Колишній топподатківець Бамбізов отримав нову підозру через збитки державі на понад 100 млн грн

Колишньому заступнику голови Державної фіскальної служби (ДФС) Євгену Бамбізову повідомили про нову підозру у зловживанні службовим становищем. За даними Київської міської прокуратури, через його дії держава була змушена сплатити 108 млн грн пені за несвоєчасне повернення ПДВ одному з приватних підприємств. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Слідство встановило, що, обіймаючи керівну посаду в ДФС, Бамбізов наказав підлеглим повернути висновки про відшкодування ПДВ, щоб затримати виплату коштів підприємству. Свої дії він мотивував необхідністю проведення «додаткових перевірок», хоча, як стверджує прокуратура, знав, що підприємство мало всі законні підстави для отримання відшкодування.

Внаслідок затримки підприємство звернулося до суду і в судовому порядку стягнуло з держави пеню у розмірі майже 108 млн грн. Таким чином, державний бюджет України зазнав збитків на цю суму.

Як відомо, Прокуратура та Служба безпеки України зупинили у Києві роботу конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд грн, організованого колишнім високопосадовцем податкової служби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури та СБУ.

СБУ та прокуратура не називають особу високопосадовця, але на фото вгадується колишній голова Офісу великих платників податків Євген Бамбізов, якого суд дозволив обзивати «сумнозвісним».

Повідомляється, що організатори та учасники конвертаційного центру використовуючи фіктивні фірми, надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з виведення у тіньовий обіг коштів, у тому числі бюджетних.

За даними слідства, у період 2023-2025 років група осіб, організатором якої є адвокат, а в минулому - високопосадовець податкових органів України, зареєстрували у Києві та Київській області низку фірм, що використовувались для надання підприємствам послуг з мінімізації податкових зобов’язань.

Зокрема, йдеться у повідомленні, організатором схеми було створено 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 підприємств «транзитерів». Загальна сума проведених операцій за 2023-2025 роки становить понад 1,5 млрд грн.