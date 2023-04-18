«Ходячий цвинтар» зупинився. Невзоров пояснив, чому Путін скасував «Безсмертний полк»
За словами експерта, лише за найскромнішими підрахунками росіян, які загинули у війні на Україні не менше 200 тис.
Специфічна акція «ходячий цвинтар» так спішно скасовується зовсім не через страх перед українськими дронами, вважає Олександр Невзоров.
Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.
«Заборонити родичам «вбитих у своє» вихвалятися наявністю мертвого «героя в сім'ї» – абсолютно нереально. У кремлі є справедлива впевненість у тому, що громадяни не пропустять нагоди козирнути причетністю до великої «гойди» і таки причеплять свого «на паличку». А потім кудись його понесуть», – підкреслив Невзоров.
Також Олександр Невзоров зазначив, що лише за найскромнішими підрахунками росіян, які загинули у війні на Україні не менше 200 тис.
«До них, напевно, приєднаються і ті громадяни, що поки що тільки мріють поховати сина, чоловіка чи брата, але вже готові, схлипуючи, марширувати з їхнім портретиком», – зауважив експерт.
«Бліклі фотки медалістів ІІ світової не витримають конкуренції. Вони загубляться в масі нових мерців «путінського призову» і кандидатів у трупи.
Акція, мимоволі перетвориться на масове викриття режиму та живе спростування конашенківської брехні. А ось це категорично не входить у кремлівські плани, бо може завадити «закогтітися» на троні і поряд з ним», – підсумував Невзоров.
«Безсмертний полк» – російська пропагандистська громадська організація. Зареєстрована 2011 року в Томську (Росія) трьома журналістами. Організацією проводяться однойменні акції-марші з портретами та виступами-вшануванням учасників війни.
Початковою метою громадської організації було збирання історій військовослужбовців через власний сайт. В Росії та в проросійських колах, за межами Росії, акція здебільшого позиціюється як патріотична, в інших країнах – як провокативна та спекулятивна.
З початком російської збройної агресії проти України та російської анексії Криму, на фоні стимульованої екзальтації хвилі патріотизму в середині Росії, виступи організації охопили велику кількість міст Росії, активно почали проводитись за кордоном, пізніше, у 2016 році відкрито отримавши дотації з бюджету РФ у вигляді грантів.
Нагадаємо, триває 419-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціям наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Протягом доби противник завдав чотири ракетних та 44 авіаційних удари, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, постраждали цивільні люди. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою.
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