Головна Київ Новини
search button user button menu button

Влада повідомила, скільки будинків у Києві готові до нового опалювального сезону

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Влада повідомила, скільки будинків у Києві готові до нового опалювального сезону
До початку холодів та рішення про початок подачі тепла лишається небагато часу, утім його достатньо, щоб виправити зауваження теплопостачальників, якщо вони є
фото з відкритих джерел

Отримання актів готовності – це фінальний етап комплексу регламентних і ремонтних робіт, за які відповідальна управляюча компанія

Станом на середину вересня майже 90% житлових будинків, де здійснюють функцію правління комунальні керуючі компанії, отримали акти готовності до опалювального сезону. Житлові організації зобов’язані отримати такі підтверджуючі документи від теплопостачальних підприємств за результатами обстежень і перевірки будинкових систем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Зазначається, що отримання актів готовності – це фінальний етап комплексу регламентних і ремонтних робіт, за які відповідальна управляюча компанія. Теплопостачальні організації фіксують низку технічних параметрів інженерних мереж і пристроїв для безперебійного, стабільного та безпечного постачання тепла.

«Житловий фонд у столиці різний, є будинки, яким по 50-60-90 і більше років, із різним станом підвальних приміщень, трубопроводів, теплопунктів тощо, і де є об’єктивна потреба комплексної заміни систем. Тим не менше, попри різні технічні та експлуатаційні конфігурації, є загальна й обов’язкова вимога – технічна справність, якій мала передувати відповідна перевірка й усунення неполадок і дефектів у роботі», – пояснив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

Заступник голови КМДА наголосив, до початку холодів та рішення про початок подачі тепла лишається небагато часу, утім його достатньо, щоб виправити зауваження теплопостачальників, якщо вони є. 

Нагадаємо Україна готується до четвертого опалювального сезону в умовах війни. За словами міністерки енергетики Світлани Гринчук, наразі підготовка йде за планом. Ще наприкінці травня Кабмін утворив штаб з підготовки до опалювального сезону. Він мав координувати дії центральних та місцевих органів виконавчої влад, оперативно розв’язувати проблемні питання та здійснювати моніторинг підготовки об’єктів ЖКГ до зими.

До слова, комунальне підприємство «Київтеплоенерго» повністю завершило гідравлічні випробування теплових мереж, у результаті яких виявлено та ліквідовано понад дві тисячі аварій. Ще понад 300 локацій – у стадії ремонту. 

Теги: Київ КМДА опалювальний сезон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поліція розслідує обставини подвійного вбивства у центрі столиці
У Києві знайдено задушеними жінку та її 14-річну доньку. Імовірний убивця скоїв самогубство
12 вересня, 08:24
Київська кільцева електричка скасує низку рейсі
Київська кільцева електричка скасовує низку рейсів: усі зміни розкладу у вересні
10 вересня, 15:08
Святошинський район Києва накрив стовп диму
Святошинський район столиці затягнуло димом після ракетного удару
7 вересня, 06:36
Угорщина відмовилася засудити російську атаку на Київ
Угорщина відмовилася засудити російську атаку на Київ
30 серпня, 01:54
До робіт залучено авіацію у Києві
До ліквідації наслідків атаки РФ у Києві залучено авіацію (відео)
28 серпня, 11:02
Правоохоронці оточили виходи х ЖК
Поліція та комунальники оточили престижний ЖК на Осокорках (фото)
25 серпня, 10:15
Шорічні ремонти є обов’язковими, щоб електротранспорт був справним і безпечним для пасажирів
Столичний фунікулер відновив роботу після щорічного планового ремонту
22 серпня, 10:52
Екскурсії розроблені відповідно до умов воєнного стану
До Дня Незалежності України у Києві заплановано 12 безкоштовних екскурсій: як потрапити
19 серпня, 16:29
Контррозвідка СБУ затримала агентів-виконавців ще у лютому 2025 року, з того часу тривали комплексні заходи
СБУ викрила агентів воєнної розвідки Росії, які коригували обстріли Києва
19 серпня, 14:14

Новини

Влада повідомила, скільки будинків у Києві готові до нового опалювального сезону
Влада повідомила, скільки будинків у Києві готові до нового опалювального сезону
Прокуратура вимагає від Кличка прибрати гнилі апельсини біля ринку «Троєщина»
Прокуратура вимагає від Кличка прибрати гнилі апельсини біля ринку «Троєщина»
Прокуратура оскаржує право власності на двоповерховий самобуд у Деснянському районі: деталі
Прокуратура оскаржує право власності на двоповерховий самобуд у Деснянському районі: деталі
Пес Міша, якого не пускали у метро: що зараз із твариною та чому не заспокоюються соцмережі
Пес Міша, якого не пускали у метро: що зараз із твариною та чому не заспокоюються соцмережі
На Порталі послуг з'явився новий розділ «Квартирний облік»
На Порталі послуг з'явився новий розділ «Квартирний облік»
У Києві відбудеться масштабна толока: дата і повний перелік локацій
У Києві відбудеться масштабна толока: дата і повний перелік локацій

Новини

Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УМЦ МП
Сьогодні, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
Сьогодні, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
Вчора, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua