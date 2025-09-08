Головна Гроші Особисті фінанси
Через здорожчання вітчизняних сирів українці масово переходять на сирний продукт

Василь Галущак
glavcom.ua
Василь Галущак
Через здорожчання вітчизняних сирів українці масово переходять на сирний продукт
Сирний продукт – дешевша альтернатива
фото з відкритих джерел

На тлі подешевшання сиру в ЄС на 8% вітчизняні виробники, навпаки, планують підвищити ціни – орієнтовно на 5%

Українські сировари з початком осені традиційно очікують пожвавлення продажів. Однак цьорічна цінова ситуація сезонні може зіпсувати надії: на тлі здешевлення сиру в ЄС (мінус 8% у серпні), вітчизняні виробники, навпаки, планують підвищити ціни – орієнтовно на 5%. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Інфагро» .

Підвищення вартості українського сиру тягне за собою наслідки: імпорт зростає, а полиці магазинів усе частіше займає сирний продукт – дешевша альтернатива. Він уже стрімко набирає популярності серед споживачів.

Саме сирний продукт, завдяки нижчій вартості, зараз демонструє найдинамічніше зростання продажів. Зазначається, що для чимадої кількості споживачів саме ця продукція стає єдиним доступним варіантом на тлі постійного здорожчання «справжнього» сиру.

За таких умов вітчизняні сировари мусять ділити ринок не тільки з імпортом, а й з конкурентами в межах країни, які роблять ставку на більш доступний формат. Фахівці припускають, що тренд на зростання споживання сирного продукту збережеться й надалі.

Раніше «Главком» повідомляв, що українське молоко подорожчало через загрозу зупинки експорту. В Україні зросли закупівельні ціни на молоко-сировину через експорт до ЄС. Про це повідомила Асоціація виробників молока.

У серпні середня закупівельна ціна на молоко-сировину в Україні піднялася на 70 копійок у порівнянні з липнем і склала 16,62 грн/кг без ПДВ.  Аналітик організації Георгій Кухалейшвілі пояснив, що ключовим фактором стала активність переробних підприємств, які намагаються встигнути експортувати більше продукції до ЄС до моменту вичерпання торгових квот.

Ціни за якістю:

Екстраґатунок – зростання на 66 коп. до 16,80 грн/кг;
Вищий ґатунок – зростання на 75 коп. до 16,60 грн/кг;
Перший ґатунок – зростання на 75 коп. до 16,20 грн/кг.

Йдеться про молоко-сировину, яке закуповують для переробки, а не про готовий продукт у магазинах.

Нагадаємо, в 2024 році Україна посіла третє місце за обсягами експорту меду серед традиційних світових лідерів. Країна поставила 85,8 тис. тонн продукту. 

