Окупанти вдарили по Миколаївщині: загинули підлітки
Обстріл пошкодив два навчальні заклади, лікарню, будинок культури та житлові будинки
Російські загарбники у ніч проти 16 квітня обстріляли Снігурівську громаду Миколаївської області, вбивши двох підлітків 2005 року народження.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Обстріл стався о 02:20. За попередньою інформацією, окупанти стріляли зенітно-ракетними системами С-300. Через це у громаді пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та приватне підприємство.
У самій Снігурівці російський обстріл пошкодив два навчальні заклади, лікарню, будинок культури та житлові будинки. За попередньою інформацією, у місті без постраждалих.
Раніше повідомлялося, що у Великодню ніч російські терористи завдали ракетного удару по Запорізькому району. Поцілили в церкву.
В ЗСУ попереджали, що на Великдень, як і будь-якого іншого дня, українці не повинні ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу. Від окупантів очікується все, що завгодно.
До слова, президент України Володимир Зеленський вже привітав українців із Великоднем.
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