Суд виніс вирок «віцемеру Тореза», яка займалась депортацією українців до Сибіру
Українців вивозили до Сибіру і Далекого Сходу
Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще одну керівницю окупаційних органів РФ у тимчасово захопленій Донеччині. Зловмисницею є так звана «заступниця голови адміністрації міста Торез» (сучасна українська назва – Чистякове). Про це повідомляє пресцентр СБУ.
«На цій «посаді» вона виконувала завдання Москви щодо депортації мешканців тимчасово окупованих районів Донеччини до країни-агресора. Для цього вона організувала в місті «перевалочну базу», яку використовували для примусового вивезення жителів Маріуполя і Волновахи до віддалених регіонів Росії», – йдеться в повідомленні.
Серед «пунктів призначення» були території Сибіру і Далекого Сходу. За матеріалами СБУ суд призначив окупаційному «віцемеру» 15 років тюрми.
Як встановили слідчі, зловмисниця ще у 2016 році приєдналась до лав терористичної організації «ДНР». Тоді окупанти призначили її «керуючою справами» окупаційної адміністрації м. Єнакієве». Там вона організовувала антиукраїнські мітинги, допомагала розквартировувати бойовиків і сприяла їх матеріально-технічному забезпеченню.
Згодом її «підвищили» до «віцемера м. Торез» та доручили відповідати за «соціальний блок».
На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації)
Наразі фігурантка переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині України. Тривають комплексні заходи для притягнення винної до відповідальності.
Раніше СБУ оголосила підозру власнику одного з головних «рупорів» РФ у Криму.
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