Куди зник «чесний» літр? Чому в Україні молочні продукти «легшають» без попередження

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Куди зник «чесний» літр? Чому в Україні молочні продукти «легшають» без попередження
Через різноманітність форм молочних пакетів не завжди можна одразу зрозуміти, де більший об'єм
фото: glavcom.ua

Зменшення об'єму як ще один спосіб підвищення ціни товару – багаторічна норма, за якою працюють українські виробники

В Україні набула поширення практика зменшення об'єму або ваги товарів, що продаються в упаковках, до яких звик споживач. Це стосується й молочної продукції: літрові пляшки молока, пакети кефіру чи йогуртів тепер випускають по 870, 850 або навіть 750 мл замість стандартного літра. «Главком» перевірив полиці столичних супермаркетів, і з'ясував, чи можна ще взагалі купити літр молока і тара яких виробників «схудла» найбільше. 

Як виявилося, на полицях магазинів все ще є пакети молока, які вміщують чесний літр продукції. Зокрема, у магазинах, де побував «Главком», це були «Слов'яночка» і «Бурьонка». Пакети торгових марок «Яготинське», «Селянське», «Молокія», «На здоров'я», «Галичина» схудли поки що найменше – 950 мл.

Молочні пакети бувають різної форми, тому одразу важко визначити, який з них має більший об'єм
Молочні пакети бувають різної форми, тому одразу важко визначити, який з них має більший об’єм
фото: glavcom.ua
Молочні пакети мають різну форму, тож визначити об'єм візуально, не напружуючи зір, буває складно
Молочні пакети мають різну форму, тож визначити об'єм візуально, не напружуючи зір, буває складно
фото: glavcom.ua

Молоко у пляшці має нижчу ціну, але й менший об'єм. Зокрема, пляшка молока торгової марки «Ферма» вміщує вже 840 мл замість звичного літра. 

Молоко «Ферма» у пляшці
Молоко «Ферма» у пляшці
фото: glavcom.ua

Нижче – дві пляшки кефіру. Зовні вони майже однакові. Але пляшка торгової марки «Ферма» на 30 мл менша – 840 мл проти 870 мл у «Молокії». Звісно, для родини, яка купить одну пляшку продукції, це не критична кількість, а якщо продати тисячу пляшок? 

Дві пляшки з кефіром зовні схожі, але мають різні об'єми
Дві пляшки з кефіром зовні схожі, але мають різні об'єми
фото: glavcom.ua

Ще далі всіх від літрового стандарту відійшли виробники йогуртів, ряжанки та закваски. Зокрема, пляшка йогурту «Своя лінія» від «АТБ» вміщує вже 800 мл.

Йогурт «Своя лінія» в «АТБ»
Йогурт «Своя лінія» в «АТБ»
фото: glavcom.ua
Ряжанка «Простоквашино» схудла до 750 мл
Ряжанка «Простоквашино» схудла до 750 мл
фото: glavcom.ua
Закваска «Лактонія» також має об'єм 750 мл
Закваска «Лактонія» також має об'єм 750 мл
фото: glavcom.ua
Йогурт «Злагода» має об'єм 750 мл
Йогурт «Злагода» має об'єм 750 мл
фото: glavcom.ua

Півлітровий формат пляшки також вже відійшов далеко від стандарту. Зокрема, кефір «Селянський» «схуд» до 450 мл, але, наприклад, карпатський йогурт навпаки чи то «набрав» до 550 мл, чи то схуд удвічі?

Кефір «Селянський» має об'єм 450 мл
Кефір «Селянський» має об'єм 450 мл
фото: glavcom.ua
Карпатський йогурт «Галичинаа» має об'єм 550 мл
Карпатський йогурт «Галичинаа» має об'єм 550 мл
фото: glavcom.ua

Схожа ситуація й із вершковим маслом. На полицях магазинів майже зникло фасування по 200 г – більшість виробників перейшли на упаковки вагою 180 г.

Масло вершкове фасоване тепер все частіше важить 180 гр замість 200
Масло вершкове фасоване тепер все частіше важить 180 гр замість 200
фото: glavcom.ua

Чому це відбувається

Виробники зменшують об'єм продукції, щоб підвищувати ціну, але не так різко. Тобто реальна вартість кілограма чи літра зростає, але завдяки тому, що в упаковку тепер кладуть менше товару, це зростання не видається аж таким великим. Для споживача це означає, що звичні продукти насправді фактично дорожчають для нього значно швидше, ніж про це говорять цінники магазинів.

Світовий досвід

У Європейському Союзі діє Директива 98/6/ЄС про захист прав споживачів шляхом зазначення цін на товари, яка зобов'язує продавців вказувати ціну за одиницю виміру – кілограм, літр, метр тощо – поряд із загальною ціною товару. Це дозволяє споживачам легко порівнювати вартість продукції різного об'єму чи ваги, навіть якщо упаковки мають різний розмір.

Що робиться в Україні

В Україні є законопроєкт № 12358, зареєстрований ще у грудні 2024 року, який зобов'язує торговельні мережі вказувати ціну за кілограм чи літр товару, якщо упаковка менша за звичну. Мета законопроєкту – допомогти споживачам орієнтуватися й порівнювати ціни, а також мінімізувати ризики прихованого подорожчання через зменшення об'єму.

Відсутність уніфікованих стандартів дозволяє виробникам самостійно визначати об'єм і вагу продукції, що ускладнює для покупців порівняння реальної вартості товарів.

Як не переплачувати

Щоб платити за продукт, а не за упаковку, споживачам варто уважно читати етикетки: звертати увагу на об'єм або вагу нетто й рахувати вартість за одиницю продукту. Це допоможе краще орієнтуватися у цінах і не стати жертвою прихованого подорожчання і хитрого маркетингу.

Нагадаємо, в Україні в другій половині вересня спостерігається зростання цін на більшість молочних продуктів, попри скорочення попиту та зменшення реалізації товарів торговельними мережами. Аналітики Асоціації виробників молока вказують, що ціни на молочну продукцію залишаються високими, що пов'язано з продовольчою інфляцією. Однак попит на молоко та молочні продукти залишився обмеженим.

До слова, українські сировари з початком осені традиційно очікують пожвавлення продажів. Однак цьогорічна цінова ситуація сезонні може зіпсувати надії: на тлі здешевлення сиру в ЄС (мінус 8% у серпні), вітчизняні виробники, навпаки, планують підвищити ціни – орієнтовно на 5%. 

Через різноманітність форм молочних пакетів не завжди можна одразу зрозуміти, де більший об’єм
Куди зник «чесний» літр? Чому в Україні молочні продукти «легшають» без попередження
Сьогодні, 10:45
Адвокати виявилися найбільш підготовленими до лобістської роботи
Ощадбанк, «Аврора», адвокатські фірми та тютюнові гіганти. Названа перша сотня лобістів
10 жовтня, 16:15
Залишатися чи повертатися? Євросоюз дає українським біженцям два роки на роздуми
Залишатися чи повертатися? Євросоюз дає українським біженцям два роки на роздуми
10 жовтня, 11:00
Страшний сон Путіна. Куди полетять ракети «Томагавк»
Страшний сон Путіна. Куди полетять ракети «Томагавк»
9 жовтня, 15:30
Хрестовий похід проти аптек. Гра без переможців?
Хрестовий похід проти аптек. Гра без переможців?
8 жовтня, 18:22

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
