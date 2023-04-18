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«Ходячий цвинтар» зупинився. Невзоров пояснив, чому Путін скасував «Безсмертний полк»

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
«Ходячий цвинтар» зупинився. Невзоров пояснив, чому Путін скасував «Безсмертний полк»
Специфічна акція «ходячий цвинтар» так спішно скасовується зовсім не через страх перед українськими дронами, вважає Олександр Невзоров
фото з вільних джерел

За словами експерта, лише за найскромнішими підрахунками росіян, які загинули у війні на Україні не менше 200 тис.

Специфічна акція «ходячий цвинтар» так спішно скасовується зовсім не через страх перед українськими дронами, вважає Олександр Невзоров. 

Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.



«Заборонити родичам «вбитих у своє» вихвалятися наявністю мертвого «героя в сім'ї» – абсолютно нереально. У кремлі є справедлива впевненість у тому, що громадяни не пропустять нагоди козирнути причетністю до великої «гойди» і таки причеплять свого «на паличку». А потім кудись його понесуть», – підкреслив Невзоров.

Також Олександр Невзоров зазначив, що лише за найскромнішими підрахунками росіян, які загинули у війні на Україні не менше 200 тис.

«До них, напевно, приєднаються і ті громадяни, що поки що тільки мріють поховати сина, чоловіка чи брата, але вже готові, схлипуючи, марширувати з їхнім портретиком», – зауважив експерт.

«Бліклі фотки медалістів ІІ світової не витримають конкуренції. Вони загубляться в масі нових мерців «путінського призову» і кандидатів у трупи.

Акція, мимоволі перетвориться на масове викриття режиму та живе спростування конашенківської брехні. А ось це категорично не входить у кремлівські плани, бо може завадити «закогтітися» на троні і поряд з ним», – підсумував Невзоров.

«Безсмертний полк» –  російська пропагандистська громадська організація. Зареєстрована 2011 року в Томську (Росія) трьома журналістами. Організацією проводяться однойменні акції-марші з портретами та виступами-вшануванням учасників війни.

Початковою метою громадської організації було збирання історій військовослужбовців через власний сайт. В Росії та в проросійських колах, за межами Росії, акція здебільшого позиціюється як патріотична, в інших країнах –  як провокативна та спекулятивна.

З початком російської збройної агресії проти України та російської анексії Криму, на фоні стимульованої екзальтації хвилі патріотизму в середині Росії, виступи організації охопили велику кількість міст Росії, активно почали проводитись за кордоном, пізніше, у 2016 році відкрито отримавши дотації з бюджету РФ у вигляді грантів.

Нагадаємо, триває 419-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціям наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Протягом доби противник завдав чотири ракетних та 44 авіаційних удари, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, постраждали цивільні люди. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою.

Теги: Олександр Невзоров росія путін

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