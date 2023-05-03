Білий дім проведе брифінг для розвідників щодо атаки дронів на Кремль – Politico

Американські чиновники розглядають різні версії атаки

Сьогодні, 3 травня, у Білому домі пройде брифінг щодо атаки безпілотників на Кремль. Брифінги проводиться для комітету Сенату з розвідки, пише Politico.

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Як зазначає видання, брифінг відбудеться о 14:30 за місцевим часом (21:30 за київським).

При цьому американські розвідувальні служби відмовилися надавати виданню будь-які коментарі щодо звинувачень України з боку Кремля.

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Два неназвані американські чиновники в коментарі журналістам розповіли, що в адміністрації Байдена все ще працюють над тим, щоб підтвердити, чи була передбачувана атака замовлена Києвом, проведена нелегальною проукраїнською групою чи це була операція Росії.

Як повідомлялося, російська влада сьогодні заявила, що вночі Україною було здійснено спробу завдання удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента Володимира Путіна. Зазначається, що дрони нібито збила ППО. У Кремлі додали, що Путін внаслідок атаки не постраждав і назвали це спланованою терористичною акцією та замахом на диктатора РФ.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Україна сама вирішує, як саме їй захищатись. Президент Зеленський заявив ,що Україна використовує зброю лише для захисту своєї території і не здійснювала жодних атак на Кремль та російського диктатора Володимира Путіна.