Генсек ООН виступив із несподіваною заявою перед Олімпійськими іграми

Гуттереш у своєму зверненні закликав «усіх скласти зброю»

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш напередодні Олімпійських ігор 2024 року в Парижі закликав «усіх» до перемир’я. Про це йдеться в його відеозверненні, яке опублікував Міжнародний олімпійський комітет.

Послання генсека транслюватиметься на церемонії відкриття Олімпіади. У ньому генсек ООН наголосив на «силі спорту», яка, за його словами, може «принести надію» та «об’єднати людей». Він додав, що ці ідеали, які лежать в основі Олімпійського руху та Олімпійських ігор, є «також ідеалами ООН».

«У дусі олімпійського перемир’я я закликаю всіх скласти зброю. Будуйте мости. Виховуйте солідарність. І прагніть до кінцевої мети: миру для всіх», – закликав Гуттереш, не назвавши конкретні країни чи політиків.

Як повідомлялося, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш не приїхав на Саміт миру.

Нагадаємо, олімпійська збірна України буде представлена в Парижі-2024 у складі 140 спортсменів. «Синьо-жовті» виступатимуть у 23 видах спорту, зокрема дебютують у футболі та скелелазінні, а також у першому в історії розіграші олімпійських нагород з брейкінгу.

Раніше стало відомо, що страйк французького союзу артистів-виконавців може зірвати церемонію відкриття XXXIII Олімпійських ігор у Парижі 26 липня. Актори, танцюристи та акробати, які задіяні у заході, незадоволені зарплатою, а також ігноруванням з боку організаторів.

Як повідомлялося, Україна буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту, крім ігрових. Водночас збірна з футболу вперше за час незалежності виступить на Іграх.

До слова, Міжнародний олімпійський комітет опублікував остаточний список з 15 спортсменів з російськими паспортами, які візьмуть участь в Олімпійських іграх. Країна-агресор буде представлена в п'яти видах спорту.