Головна Київ Новини
search button user button menu button

Киянин підозрюється у легалізації на території України понад 200 іноземців

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Киянин підозрюється у легалізації на території України понад 200 іноземців
Налагодив незаконну схему з легалізації іноземців 28-річний мешканець Києва
фото: Національна поліція України/Facebook

Затриманому киянину загрожує до дев’яти років ув’язнення

Столична поліція викрила ділка, який незаконно легалізував на території України понад 200 іноземців. Підозрюваний за винагороду у $3 тис. організовував для громадян з країн Сходу та Азії «пакет» фіктивних документів для проживання в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Слідством встановлено, що налагодив незаконну схему 28-річний місцевий мешканець, який за допомогою «сарафанного радіо» підшукував серед громадян інших країн бажаючих отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні, які готові сплатити за «послуги» $3 тис.

Надалі, повідомили правоохоронці, за допомогою знайомих чоловік допомагав «клієнтам» отримати документи – ідентифікаційній код, реєстрацію на їхнє ім’я підставних компаній чи ФОПів, а також фіктивно працевлаштовував на підприємства. Крім того, у разі необхідності зловмисник надавав іноземцям консультації при вирішенні питань з органами влади та місцевими адміністраціями.

Під час обшуків, правоохоронці вилучили у фігуранта мобільні телефони, ноутбуки, носії інформації, готівку, банківські картки, документи, що стосуються легалізації іноземців, копії посвідок на проживання, паспорти громадян інших країн, чорнові записи та печатки підприємств.

Речові докази, вилучені у затриманого
Речові докази, вилучені у затриманого
фото: Національна поліція України/Facebook
Речові докази, вилучені у затриманого жителя столиці
Речові докази, вилучені у затриманого жителя столиці
фото: Національна поліція України/Facebook
Документи, вилучені під час обшуків
Документи, вилучені під час обшуків
фото: Національна поліція України/Facebook

Слідчі вже встановили, що з 2022 року зловмисник незаконно легалізував в Україні понад 200 іноземців. Організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб.

Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до незаконної оборудки. Санкція статті передбачає до дев’яти років ув’язнення.

Раніше оперативники Департаменту міграційної поліції спільно з кіберполіцією та слідчими слідчого управління поліції у Київській області викрили групу зловмисників, причетних до торгівлі людьми. Злочинну діяльність 51-річний громадянин Китаю, який має посвідку на тимчасове проживання в Україні. Серед його спільників – ще двоє китайців, громадянка Таїланду, а також п’ятеро українців.

У березні у Києві було викрито угруповання, яке тримало в трудовому рабстві понад 30 громадян. Їх знаходили на вокзалах та під приводом допомоги відвозили в «реабілітаційний центр», де змушували працювати.  

Теги: Київ документи поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Батькам малолітнього палія загрожує чималий штраф
Дитина влаштувала пожежу у столичному гіпермаркеті, поки батьки робили покупки
25 вересня, 09:14
Купання в каналах Венеції заборонено через інтенсивний рух човнів та низьку чистоту води
Чому купатися у Венеції – погана ідея: досвід британських туристів
20 вересня, 01:00
Пес Міша тепер живе у одному зі столичних притулків
Пес Міша з «Теремків», якого не пускали в метро, опинився у притулку
17 вересня, 16:39
Траса Київ – Чоп є однією з найбільш завантажених магістралей країни, що з’єднує столицю з заходом України
ДТП на трасі Київ – Чоп: рух біля села Мрія ускладнено (карта)
17 вересня, 15:29
Господаркою собаки є літня жінка, яка торгує квітами неподалік станції «Теремки»
Столичний метрополітен відреагував на скандал через заборону собаці Міші заходити в укриття
16 вересня, 20:05
Правоохоронці попередньо встановили, що вибух стався у вантажному вагоні
Вибухи на залізниці: поліція Київщини озвучила нові деталі інциденту
14 вересня, 15:48
Викрадений Lexus належав дружині прем'єр-міністра Дональда Туска
Викрадення авто прем’єра Польщі: поліція знайшла машину та злочинця
13 вересня, 17:58
У Києві завершилася повітряна тривога, яка тривала майже вісім годин
У Києві завершилася повітряна тривога, яка тривала майже вісім годин
10 вересня, 07:12
Олексій Омельяненко
ЗМІ: Скандальний регіонал-забудовник допомагав одіозному митрополиту Павлу Лебедю будувати храми в столиці
9 вересня, 11:32

Новини

Киянин підозрюється у легалізації на території України понад 200 іноземців
Киянин підозрюється у легалізації на території України понад 200 іноземців
На Київщині очікуються заморозки: оголошено жовтий рівень небезпеки
На Київщині очікуються заморозки: оголошено жовтий рівень небезпеки
В Обухові мікроавтобус збив двох підлітків, що йшли тротуаром
В Обухові мікроавтобус збив двох підлітків, що йшли тротуаром
Водій Mercedes жорстоко побив велосипедиста за зауваження про паркування на велодоріжці
Водій Mercedes жорстоко побив велосипедиста за зауваження про паркування на велодоріжці
Скандальний голова Деснянського району привітав 100-річну киянку
Скандальний голова Деснянського району привітав 100-річну киянку
Найдорожча оренда однокімнатної квартири у столиці. Що можна зняти за $1700
Найдорожча оренда однокімнатної квартири у столиці. Що можна зняти за $1700

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Сьогодні, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
29 вересня, 17:00
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua