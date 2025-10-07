Суд відсторонив від посади керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного

Строк дії запобіжного заходу та відсторонення від посади – до 28 листопада 2025 року

Керівника апарату КМДА, підозрюваного у використанні підроблених запрошень для організації своїх відряджень за кордон, відсторонено від посади. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.

За клопотанням слідчих та прокурорів Київської міської прокуратури Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонив від посади керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Хоч у прокуратурі не називають ім'я та прізвище посадовця, але з контексту повідомлення стає зрозуміло, що мовиться про Дмитра Загуменного.

Зазначається, що строк дії запобіжного заходу та відсторонення від посади – до 28 листопада 2025 року

У прокуратурі нагадали, що посадовця підозрюють у використанні підроблених документів для організації приватних поїздок за кордон під виглядом відряджень. Йдеться про поїздку до Барселони у 2023 році та поїздку до Флоренції у 2024.

Раніше «Главком» писав, що, Служба безпеки та слідчі Національної поліції викрили одного із топпосадовців Київської міської державної адміністрації незаконному перетину кордону. Керівник апарату виконавчого органу Київської міської ради у листопаді 2023 року та у жовтні 2024 року виїжджав до ЄС під виглядом службового відрядження. За даними слідства, насправді у цей час посадовець відпочивав в Іспанії та Італії. Для реалізації оборудки, за даними слідства, чиновник підробляв запрошення від імені однієї з відомих міжнародних корпорацій нібито для своєї участі в конгресах та конференціях у сфері міських інновацій. На підставі цих фейкових документів він оформлював собі службові закордонні відрядження та виплати з державного бюджету. Загалом кількість днів, незаконно проведених фігурантом у так званих «робочих поїздках», становить 18 днів. СБУ не називало прізвища підозрюваного, однак з матеріалів справи зрозуміло, що йдеться про керівника апарату голови КМДА Дмитра Загуменного. Наразі посадовцю повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.