місцеві начальники її продали Румунії, ставши зрадниками своєї Батьківщини», – заявив він.

Також Медведєв додав, що Росії немає сенсу розмовляти з владою Молдови.

«Нехай із ними народ розбирається. І вирішить, нарешті, хто вони – молдавани чи румуни. При тому, звичайно, розумінні, що всякі там Річани та Санду (президентка Молдови – «Главком») поважатимуть суверенітет (невизнаної – «Главком») Придністровської Молдавської Республіки», – додав він.

Нагадаємо, уряд Молдови розробив «чорний список» росіян, яким заборонили в'їзд до країни через підтримку агресії РФ проти України. До такого списку увійшли чиновники та популярні артисти, які пропагують та підтримують війну Росії проти України. Серед них – Володимир Путін, Ігор Чайка та Філіп Кіркоров.

Теги: Молдова росія Дмитро Медведєв

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