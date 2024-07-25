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«Будинки із привидами Путіна»: Берлін може взятись за конфіскацію нерухомості росіян

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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«Будинки із привидами Путіна»: Берлін може взятись за конфіскацію нерухомості росіян
У Берліні роздумують, яка доля чекатиме на будинки росіян
фото: Bild

Bild: Берлін хоче заволодіти пошарпаною «спадщиною Путіна» –  у власності Росії досі перебувають кілька земельних ділянок із будинками

Берлінське відділення Християнсько-демократичного союзу запропонувало вилучити будинки в районі Карлсхорст, які належать Російській Федерації. Про це пише Bild.

«Сьогодні це будинки «з привидами Путіна» у столиці Німеччини. Моторошні будинки у Карлсхорсті належать Російській Федерації. Але нарешті з ними може щось статись», – вважають журналісти Bild.

З проханням роз'яснити, яким чином Німеччина може отримати у власність будівлі, до Брюсселя звернулася член парламенту німецької столиці, уродженка України Лілія Усик.

За інформацією видання, йдеться про покинуті будівлі з прогнилими дерев'яними вікнами та забитими дверима. Як заявляють місцеві жителі, ці будинки викликають у них тривогу через ризик виникнення пожежі.

«Санкції завжди у русі. Те, що було неможливо вчора, може спрацювати завтра», – каже Лілія Усик. У Кельні вже «робляться зусилля щодо придбання 80 порожніх квартир» колишнього торговельного представництва Радянського Союзу, зазначає парламентар: «Було б добре для всіх, якби вдалося знайти рішення». Лілія Усик пояснює свою ініціативу тим, що будинки, що пустують, можна продати, а виручені з цього гроші передати на підтримку України.

Після виведення російських військ зі Східного Берліна в 1994 році федеральний уряд продав приватним інвесторам частину територій, на яких дислокувалася армія РФ. Але у власності Росії досі перебувають кілька земельних ділянок із будинками. При цьому для їх вилучення берлінська влада поки не бачить юридичної можливості. 

«Конкретні плани щодо використання будинків Сенатом та окружним управлінням вимагають, щоб Російська Федерація була готова їх передати. Наразі таких домовленостей немає», – наводить Bild повідомлення столичного комітету з будівництва.

Нагадаємо, Рада ЄС схвалила використання більшої частини доходів від заблокованих активів Росії для підтримки України. Рішення Євросоюзу передбачає направлення 90% від прибутку заморожених активів до бюджету ЄС для надання військової допомоги Україні, а також на європейські програми відновлення держави. Ще 10% надішлють до бюджету ЄС для розподілу за програмою довгострокової допомоги Києву. 

До слова, Європейський Союз надішле перший транш у розмірі 1,4 млрд євро з прибутку від заморожених активів Росії на закупівлю зброї для України на початку серпня. Про це заявив високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля на пресконференції за підсумками засідання міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі.

Читайте також: Передача заморожених активів РФ. Британія готова зробити Україні пропозицію
Теги: Німеччина санкції гроші влада Європейський союз

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