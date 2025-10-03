Молочні продукти в Україні: чому споживачам доведеться платити більше?

Імпортні сири, зокрема з Польщі, мають більш привабливі ціни порівняно з українськими продуктами

В Україні в другій половині вересня спостерігається зростання цін на більшість молочних продуктів, попри скорочення попиту та зменшення реалізації товарів торговельними мережами. Про це повідомляє пресслужба Асоціації виробників молока, пише «Главком».

Аналітики Асоціації виробників молока вказують, що ціни на молочну продукцію залишаються високими, що пов’язано з продовольчою інфляцією. Однак попит на молоко та молочні продукти залишився обмеженим.

Зокрема, відзначено скорочення продажів у магазинах і зниження попиту на молоко-сировину з боку молокопереробних підприємств. Крім того, імпортні сири, зокрема з Польщі, мають більш привабливі ціни порівняно з українськими продуктами.

Ціни на молочні продукти у вересні 2025 року виглядали наступним чином:

Молоко пастеризоване жирністю до 2,6% в плівці коштує 48,21 грн/кг (+6% за місяць, +23% за рік).

Молоко в пластиковій пляшці за аналогічною жирністю – 65,42 грн/кг (+1,9% за місяць, +24% за рік).

Кефір жирністю 2,5% в плівці – 56,74 грн/кг (+2% за місяць, +20% за рік).

Кефір у пластиковій пляшці – 76,45 грн/кг (+3% за місяць, +25% за рік).

Кефір в тетрапак – 72,25 грн/кг (+2% за місяць, +22% за рік).

Сметана 15% в стаканах – 187,22 грн/кг (+0,5% за місяць, +25% за рік).

Сметана 15% в плівці – 148,93 грн/кг (+2% за місяць, +30% за рік).

Йогурт питний (1,6%-2,8%) – 115,79 грн/кг (+1,2% за місяць, +21% за рік).

Йогурт ложковий (1,6%-2,8%) – 161,47 грн/кг (+2% за місяць, +20% за рік).

Сир кисломолочний 9% – 293,44 грн/кг (+3% за місяць, +28% за рік).

Вершкове масло 72,5%-73% – 586,64 грн/кг (+1,3% за місяць, +27% за рік).

Сир український 50% – 590,66 грн/кг (+3% за місяць, +26% за рік).

Сир Голландський 45% – 589,50 грн/кг (-0,2% за місяць, +24% за рік).

Сир Маасдам 45% – 747,66 грн/кг (+2% за місяць, +11% за рік).

Сир Гауда 45% – 584,59 грн/кг (+4% за місяць, +19% за рік).

Моцарелла 45% – 603,43 грн/кг (+2% за місяць, +29% за рік).

До слова, українські сировари з початком осені традиційно очікують пожвавлення продажів. Однак цьогорічна цінова ситуація сезонні може зіпсувати надії: на тлі здешевлення сиру в ЄС (мінус 8% у серпні), вітчизняні виробники, навпаки, планують підвищити ціни – орієнтовно на 5%.