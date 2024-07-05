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Мінекономіки затвердило стратегію фінансової грамотності до 2030 року: деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Мінекономіки затвердило стратегію фінансової грамотності до 2030 року: деталі
В Україні вперше запроваджується комплексний підхід до підвищення фінансової обізнаності підприємців
фото з відкритих джерел

Реалізація Стратегії здійснюватиметься за п’ятьма стратегічними цілями

В Україні затверджено Національну стратегію розвитку фінансової грамотності до 2030 року, аби набути більше спроможностей залучати зовнішнє фінансування. Про це повідомляє Міністерство економіки. 

«Необхідність ухвалення фінансових рішень в умовах невизначеності та швидких змін, зростання випадків шахрайства обумовлюють необхідність розбудови екосистеми фінансової грамотності в Україні. Системна робота сприятиме посиленню фінансової стійкості українців, набуттю навичок ефективного управління особистими, родинними фінансами та фінансами бізнесу за будь-яких умов», – наголосив голова Національного банку Андрій Пишний.

Зазначається, що якщо у попередні роки у фокусі уваги були діти та молодь – українці з найнижчим рівнем фінансової грамотності, то під час реалізації нової Стратегії фінансової грамотності додатковий акцент робитиметься на роботі з підприємцями й дорослим населенням, зокрема з ветеранами, внутрішньо переміщеними особами та людьми старшого віку.

У НБУ розповіли, що реалізація Стратегії здійснюватиметься за п’ятьма стратегічними цілями:

  • Якісна базова фінансова освіта;
  • Відповідальне фінансове життя;
  • Фінансово обізнані підприємці;
  • Просунута цифрова фінансова грамотність;
  • Сприятлива екосистема для розвитку фінансової грамотності

Нагадаємо, Національний банк (НБУ) очікує прискорення інфляції в Україні в найближчі місяці. Про це заявив глава НБУ Андрій Пишний на пресбрифінгу. «НБУ очікує помірного пришвидшення інфляції в наступні місяці та її вихід за межі цільового діапазону до кінця року (5% +/- 1 в.п.)», – повідомив очільник Нацбанку.

За його словами, зниження вартості сировинних продовольчих товарів та відносно стабільні інфляційні очікування, які є стійкими до коливань валютного курсу, допомагали стримувати ріст цін на широкий асортимент товарів і послуг.

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Теги: Нацбанк молодь робота Андрій Пишний фінансування українці освіта Національний банк

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