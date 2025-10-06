Твердий сир по 2,4 тис. грн за кіло: огляд цін із київських супермаркетів
Сир стає розкішшю: у столичних магазинах і на базарах – нові цінові рекорди
У столичних супермаркетах і на ринках ціни на тверді та елітні сири сягнули рекордних позначок. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».
У мережі «Сільпо» зокрема продають французький сир Papillon Fromageries «Рокфор Ред» 52% з овечого молока по 1 999 грн за кілограм. Зауважимо, що це акційна ціна, яка діє до 12 жовтня, до знижки сир коштував 2 399 грн.
Не менше коштує нідерландський сир із трюфелем Basiron – 1 999 грн за кіло. Твердий сир з овечого молока «Бердо» від української екоферми «Плай» можна придбати за 1 199 грн.
На київських ринках ціни на елітні сири трохи нижчі, але залишаються високими. Зокрема:
- Сир твердий «Грюйєр» (Швейцарія) – 1 200 грн/кг;
- Сир «Старий Амстердам» – близько 1 070 грн за кг;
- Сир «Горгонзола» (Італія) – 1 000 грн за кг;
- Сир козиний твердий із трюфелем – 1 000 грн за кг.
- Сир «Старий Роттердам» – 990 грн за кг;
- Сир м’який із подвійною пліснявою «Камбоцола» – 900 грн за кг;
Попри знижки у супермаркетах, вартість елітних сирів у Києві залишається недосяжною для більшості покупців.
Нагадаємо, користувачка TikTok Марина Кузіна опублікувала відео з фірмового магазину Roshen, де придбала, за її словами, найдорожчі цукерки у своєму житті.
До слова, середня зарплата у Києві станом на вересень 2025 року за даними сайту Work.ua становить 30 тис. грн.
Коментарі — 0