У Києві з’явився мурал із гелікоптером, подарованим чехами українській розвідці

Мурал з гелікоптером, який передали ГУР громадяни Чехії

Гелікоптер Black Hawk UH-60 було придбано на кошти, зібрані 20 642 громадянами Чехії

У центрі Києва біля посольства Чеської Республіки в Українi з’явився мурал з гелікоптером Black Hawk UH-60. Про це інформує «Главком» із посиланням на допис ініціативи Dárek pro Putina.

«Гелікоптер Black Hawk UH-60 під назвою Čestmír був придбаний на кошти, зібрані 20 642 громадянами Чехії, і влітку 2025 року переданий Головному управлінню розвідки (ГУР)»., – зазначається на стінописі.

Мурал з гелікоптером, який передали ГУР громадяни Чехії фото: з відкритих джерел

Мурал можна побачити на стіні обабіч входу до посольства Чехії – вул. Ярославів Вал, 34А.

Нагадаємо, у березні 2025 року стало відомо, що чеська ініціатива Dárek pro Putina зібрала кошти на закупівлю гелікоптера UH-60 Black Hawk для Головного управління розвідки Міністерства оборони України. У кінці серпня чеська ініціатива Darek pro Putin передала гелікоптер Black Hawk UH-60 Україні.

Чеські волонтери придбали для України американський тактичний багатоцільовий вертоліт UH-60 Black Hawk фото: X/Dárek pro Putina

Волонтери показали фото переданого вертольота. Чеська Республіка стала першою країною у світі, громадяни якої подарували Україні вертоліт, до цього збору також долучалися словаки.