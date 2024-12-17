Головна Публікації
search button user button menu button

Велике будівництво на лінії фронту. Куди спішить влада Херсона?

Тендерні хроніки
Єлизавета Жабська, Маргарита Огнева glavcom.ua
Велике будівництво на лінії фронту. Куди спішить влада Херсона?
Впритул до лінії фронту зводяться укриття, підземні школи та лікарні
колаж: glavcom.ua

Щойно створений забудовник не має ані техніки, ані співробітників, ані офісу, але вже має підряд на 82 млн грн

У середині грудня влада Запорізької області презентувала першу підземну школу, яка вміщає 1 тис. учнів. Заклад зведено за стислі терміни (шість місяців): тут є вода, світло, пожежна сигналізація, системи відеоспостереження та вентиляції. Усе працює в автономному режимі. У класах – інтерактивне обладнання та нові меблі. Школа має ігрове приміщення, зону відпочинку, буфет і медпункт. Підземний заклад, який реалізований за фінансової підтримки ЮНІСЕФ у співпраці з Міністерством освіти і науки, проінспектував президент Володимир Зеленський.

У відповіді на запит «Главкома» керівництво Запорізької ОВА повідомило, що будують такі об’єкти згідно з нормами та стандартами ДБН «Захисні споруди цивільного захисту». Це означає, що у побудованих об’єктах має бути безпечно знаходитися протягом двох діб у випадку радіоактивного забруднення.

Підземну школу у Запоріжжі, яка реалізована за фінансової підтримки ЮНІСЕФ у співпраці з Міністерством освіти і науки, проінспектував президент Володимир Зеленський
Підземну школу у Запоріжжі, яка реалізована за фінансової підтримки ЮНІСЕФ у співпраці з Міністерством освіти і науки, проінспектував президент Володимир Зеленський
фото з сайту президента

У серпні цього року очільник Запорізької області Іван Федоров заявив ЗМІ, що будівництво підземних шкіл різна, коливається від 20 до 111 млн грн. Загалом, планувалося побудувати щонайменше 23 підземні школи. На питання «Главкома» про довгострокові перспективи подібних підземних об’єктів, у Запорізькій ОВА відповіли, що після завершення воєнного стану, такі будівлі зможуть використовувати для позашкільних заходів, наприклад, патріотичного виховання.

Херсон: завищення цін на укриттях

Та не на всіх прифронтових територіях будівництво підземних закладів освіти позитивно сприймається місцевими жителями. Наприклад, третій місяць поспіль мешканці кількох мікрорайонів Херсона протестують проти зведення у місті двох великих протирадіаційних укриттів на загальну суму 185 млн грн. Очікується, що в них облаштують підземні школи для тієї невеликої кількості дітей, яка тут лишилася. Юні херсонці роками відвідують уроки виключно онлайн. Проте у активних дорослих херсонців є свої аргументи: мовляв, росіяни можуть посилити обстріли в районах будівництва. Водночас місцева влада вперто наполягає на продовженні будівництва, залучуючи на підряди нечужі компанії

29 листопада управління капітального будівництва Херсонської міської ради уклало черговий договір, цього разу із київською фірмою «Тенсенс» на будівництво великого протирадіаційного укриття вартістю 82 млн грн. І це при тому, що попередні два схожі проєкти, якими опікуються інші підрядники, уже викликали серед херсонців хвилю обурення. Нову захисну споруду побудують на території херсонського професійного училища №2, поблизу якого є декілька багатоповерхівок та приватний сектор. Варто зауважити, що забудовник отримав підряд без проведення торгів. Рішення про дозвіл укласти прямий договір надала Рада оборони області 14 листопада.

«Главком» заглянув у кошторис нового будівництва. І виявив: підрядник «Тенсенс» завищив ціни на будівельні матеріали та вирішив, що в багатьох випадках можна не вказувати виробників чи модель товару. Імовірно, це робиться для того, щоб не можна було точно порівняти його тендерну вартість із ринковою. Однак навіть на найпростіших матеріалах на кшталт піску чи щебеню, можна помітити переплату.

До прикладу, «Тенсенс» збирається закупити природний пісок за ціною 660 грн/м куб. (тут і далі ціни вказані з ПДВ). Хоча, згідно з останнім моніторингом Національного інституту розвитку інфраструктури, середня ринкова ціна піску в сусідній із Херсонською Дніпропетровській області становить 356 грн/м куб., а в сусідній Миколаївській області найвища пропозиція – 312 грн/м куб.

