«Ми знаємо, хто за цим стоїть». Як Зеленський влаштував облаву на «одноруких бандитів»

Чи не завершиться нинішня «рішуча боротьба» з нелегальним гральним бізнесом гучним «пшиком»?

Депутати провалили легалізацію грального бізнесу, президент вирішив помститися

У п’ятницю, 20 грудня, уряд з самого ранку раптово прийняв постанову, якою заборонив діяльність численних гральних салонів, які існували під виглядом державних лотерей. Для цього Кабмін скасував деякі з положень наказу Комітету з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства фінансів від 12 грудня 2012 року.

«Дав доручення Національній поліції сьогодні ж почати перевірку діяльності всіх операторів держлотерей на дотримання закону про заборону грального бізнесу. А Державній фіскальній службі організувати перевірки ліцензій всіх так званих «державних лотерей», - повідомив прем’єрміністр Олексій Гончарук.

Цікаво, що Нацполіція почала діяти і без доручень уряду – за минулу ніч вона припинила діяльність півтори сотні різноманітних об’єктів грального бізнесу, які вважалися незаконними. Всі інші гральні заклади мали припинити роботу до 16 години п’ятниці. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наголосив, що це питання буде регулюватися спеціальним законом, який наразі розглядається та буде прийнятий Верховною радою.

Нацполіція провела масштабний рейд по підпільним казино ще до появи постанови Кабміну

Що ж відбулося і чим викликані такі несподівані радикальні заходи?

Продукт лобістів

Гральний бізнес заборонений в Україні в 2009 році зусиллями тодішнього прем’єра Юлії Тимошенко, яка подавала це як свою велику перемогу. Не допомогло навіть президентське вето від Віктора Ющенка – Верховна Рада його успішно подолала. Заборона задумувалась як тимчасова: протягом кількох місяців мало бути розглянуте питання про перенесення об'єктів грального бізнесу до спеціально відведених для цього зон. Але далі розмов справа не дійшла. Втім і поле це порожнім не залишилось. У 2012 році був прийнятий закон про лотереї, і всі нинішні «космолоти» та «фаворити» працюють якраз під виглядом лотерей, хоча насправді пропонують зовсім інші послуги.

Легалізація грального бізнесу була однією з перших ідей президента Володимира Зеленського. Він доручив уряду ухвалити відповідний закон до 1 грудня, але всі терміни давно пройшли – не відбулося навіть голосування в першому читанні. Уряд в жовтні зареєстрував в парламенті свій законопроєкт № 2285 «Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор», але в результаті він не розглядався як основний. Також було зареєстровано сім альтернативних депутатських проєктів.

У загальних рисах можна сказати, що держава планує законодавчо легалізувати будь-який гральний бізнес (лотереї, казино, букмекерство, гральні автомати та ін.), визначити вартість та кількість ліцензій, запровадити державний орган з регулювання азартних ігор та спецфонд з підтримки медицини, спорту та культури, який буде поповнюватись «гральними коштами».

Але диявол – у деталях. Враховуючи, що щорічний обсяг грального ринку оцінюється в мільярд доларів, в роботу над законопроєктом втрутилась купа лобістів – букмекери, лотерейний монополіст «МСЛ», готельєри та інші. Всі вони намагаються вибити найкращі умови саме для себе, через що процес затягнувся.

Одним з представників лобістів в парламенті є безпосередньо голова президентської фракції Давид Арахамія, який брав активну участь в розробці законопроєкту. Подейкують, що за його персоною стирчать вуха букмекерської контори «Парі-матч». Цікаво, що Арахамія прямим текстом говорив, що до нелегального грального бізнесу причетний міністр Аваков, який вчора оголосив йому «джихад». Те, що правоохоронці «кришують» різноманітних «одноруких бандитів», – не секрет.

Показово, що сьогодні ж Служба безпеки відзвітувала про власне викриття 43 підпільних казино та гральних закладів, окремо зазначивши, що ці заклади працювали при пособництві правоохоронних органів. І це, і бравурний звіт поліції про закриття 150 незаконних гральних закладів викликає питання – невже така кількість нелегальних контор могла весь цей час існувати в паралельному для правоохоронців світі?

Служба безпеки також відзвітувала про викриття за ніч 43 гральних закладів

Помста за провал?

Так «збіглось», що війні з гральним бізнесом, яку оголосила держава, передував провал голосування за законопроєкт заступника голови фінансового комітету Олександра Дубінського та інших депутатів комітету № 2285-д. Цей проєкт більш-менш збалансував інтереси різних сторін і був винесений на голосування в четвер, 19 грудня, на вечірньому засіданні. Арахамія давав 80% на позитивний результат голосування, але відбувся провал – «слуги народу» дали лише 200 голосів, ще 13 додали позафракційні та депутати з інших груп. Це нібито дуже не сподобалось Офісу президента, де запідозрили, що депутатів банально купили власники нинішніх гральних салонів. Саме тому була дана відмашка влаштувати облаву на напівлегальні гральні установи.

Таку версію сьогодні непрямо підтвердив сам Зеленський постом у «фейсбуці»: «Вчора Верховна Рада провалила ухвалення закону про легалізацію грального бізнесу. Ми знаємо, хто за цим стоїть. Не хочете грати за прозорими правилами? Не хочете працювати цивілізовано і платити в бюджет? Що ж, давайте по-іншому. Відсьогодні негайно закриваємо всі гральні зали. Думай...те».

За словами журналіста проєкту «Наші гроші» Юрія Ніколова, який спеціалізується на гральній тематиці, з огляду на обсяг коштів, які крутяться в тіньовій галузі, зупинка роботи численних салонів навіть на кілька днів призведе до колосальних збитків для їхніх бенефіціарів. При цьому журналіст розкритикував законопроєкт Дубінського, бо той залишає можливість продовжувати роботу гральних автоматів за межами казино під прикриттям букмекерських та лотерейних контор і віддає керування системою контролю над азартним бізнесом приватному оператору.

Питання в тому, наскільки далеко піде влада у своєму хрестовому поході проти підпільних казино. Законопроєкт про легалізацію цього бізнесу не поховано, одразу після провалу голосування Рада направила документ на доопрацювання та повторне перше читання, тож може повернутися до нього вже в наступному році. Проєкт виписаний на користь великих гравців. Тож якщо ринок очікує великий переділ, то цілком можливо, що нинішня його зачистка від «дріб’язку пузатого» – це не «полякати», а всерйоз.

Якщо поритись в архівах, то можна знайти отаку заяву Авакова, де він твердо налаштований зупинити функціонування всіх гральних салонів в Києві, а потім і в країні «найближчими днями». Так і не скажеш, що це пост… п’ятирічної давнини.

За цей строк гральний бізнес (при все тому ж голові МВС) не просто не був знищений, а навпаки – розцвів буйним цвітом на вулицях українських міст.

Чи не завершиться нинішня «рішуча боротьба» таким же «пшиком»?

P.S. Станом на 15 годину поліція відпрацювала понад 500 гральних закладів у всіх регіонах України.

Павло Вуєць, «Главком»