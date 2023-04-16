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Окупанти вдарили по Миколаївщині: загинули підлітки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти вдарили по Миколаївщині: загинули підлітки
Росіяни стріляли зенітно-ракетними системами С-300
фото ілюстративне

Обстріл пошкодив два навчальні заклади, лікарню, будинок культури та житлові будинки

Російські загарбники у ніч проти 16 квітня обстріляли Снігурівську громаду Миколаївської області, вбивши двох підлітків 2005 року народження.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Обстріл стався о 02:20. За попередньою інформацією, окупанти стріляли зенітно-ракетними системами С-300. Через це у громаді пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та приватне підприємство.

У самій Снігурівці російський обстріл пошкодив два навчальні заклади, лікарню, будинок культури та житлові будинки. За попередньою інформацією, у місті без постраждалих.

Раніше повідомлялося, що у Великодню ніч російські терористи завдали ракетного удару по Запорізькому району. Поцілили в церкву.

В ЗСУ попереджали, що на Великдень, як і будь-якого іншого дня, українці не повинні ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу. Від окупантів очікується все, що завгодно.

До слова, президент України Володимир Зеленський вже привітав українців із Великоднем.

Теги: окупанти росія війна Миколаївщина

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