Крім того, за 115,8 тис. грн підрядник планує придбати репітер (підсилювач мобільного зв’язку та інтернету) Amplitek DW-1000 Pro. А в інтернет-магазині Moregsm такий вдалося знайти за ціною 64,5 тис. грн (без урахування знижки). Потенційна переплата – понад 50 тис. грн.

У Херсоні лише на купівлі підсилювача мобільного зв’язку та інтернету підрядник вдвічі «накрутив» ціну
У Херсоні лише на купівлі підсилювача мобільного зв’язку та інтернету підрядник вдвічі «накрутив» ціну
колаж: glavcom.ua

Щебінь забудовник заклав по 900 грн/м куб. Хоча, згідно з останнім моніторингом Національного інституту розвитку інфраструктури, середня ринкова ціна товару у сусідніх Дніпропетровській області становить 553 грн/м куб., Миколаївській – 509 грн/м куб.

Згідно з даними YouControl, компанія «Тенсенс» з'явилася на світ 5 травня 2023 року. Її засновником став Сергій Гайдукевич, а директором Вадим Кушнір, за адресами реєстрації яких можна відстежити десятки компаній, схоже, створених для продажу. Майже сотня інших компаній, де керівниками та засновниками були Кушнір і Гайдукевич, нині змінили власників та адреси реєстрації.

Цікаво, що забудовник «Тенсенс», який не має ані техніки, ані співробітників, ані офісу, але вже має підряд на 82 млн грн у Херсоні, змінив керівника і власника 27 листопада, тобто за два дні до підписання контракту. Директором і кінцевим бенефіціаром компанії став Максим Сердюк із Полтавщини, який був зареєстрований як ФОП-таксист із 2007 по 2014 рік.

Колишній таксист із Полтави будує, херсонці протестують
Колишній таксист із Полтави будує, херсонці протестують
фото: «Суспільне Херсон»

Зазначимо, що після тендеру на 82 млн грн, управління капітального будівництва Херсонської міськради також замовило капітальні ремонти підвальних приміщень для улаштування найпростіших укриттів у херсонському ліцеї №51 за 10,7 млн грн та в херсонській гімназії №1 – за 16 млн грн. Також відомство провело сім порівняно невеликих тендерів на роботи з технічного й авторського нагляду та розробку проєктної документації по об’єктах будівництва (переважно йдеться про укриття). Загальна сума цих закупівель – 1,5 млн грн.

Попри скандали з будівництвом укриттів влада Херсона пообіцяла, що з 1 червня 2025 року учні трьох підземних шкіл таки сядуть за парти.

Вкопатися у землю. Що в інших областях?

«Главком» поцікавився станом справ щодо розвитку підземної інфраструктури на інших прифронтових територіях. Департамент містобудування та капітального будівництва Миколаївської ОВА відповів: громади області можуть мати вплив на будівництво підземних об’єктів. Для цього вони мають подати власні обґрунтовані позиції через державний портал Dream – цифрову екосистему для підзвітного управління відновленням. На уточнююче запитання «Главкома» про те, як ОВА звітує про хід реалізації цих проєктів та чи доступна ця інформація для громадськості, тамтешня влада зазначила: подібна інформація лише для службового користування.

Наразі ж відомо, що на території Миколаївської області відкрито дві підземних школи – одну в самому Миколаєві, іншу – в селищі Центральному. А до Дня Святого Миколая в одному з миколаївських ліцеїв введено укриття, яке було облаштоване на гроші спонсорів.

Щодо дитячих садочків у Миколаєві, то там, як мінімум, два дошкільних заклади освіти мають укриття. Вони були облаштовані коштом Королівства Данія та у співпраці з Данською радою у справах біженців.

На Харківщині, за даними обласної військової адміністрації, протягом 2024 року узято на облік 180 найпростіших укриттів, п’ять – протирадіаційних та споруду подвійного призначення, яка має захисні властивості протирадіаційного укриття.

Крім цього, цього року розроблено проєкти будівництва (реконструкції) укриттів у п’яти медзакладах Харківщини. Також розпочато будівництво п’яти укриттів у закладіах освіти в області. Станом на початок грудня, уряд виділив 2,7 млрд грн на будівництво та реконструкцію укриттів у закладах освіти Харківщини.

До слова, в інтерв’ю Главкому міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що місцева реалізовує проєкт із будівництва двох підземних лікарень, де медики зможуть приймати пологи. Всі роботи мають намір завершити до кінця року. Щодо підземних шкіл, то, за словами очільника міста, нині у Харкові працює одна така школа в Індустріальному районі, будується ще шість. Крім цього, діти навчаються у класах на шести станціях метрополітену.

