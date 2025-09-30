Киянин підозрюється у легалізації на території України понад 200 іноземців
Затриманому киянину загрожує до дев’яти років ув’язнення
Столична поліція викрила ділка, який незаконно легалізував на території України понад 200 іноземців. Підозрюваний за винагороду у $3 тис. організовував для громадян з країн Сходу та Азії «пакет» фіктивних документів для проживання в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.
Слідством встановлено, що налагодив незаконну схему 28-річний місцевий мешканець, який за допомогою «сарафанного радіо» підшукував серед громадян інших країн бажаючих отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні, які готові сплатити за «послуги» $3 тис.
Надалі, повідомили правоохоронці, за допомогою знайомих чоловік допомагав «клієнтам» отримати документи – ідентифікаційній код, реєстрацію на їхнє ім’я підставних компаній чи ФОПів, а також фіктивно працевлаштовував на підприємства. Крім того, у разі необхідності зловмисник надавав іноземцям консультації при вирішенні питань з органами влади та місцевими адміністраціями.
Під час обшуків, правоохоронці вилучили у фігуранта мобільні телефони, ноутбуки, носії інформації, готівку, банківські картки, документи, що стосуються легалізації іноземців, копії посвідок на проживання, паспорти громадян інших країн, чорнові записи та печатки підприємств.
Слідчі вже встановили, що з 2022 року зловмисник незаконно легалізував в Україні понад 200 іноземців. Організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб.
Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до незаконної оборудки. Санкція статті передбачає до дев’яти років ув’язнення.
Раніше оперативники Департаменту міграційної поліції спільно з кіберполіцією та слідчими слідчого управління поліції у Київській області викрили групу зловмисників, причетних до торгівлі людьми. Злочинну діяльність 51-річний громадянин Китаю, який має посвідку на тимчасове проживання в Україні. Серед його спільників – ще двоє китайців, громадянка Таїланду, а також п’ятеро українців.
У березні у Києві було викрито угруповання, яке тримало в трудовому рабстві понад 30 громадян. Їх знаходили на вокзалах та під приводом допомоги відвозили в «реабілітаційний центр», де змушували працювати.
Коментарі — 0