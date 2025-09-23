Головна Київ Новини
search button user button menu button

Боролася за життя два тижні. У Києві померла 24-річна породілля, поранена під час атаки РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Боролася за життя два тижні. У Києві померла 24-річна породілля, поранена під час атаки РФ
Тетяні Сакіян було 24 роки
фото: tsn.ua

7 вересня у багатоповерхівку у Святошинському районі влучив дрон

У Києві померла 24-річна Тетяна Сакіян, яка понад два тижні боролася за життя після удару російського дрона-камікадзе по її квартирі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на tsn.ua.

7 вересня у багатоповерхівку у Святошинському районі влучив дрон, унаслідок чого Тетяна та її чоловік Вадим отримали опіки понад 80% тіла. У момент вибуху в квартирі також перебувала сестра Тетяни – Аліна. Вони з дитинства зростали сиротами. Дівчині дивом вдалося вижити без жодної травми, адже вона була в іншій кімнаті.

Журналісти зауважують, що рідні вірили, що Тетяна одужає, однак уночі її серце зупинилося. Її чоловік і батько маленького Назарчика досі перебуває в тяжкому стані. Хлопчика планують виховувати близькі родичі.

Нагадаємо, у ніч на 7 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ ударними дронами та ракетами. Найбільше постраждали Дарницький та Святошинський райони. КМВА відзвітувала про ліквідацію наслідків у столиці після атаки.

Під час російського обстрілу Києва у Святошинському районі загинула 32-річна Вікторія Гребенюк разом із двомісячним сином Романом. Будинок, у якому вони перебували, зазнав прямого влучання, і шансів вижити не було.

Читайте також:

Теги: Київ смерть війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп вперше назвав РФ агресором у війні проти України – Politico
Трамп вперше назвав РФ агресором у війні проти України – Politico
15 вересня, 11:45
Набуття у власність нерухомості надалі дозволило б власнику оформити право на землю, на якій розташована ця нерухомість
Чергова схема з будинком-привидом. Суд повернув громаді землю у Голосіївському районі
12 вересня, 17:05
«Шахеди» над Польщею. Чому Росія атакує саме зараз?
«Шахеди» над Польщею. Чому Росія атакує саме зараз?
10 вересня, 08:49
Українська армія завдала болючого удару по російській стратегічній авіації
Ось хто посилює переговорну позицію України
5 вересня, 16:31
Путін та Сі Цзіньпін на полях саміту ШОС, 2 вересня 2025 року
Пекін визначився з допомогою Путіну
2 вересня, 12:30
29 серпня в Києві оголошено Днем жалоби
Масований удар по Києву: як відреагували світові лідери
28 серпня, 17:58
Клименко повідомив іноземних дипломатів про жертви та ліквідацію наслідків
Сибіга з іноземними дипломатами відвідали місце удару РФ по багатоповерхівці у Києві
28 серпня, 13:42
Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Путіна гімнаста Нагорного
Міжнародний союз ковзанярів розгляне факти підтримки війни «нейтральними» росіянками: деталі
27 серпня, 16:00
США готові посилити безпеку післявоєнної України розвідкою і системами ППО
США гарантуватимуть безпеку післявоєнної України: деталі від Financial Times
26 серпня, 20:35

Новини

«Не уявляю життя без моєї Екульки!» Сільський голова Гатного привітав ефектну дружину-громадянку РФ
«Не уявляю життя без моєї Екульки!» Сільський голова Гатного привітав ефектну дружину-громадянку РФ
Боролася за життя два тижні. У Києві померла 24-річна породілля, поранена під час атаки РФ
Боролася за життя два тижні. У Києві померла 24-річна породілля, поранена під час атаки РФ
Кияни насолоджуються останнім теплим днем перед похолоданням (фото)
Кияни насолоджуються останнім теплим днем перед похолоданням (фото)
Депутат Київради Андрій Вітренко ініціював відставку мера Віталія Кличка
Депутат Київради Андрій Вітренко ініціював відставку мера Віталія Кличка
Новий скандал у Києві. Біля Русанівської протоки невідомі вирубали дерева та почали будівництво
Новий скандал у Києві. Біля Русанівської протоки невідомі вирубали дерева та почали будівництво
На Київщину сунуть перші заморозки: оголошено жовтий рівень небезпеки
На Київщину сунуть перші заморозки: оголошено жовтий рівень небезпеки

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Вчора, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Вчора, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua