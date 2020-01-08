МЗС: Українці не зверталися до посольства в Ірані з проханням допомогти повернутися додому



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У МЗС повідомили родичам загиблих телефони для отримання оперативної інформації

Український уряд заборонив польоти до Ірану

Громадяни України наразі не зверталися до посольства в Ірані з проханнями допомогти повернутися на Батьківщину через припинення польотів українських авіакомпаній у повітряному просторі Ірану.

Про це повідомив заступник директора Департаменту - начальник управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич, пише Укрінформ.

«До посольства (України в Ірані.- ред.) такі звернення не надходили», - сказав дипломат.

До відома, український уряд заборонив польоти до Ірану.

МАУ пропонує повернути гроші пасажирам скасованих рейсів до Ірану.

Державіаслужба проведе позапланові перевірки безпеки польотів авіакомпанії МАУ.

Також Україна веде перемовини з Іраном про безпечний виліт літаків, що перевозитимуть загиблих українців.

ЗМІ оприлюднили список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.