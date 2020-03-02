Геращенко: Кандидатка від «Євросолідарності» Пташник викликає конкуренток на теледебати – вони бояться



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Співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко Фото: eurosolidarity.org

Ірина Геращенко розповіла, як на 179 виборчому окрузі «голова облдержадміністрації за ручку водить за собою кандидата від команди Зеленського»

Теледебати між кандидатами в депутати по 179 округу дадуть змогу виборцям зробити свідомий вибір, а не голосувати за «кота в мішку». Про це повідомила співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко в коментарі журналістам, йдеться у повідомленні на сайті політсили.

«Ми повернулись зі 179 виборчого округу, де зараз відбуваються довибори до Верховної Ради. Цікава там ситуація: можливо, вперше в українській історії за перемогу змагаються жінки-політикині. Наша політична команда там представлена єдиним опозиційним кандидатом Вікторією Пташник. І вона скаржиться, що місцева влада, обладміністрація забороняє зустрічі з нею громадянам на окрузі. Голова облдержадміністрації за ручку водить за собою кандидата від команди Зеленського», розповіла депутатка.

«Ми ще раз хочемо озвучити пропозицію пані Вікторії Пташник своїм конкуренткам – вийти на теледебати, аби виборці почули, як ці кандидатки до Верховної Ради збираються голосувати за закон про ринок землі, як вони збираються підтримувати ті чи інші закони, які стосуються економіки, як вони розуміються на проблемах округу», – підкреслила Геращенко.

Нагадаємо, що 15 березня заплановано довибори до парламенту в одномандатному виборчому окрузі №179 (Харків). На позачергових виборах 21 липня 2019 року в цьому окрузі переміг висуванець партії «Слуга народу» Олексій Кучер, отримавши 50,61% підтримки. До цього він був адвокатом Володимира Литвина, фігуранта у так званій справі «рюкзаків Авакова».

6 листопада президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Харківщину представив нового голову Харківської облдержадміністрації нардепа Олексія Кучера.

3 грудня Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Олексія Кучера, обраного в одномандатному виборчому окрузі №179 за особистою заявою.

Також нагадаємо, що Вікторія Пташник балотується від партії «Європейська солідарність» до Верховної Ради у 179 окрузі Харківської області.

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