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Суд виніс вирок «віцемеру Тореза», яка займалась депортацією українців до Сибіру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Суд виніс вирок «віцемеру Тореза», яка займалась депортацією українців до Сибіру
Засуджена виконувала завдання Москви щодо депортації українців
фото: СБУ

Українців вивозили до Сибіру і Далекого Сходу

Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще одну керівницю окупаційних органів РФ у тимчасово захопленій Донеччині. Зловмисницею є так звана «заступниця голови адміністрації міста Торез» (сучасна українська назва – Чистякове). Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«На цій «посаді» вона виконувала завдання Москви щодо депортації мешканців тимчасово окупованих районів Донеччини до країни-агресора. Для цього вона організувала в місті «перевалочну базу», яку використовували для примусового вивезення жителів Маріуполя і Волновахи до віддалених регіонів Росії», – йдеться в повідомленні.

Серед «пунктів призначення» були території Сибіру і Далекого Сходу. За матеріалами СБУ суд призначив окупаційному «віцемеру» 15 років тюрми.

Як встановили слідчі, зловмисниця ще у 2016 році приєдналась до лав терористичної організації «ДНР». Тоді окупанти призначили її «керуючою справами» окупаційної адміністрації м. Єнакієве». Там вона організовувала антиукраїнські мітинги, допомагала розквартировувати бойовиків і сприяла їх матеріально-технічному забезпеченню.

Згодом її «підвищили» до «віцемера м. Торез» та доручили відповідати за «соціальний блок».

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації)

Наразі фігурантка переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині України. Тривають комплексні заходи для притягнення винної до відповідальності.

Раніше СБУ оголосила підозру власнику одного з головних «рупорів» РФ у Криму.

Теги: Сибір росія СБУ суд

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Кримінал

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