За відомостями держпорталу Dream, у Сумській області реалізується 15 проєктів на базі шкіл Сумської області. Частина з них – це капітальні ремонти укриттів, частина – побудова протирадіаційних укриттів «з нуля». До прикладу, Сумська школа №25 стане підземною орієнтовно за 99,2 млн грн. Всього у ній зможе навчатися 500 дітей.

Загалом в області будуються шість підземних шкіл, розповів журналістам голова Сумської ОВА Володимир Артюх. П’ять з них потребують фінансування.

Влада Донеччини – чи не єдина, яка вже не планує будівництво соціальних підземних об’єктів через загострення на фронті. Всього, на обліку знаходиться 1889 захисних споруд цивільного захисту, з яких 471 споруда вже опинилися на тимчасово окупованій Росією території Донецької області.

Маргарита Огнева, Єлизавета Жабська, «Главком»

Читайте також:

Теги: війна Полтавщина Запорізька область Дніпропетровщина фінансування укриття Херсонщина будівництво Миколаївщина школа Іван Федоров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аналіз закупівель дорожніх робіт у Prozorro за перші три квартали 2024-го
«Велике будівництво» вже не те. Дорожні королі-2024 Тендерні хроніки
4 грудня, 16:19
Кам'янська міська лікарня швидкої медичної допомоги
Ремонт лікарні на Дніпропетровщині. Міськрада погодилася на ціни, значно вищі, ніж в «Епіцентрі»
18 листопада, 08:00
УВЕА звернулась з листом до Керівника USAID Проєкту енергетичної безпеки
Інвестори закликали державу підвищити ефективність діючих умов підтримки зеленої енергетики
19 листопада, 18:28
Уряд виділив кошти, аби допомогти дітям з малозабезпечених сімей
У грудні уряд виплачуватиме деяким українцям 6,5 тис. грн
26 листопада, 15:12
Сьогодні, 19 листопада, Верховна Рада схвалила в цілому проєкт бюджету на 2025 рік. Рішення підтримали 257 парламентарів
Держбюджет-2025. Рада виділила 1,5 млрд на телемарафон, але не підвищила соцвиплати
19 листопада, 17:15
Компанія Nissan може зникнути через 12-14 місяців
Компанія Nissan за рік може зникнути – Financial Times
28 листопада, 11:04
Втрата Покровська призведе до втрати Україною свого місця у світовій металургії
Обвал металургії. ЗМІ назвали наслідки можливої втрати Покровська
29 листопада, 12:42
Президент підписав три важливих закони
Зеленський підписав три важливих закони, РФ масовано ударила по Україні. Головне за 28 листопада
28 листопада, 21:00
UJ-22 Airborne під час презентації «Армії дронів»
Міноборони додатково виділило бойовим бригадам майже 2 млрд грн на дрони
Сьогодні, 10:24

Публікації

Впритул до лінії фронту зводяться укриття, підземні школи та лікарні
Велике будівництво на лінії фронту. Куди спішить влада Херсона?
Сьогодні, 11:57
Юрій Бойко (в центрі) з заступником голови Ради безпеки Росії Дмитром Медведєвим (зліва) та Віктором Медведчуком
Юрій Бойко знову хоче «вишку»
Вчора, 17:47
Для України графіки погодинного відключення електроенергії – справа не нова
Ясно? Нові графіки відключення світла: у чому секрет
11 грудня, 15:51
Росія мілітаризує дітей на захоплених територіях. Робить це швидко і системно
«Вагнерьонок» сідає за парту з мертвим солдатом. Про освіту на окупованих територіях
11 грудня, 10:01
Румунські розслідувачі деанонімізували персону загадкового благодійника-«тіктокера», який фінансував кампанію переможця першого туру виборів
Румунський детектив з російським слідом. Як «благодійник» з TikTok зірвав президентські вибори
10 грудня, 18:00

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
125K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 грудня: ситуація на фронті
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 грудня 2024
35K
Путін відмовляється зупинятися: нові заяви диктатора про посилення наступу на Україну
27K
Американський корабель вперше за вісім років увійшов до порту головного союзника Китаю
25K
Стало відомо, скільки золота залишив після себе Асад у сховищах Сирії
17K
В Україні оголошена повітряна тривога: куди прямують ворожі цілі

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua