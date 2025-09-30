Киянин підозрюється у легалізації на території України понад 200 іноземців

Затриманому киянину загрожує до дев’яти років ув’язнення

Столична поліція викрила ділка, який незаконно легалізував на території України понад 200 іноземців. Підозрюваний за винагороду у $3 тис. організовував для громадян з країн Сходу та Азії «пакет» фіктивних документів для проживання в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Слідством встановлено, що налагодив незаконну схему 28-річний місцевий мешканець, який за допомогою «сарафанного радіо» підшукував серед громадян інших країн бажаючих отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні, які готові сплатити за «послуги» $3 тис.

Надалі, повідомили правоохоронці, за допомогою знайомих чоловік допомагав «клієнтам» отримати документи – ідентифікаційній код, реєстрацію на їхнє ім’я підставних компаній чи ФОПів, а також фіктивно працевлаштовував на підприємства. Крім того, у разі необхідності зловмисник надавав іноземцям консультації при вирішенні питань з органами влади та місцевими адміністраціями.

Під час обшуків, правоохоронці вилучили у фігуранта мобільні телефони, ноутбуки, носії інформації, готівку, банківські картки, документи, що стосуються легалізації іноземців, копії посвідок на проживання, паспорти громадян інших країн, чорнові записи та печатки підприємств.

Речові докази, вилучені у затриманого фото: Національна поліція України/Facebook

Речові докази, вилучені у затриманого жителя столиці фото: Національна поліція України/Facebook

Документи, вилучені під час обшуків фото: Національна поліція України/Facebook

Слідчі вже встановили, що з 2022 року зловмисник незаконно легалізував в Україні понад 200 іноземців. Організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб.

Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до незаконної оборудки. Санкція статті передбачає до дев’яти років ув’язнення.

Раніше оперативники Департаменту міграційної поліції спільно з кіберполіцією та слідчими слідчого управління поліції у Київській області викрили групу зловмисників, причетних до торгівлі людьми. Злочинну діяльність 51-річний громадянин Китаю, який має посвідку на тимчасове проживання в Україні. Серед його спільників – ще двоє китайців, громадянка Таїланду, а також п’ятеро українців.

У березні у Києві було викрито угруповання, яке тримало в трудовому рабстві понад 30 громадян. Їх знаходили на вокзалах та під приводом допомоги відвозили в «реабілітаційний центр», де змушували працювати.