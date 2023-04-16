Окупанти вдарили по Миколаївщині: загинули підлітки

Обстріл пошкодив два навчальні заклади, лікарню, будинок культури та житлові будинки

Російські загарбники у ніч проти 16 квітня обстріляли Снігурівську громаду Миколаївської області, вбивши двох підлітків 2005 року народження.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Обстріл стався о 02:20. За попередньою інформацією, окупанти стріляли зенітно-ракетними системами С-300. Через це у громаді пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та приватне підприємство.

У самій Снігурівці російський обстріл пошкодив два навчальні заклади, лікарню, будинок культури та житлові будинки. За попередньою інформацією, у місті без постраждалих.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що у Великодню ніч російські терористи завдали ракетного удару по Запорізькому району. Поцілили в церкву.

В ЗСУ попереджали, що на Великдень, як і будь-якого іншого дня, українці не повинні ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу. Від окупантів очікується все, що завгодно.

До слова, президент України Володимир Зеленський вже привітав українців із Великоднем.