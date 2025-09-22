Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві через ремонти частково обмежено рух на низці вулиць: де складно проїхати

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві через ремонти частково обмежено рух на низці вулиць: де складно проїхати
Обмеження руху пов’язане з проведенням дорожніх робіт
фото: glavcom.ua

Із 22 вересня до 20 жовтня частково обмежено рух вулицею Зодчих

У Києві до початку жовтня частково обмежено рух дорогою-дублером Столичного шосе в Голосіївському районі, а у Святошинському до 20 жовтня буде складно проїхати вулицею Зодчих. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зокрема, частково обмежено рух дорогою-дублером Столичного шосе з 22 до 31 вересня. Фахівці комунального підприємства ШЕУ «Магістраль» запланували облаштувати заїзну кишеню на зупинці громадського транспорту «Корчуватський КБМ». На період ремонтних робіт частково обмежать рух крайньою правою смугою в напрямку Південного мосту. 

22–31 вересня частково обмежуватимуть рух Столичним шосе в Голосіївському районі столиці
22–31 вересня частково обмежуватимуть рух Столичним шосе в Голосіївському районі столиці
інфографіка «Київавтодор»

Також з 22 вересня до 20 жовтня частково обмежено рух вулицею Зодчих. Комунальне підприємство ШЕУ Святошинського району планує провести поточний ремонт на ділянці вулиці між будинками № 34 та № 40.

Із 22 вересня до 20 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Зодчих у Святошинському районі столиці
Із 22 вересня до 20 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Зодчих у Святошинському районі столиці
інфографіка: «Київавтодор»

Де ще у столиці обмежено рух транспорту через ремонти

До 3 жовтня частково обмежено рух Броварським проспектом у Дніпровському районі столиці. Обмеження повʼязані з продовженням поточного ремонту. 

До 10 жовтня частково обмежено рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

До 31 жовтня частково обмежено рух проспектом Маршала Рокоссовського в Оболонському районі. Дорожники КП ШЕУ Оболонського району виконуватимуть поточний ремонт проспекту на ділянці від вулиці Юрія Кондратюка до вулиці Полярної.

До 20 грудня частково обмежено рух пішоходів Парковим мостом через Дніпро на Труханів острів. У цей період дорожники планують виконати ремонт мостового полотна.

Також орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

До слова, «Київавтодор» оголосив тендер на проведення капітального ремонту шляхопроводу №1 на перетині магістралі безперервного руху та Стратегічного шосе у Голосіївському районі столиці. Зазначається, що проєкт робіт передбачає заміну конструкцій мостового полотна, ремонт прогонових будов та опор споруди, перевлаштування мережі комунікацій, встановлення нової перильної огорожі, оновлення освітлення.

Читайте також:

Теги: Київ дороги ремонт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Представник Трампа проведе декілька зустрічей на тлі переговорів про гарантії безпеки для України
Спецпредставник Трампа прибув до Києва (фото)
24 серпня, 12:18
У Києві впав безпілотник
У Києві біля житлового будинку впав ворожий БпЛА
27 серпня, 23:24
Рятувальники дістають людей з-під завалів пошкоджених будинків
Під завалами будинку на Дарниці можуть перебувати щонайменше три тіла – Клименко
28 серпня, 07:31
Російський удар по Києву забрав життя 19 людей
Келлог про російський удар по Києву: загрожує миру, якого прагне Трамп
28 серпня, 18:57
Причиною тривоги були ворожі дрони
У Києві через загрозу ударних дронів тривога тривала майже дві години
7 вересня, 20:47
Затриманим загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна
Поліція Києва повідомила про затримання наркоділків з товаром на 4 млн грн (фото)
12 вересня, 15:04
Господаркою собаки є літня жінка, яка торгує квітами неподалік станції «Теремки»
Столичний метрополітен відреагував на скандал через заборону собаці Міші заходити в укриття
16 вересня, 20:05
Головний офіс «Київтеплоенерго»
Поліція проводить обшуки у головному офісі «Київтеплоенерго»
18 вересня, 16:37
Металевий відбійник повністю пройшов крізь салон автівки
Моторошна аварія на Кільцевій дорозі: відбійник повністю прошив автівку, є загиблий
19 вересня, 15:40

Новини

У Києві затримано водія Mercedes, який врізався у маршрутку, травмувавши жінку
У Києві затримано водія Mercedes, який врізався у маршрутку, травмувавши жінку
Продуктові ярмарки у Києві 23-28 вересня: де можна придбати фермерські продукти
Продуктові ярмарки у Києві 23-28 вересня: де можна придбати фермерські продукти
Захворюваність на коронавірус у столиці пішла на спад: дані статистики
Захворюваність на коронавірус у столиці пішла на спад: дані статистики
Сало по 700 грн. Скільки коштує улюблений продукт українців у Києві: огляд цін
Сало по 700 грн. Скільки коштує улюблений продукт українців у Києві: огляд цін
У Києві через ремонти частково обмежено рух на низці вулиць: де складно проїхати
У Києві через ремонти частково обмежено рух на низці вулиць: де складно проїхати
У Пущі-Водиці комунальники закрили громадську вбиральню до весни: реакція соцмереж
У Пущі-Водиці комунальники закрили громадську вбиральню до весни: реакція соцмереж

Новини

Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Сьогодні, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Сьогодні, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua