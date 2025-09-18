Влада повідомила, скільки будинків у Києві готові до нового опалювального сезону

До початку холодів та рішення про початок подачі тепла лишається небагато часу, утім його достатньо, щоб виправити зауваження теплопостачальників, якщо вони є

Отримання актів готовності – це фінальний етап комплексу регламентних і ремонтних робіт, за які відповідальна управляюча компанія

Станом на середину вересня майже 90% житлових будинків, де здійснюють функцію правління комунальні керуючі компанії, отримали акти готовності до опалювального сезону. Житлові організації зобов’язані отримати такі підтверджуючі документи від теплопостачальних підприємств за результатами обстежень і перевірки будинкових систем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Зазначається, що отримання актів готовності – це фінальний етап комплексу регламентних і ремонтних робіт, за які відповідальна управляюча компанія. Теплопостачальні організації фіксують низку технічних параметрів інженерних мереж і пристроїв для безперебійного, стабільного та безпечного постачання тепла.

«Житловий фонд у столиці різний, є будинки, яким по 50-60-90 і більше років, із різним станом підвальних приміщень, трубопроводів, теплопунктів тощо, і де є об’єктивна потреба комплексної заміни систем. Тим не менше, попри різні технічні та експлуатаційні конфігурації, є загальна й обов’язкова вимога – технічна справність, якій мала передувати відповідна перевірка й усунення неполадок і дефектів у роботі», – пояснив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

Заступник голови КМДА наголосив, до початку холодів та рішення про початок подачі тепла лишається небагато часу, утім його достатньо, щоб виправити зауваження теплопостачальників, якщо вони є.

Нагадаємо Україна готується до четвертого опалювального сезону в умовах війни. За словами міністерки енергетики Світлани Гринчук, наразі підготовка йде за планом. Ще наприкінці травня Кабмін утворив штаб з підготовки до опалювального сезону. Він мав координувати дії центральних та місцевих органів виконавчої влад, оперативно розв’язувати проблемні питання та здійснювати моніторинг підготовки об’єктів ЖКГ до зими.

До слова, комунальне підприємство «Київтеплоенерго» повністю завершило гідравлічні випробування теплових мереж, у результаті яких виявлено та ліквідовано понад дві тисячі аварій. Ще понад 300 локацій – у стадії ремонту.