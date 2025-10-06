Головна Київ Новини
Твердий сир по 2,4 тис. грн за кіло: огляд цін із київських супермаркетів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Твердий сир по 2,4 тис. грн за кіло: огляд цін із київських супермаркетів
Сир «Рокфор» у столичному супермаркеті
фото: glavcom.ua

Сир стає розкішшю: у столичних магазинах і на базарах – нові цінові рекорди

У столичних супермаркетах і на ринках ціни на тверді та елітні сири сягнули рекордних позначок. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

У мережі «Сільпо» зокрема продають французький сир Papillon Fromageries «Рокфор Ред» 52% з овечого молока по 1 999 грн за кілограм. Зауважимо, що це акційна ціна, яка діє до 12 жовтня, до знижки сир коштував 2 399 грн.

Не менше коштує нідерландський сир із трюфелем Basiron – 1 999 грн за кіло. Твердий сир з овечого молока «Бердо» від української екоферми «Плай» можна придбати за 1 199 грн.

Сири у мережі супермаркетів «Сільпо»
Сири у мережі супермаркетів «Сільпо»
фото: glavcom.ua
Сири у мережі супермаркетів «Сільпо»
Сири у мережі супермаркетів «Сільпо»
фото: glavcom.ua
Сири у мережі супермаркетів «Сільпо»
Сири у мережі супермаркетів «Сільпо»
фото: glavcom.ua
Сир від українського виробника у супермаркеті Сільпо»
Сир від українського виробника у супермаркеті Сільпо»
фото: glavcom.ua

На київських ринках ціни на елітні сири трохи нижчі, але залишаються високими. Зокрема:

  • Сир твердий «Грюйєр» (Швейцарія) – 1 200 грн/кг;
  • Сир «Старий Амстердам» – близько 1 070 грн за кг;
  • Сир «Горгонзола» (Італія) – 1 000 грн за кг;
  • Сир козиний твердий із трюфелем – 1 000 грн за кг.
  • Сир «Старий Роттердам» – 990 грн за кг;
  • Сир м’який із подвійною пліснявою «Камбоцола» – 900 грн за кг;
Ціни на продукцію у сирній лавці на ринку біля метро
Ціни на продукцію у сирній лавці на ринку біля метро
фото: glavcom.ua
Ціни на сири на столичному ринку
Ціни на сири на столичному ринку
фото: glavcom.ua
Ціни на продукцію у сирній лавці на ринку біля метро
Ціни на продукцію у сирній лавці на ринку біля метро
фото: glavcom.ua

Попри знижки у супермаркетах, вартість елітних сирів у Києві залишається недосяжною для більшості покупців.

Нагадаємо, користувачка TikTok Марина Кузіна опублікувала відео з фірмового магазину Roshen, де придбала, за її словами, найдорожчі цукерки у своєму житті

До слова, середня зарплата у Києві станом на вересень 2025 року за даними сайту Work.ua становить 30 тис. грн. 

