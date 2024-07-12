Дипломат: Туреччина зацікавлена у тому, щоб Україна була у НАТО

Ердоган під час офіційного візиту до Туреччини Володимира Зеленського заявив, що його країна беззаперечно підтримує суверенітет та територіальну цілісність України

Посол України в Туреччині Василь Боднар назвав три причини

Туреччина зацікавлена у тому, аби Україна стала повноцінним членом НАТО. На це є ряд причин, таких як безпека самої Туреччини, оборонно-промислова співпраця з Україною та історія війн з Росією. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів посол України в Турецькій Республіці Василь Боднар.

За його словами, перш за все зараз існує геополітичний вимір загроз для Туреччини. «На сьогодні через окупацію Криму й бойові дії Росії проти нашої держави регіон Чорного моря перестав бути стабільним, а це має значний негативний вплив на економіку Туреччини», – зауважив дипломат.

Також посол наголосив, що Туреччина, маючи в своїй історії понад 12 війн із Росією, добре усвідомлює, наскільки серйозними можуть бути загрози з Москви. Тож безпечна і сильна Україна, як член НАТО, могла б стати потужним стримувачем Росії та відігравати ключову роль у протидії домінуванню Росії у Чорноморському регіоні, підкреслив Боднар.

«Третій вимір – це оборонно-промислова співпраця. Туреччина – одна з небагатьох країн Альянсу, яка зрозуміла важливість технологічного потенціалу України й користується цією перевагою вже зараз. Тому, звичайно, багато країн НАТО, які є ринком для великих виробників озброєнь, не дуже зацікавлені в тому, щоб Туреччина мала свою виробничу базу і створювала альтернативи провідним зброєвим компаніям світу», – пояснює посол.

Василь Боднар додав, що у Туреччині оборонно-промисловий комплекс є драйвовою силою для безпеки країни й може бути цікавим з погляду практичних інтересів України.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним заявив про можливість справедливого миру у війні Росії проти України, який може задовольнити обидві сторони, та готовність Туреччини закласти основу для консенсусу спочатку шляхом припинення вогню, а згодом - досягнення миру.

Зауважимо, Ердоган під час офіційного візиту до Туреччини Володимира Зеленського заявив, що його країна беззаперечно підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. «З самого початку ми робимо внесок у завершення війни на основі переговорів. Ми готові прийняти мирний саміт, де також буде присутня Росія», – наголосив президент Туреччини.

Крім того, президент Туреччини закликав «уникати будь-яких кроків, які можуть загострити війну в Україні».