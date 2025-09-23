Боролася за життя два тижні. У Києві померла 24-річна породілля, поранена під час атаки РФ

7 вересня у багатоповерхівку у Святошинському районі влучив дрон

У Києві померла 24-річна Тетяна Сакіян, яка понад два тижні боролася за життя після удару російського дрона-камікадзе по її квартирі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на tsn.ua.

7 вересня у багатоповерхівку у Святошинському районі влучив дрон, унаслідок чого Тетяна та її чоловік Вадим отримали опіки понад 80% тіла. У момент вибуху в квартирі також перебувала сестра Тетяни – Аліна. Вони з дитинства зростали сиротами. Дівчині дивом вдалося вижити без жодної травми, адже вона була в іншій кімнаті.

Журналісти зауважують, що рідні вірили, що Тетяна одужає, однак уночі її серце зупинилося. Її чоловік і батько маленького Назарчика досі перебуває в тяжкому стані. Хлопчика планують виховувати близькі родичі.

Нагадаємо, у ніч на 7 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ ударними дронами та ракетами. Найбільше постраждали Дарницький та Святошинський райони. КМВА відзвітувала про ліквідацію наслідків у столиці після атаки.

Під час російського обстрілу Києва у Святошинському районі загинула 32-річна Вікторія Гребенюк разом із двомісячним сином Романом. Будинок, у якому вони перебували, зазнав прямого влучання, і шансів вижити не було.