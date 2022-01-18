Зеленський зустрінеться з президентом Польщі: названо дату і місце перемовин

Володимир Зеленський та Анджей Дуда зустрінуться у польському місті Вісла

Попередня зустріч Зеленського і Дуди пройшла 20 грудня 2021 року

Президент України відвідає Польщу 20-21 січня, повідомив голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох, пише Wnp.pl.

Під час візиту український президент проведе зустріч із польським колегою Анджеєм Дудою. За словами Кумоха, темою консультацій глав держав буде ситуація із безпекою в регіоні.

Як уточнює видання Рар, Зеленський та Дуда обговорять, зокрема, загрози, що походять від Росії.

Відомо, що зустріч лідерів України та Польщі відбудеться у місті Вісла.

Попередня зустріч Зеленського і Дуди пройшла 20 грудня 2021 року на заході України у селі Гута. Тоді вона відбулася у форматі Люблінського трикутника – за участю президента Литви Гітанаса Науседи.

До слова, ЗМІ дізналися про несподіваний візит держсекретаря США у Київ. Ентоні Блінкен 19 січня прибуде до України.

Також 17 січня Зеленський зустрівся з головою МЗС Німеччини. Напередодні ЗМІ повідомили, що глава ЦРУ таємно провів зустріч із Зеленським.

Як заявляв Зеленський, під виглядом захисту «російських громадян» Москва може вторгнутися в Україну.

Також стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд.

До слова, Білий дім непокоїть, що російський уряд готує вторгнення до України, яке може призвести до масштабних порушень прав людини і воєнних злочинів, якщо дипломатія не досягне поставленої цілі.

Раніше Держдеп повідомляв, що Росія не погодилася відвести війська від українських кордонів.