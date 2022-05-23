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    Уряд Грузії рятує російських власників «Боржомі» від санкцій

    Уряд Грузії допоможе виробнику води &laquo;Боржомі&raquo; уникнути санкцій - Уряд Грузії рятує російських власників «Боржомі» від санкцій
    Уряд Грузії допоможе виробнику води «Боржомі» уникнути санкцій
    фото: Borjomi/Facebook

    Компанія IDS Borjomi International передає безкоштовно уряду Грузії частку виробника мінеральної води «Боржомі», аби уникнути наслідків антиросійських санкцій

    Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив, що вартість частки виробника мінеральної води IDS Borjomi Georgia, яку його материнська компанія IDS Borjomi International планує безкоштовно передати уряду Грузії, оцінюється в $100 млн, передає «Интерфакс».

    Угоду уряд країни затвердить на своєму найближчому засіданні.

    «У нас була пряма комунікація з керуючою компанією, власниками «Боржомі». Є пропозиція, що вони передають державі частку, вартість якої, грубо кажучи, становить $100 млн. Висновок буде за кілька днів, це все ми затвердимо на наступному засіданні уряду. Так що в оперуванні «Боржомі» проблем не буде. Бренд, який є нашою гордістю, продовжить роботу», - запевнив грузинський прем’єр.

    Зазначимо, що 60% IDS Borjomi International належить консорціуму російського олігарха Михайла Фрідмана «Альфа-груп», чиї бенефіціари нещодавно підпали під західні санкції, які були введені після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. «Альфа-груп» придбав IDS Borjomi у 2013 році у сім'ї покійного бізнесмена Бадрі Патаркацишвілі.

    Нагадаємо, IDS Borjomi Georgia 29 квітня оголосила про тимчасове призупинення виробництва на двох заводах у Грузії через фінансові проблеми. Деякі країни відмовилися закуповувати у компанії мінеральну воду з політичних причин, а також виникли проблеми з доступом до банківських рахунків.

    До початку агресії статки засновника «Альфа-Груп» Михайла Фрідмана оцінювалися приблизно в 14 млрд доларів, однак зараз рахунки підприємця заблоковано.

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    Теги: росія санкції Грузія
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    Уряд Грузії рятує російських власників «Боржомі» від санкцій