Головна Публікації
search button user button menu button

Шлях у засвіти. Остання путь воїна очима побратима

Репортаж
Іван Петров
glavcom.ua
Іван Петров
google social img telegram social img facebook social img
Шлях у засвіти. Остання путь воїна очима побратима
Вантажний мікроавтобус з написом «На щиті»
фото ілюстративне з відкритих джерел

«Ми – служба супроводу. Наше служіння – на межі двох світів»

Ця розповідь – про шлях тіла полеглого героя. Автор цього матеріалу не може наразі відкрити своє ім’я, тому що служить у розвідці. 

Близько опівночі отримуємо дзвінок: «двохсотий» – загиблий. Це означає, що близько 4-ї ранку ми повинні рушити до так званого «польового моргу». Це мій перший виїзд. Я не надто хвилююся, але не хочеться ненароком проявити неповагу до тіла. Тож вирішую не снідати навіть кавою. 

Світає, їхати треба ще далі на схід, хоч ми й так на Сході. Сонце встає над чорною дорогою, все точно так, як на прапорі Донецької області.

Ми – служба супроводу. Не всі навіть у війську знають, чим ми займаємось, не кажучи вже про цивільних: наше служіння – на межі двох світів.

Тонкі рукавички

З траси повертаємо до якогось села, там виїжджаємо до поля на краю населеного пункту та на віддалі підрулюємо до старих одноповерхових технічних споруд. Тут вже стоять з десяток машин: позашляховики, як і у нас, європейські карети «швидкої» та вантажний мікроавтобус з написом «На щиті».

Виходимо вдвох з машини та одягаємо тонкі хірургічні рукавички, яких у багажнику завжди кілька коробок. Більш досвідчені побратими попереджають: товсті гумові рукавиці, такі, як для посуду чи миття ванн, не підходять – вони рвуться чи злізають.

«Польовим моргом» виявляється якийсь старий хлів. Невеликий простір навпроти розчинених дверей біля нього відгороджений парканчиком. Машина «На щиті» стоїть задніми дверцятами перпендикулярно до виходу. 

Польовий морг

У сараї темно – крізь розчинені двері видно кінці санітарних мішків – білих та чорних – і маленький стіл із санітайзером на вході. 

О шостій ранку щодня тут збираються представники всіх військових частин, де є загиблі, тіла яких евакуйовані сюди. Сьогодні тут чоловік з десять: хтось більш звичний до запаху стоїть між машиною та відкритими дверима, інші – трохи далі. Кілька курять. Кремезний дядько повністю у військовій формі сварить свого підлеглого, аби той зняв звичайну медичну маску. «Весь цей запах в момент збереться в масці й ти будеш дихати концентратом», – переконує командир. Підлеглий знімає, під примусом.

Недобрий дух і правда дуже сильний. Потім ще день-два він відчувається в носі, його важко вимити чи вишмаркати. Ти постійно з ним ходиш.

В іншій компанії готуються морально за допомогою гумору: «Та да, я їду, дивлюся, якийсь воїн голосує на дорозі. Я такий зупинився, кажу, сідай, братику, підкину. Він такий дивиться на емблему на машині і так головою крутить – ні, типу, дякую», – навіть тут травить байки водій.

Полеглі герої

Звучить пропозиція розпочати. Мішки треба винести з приміщення та розкласти в рядочок на землі. Робимо це всі разом.

«Якийсь легкий, певно, тіло не ціле», – каже один з військовослужбовців, з яким я несу чиїсь рештки.

Ми не знаємо, що на нас чекає: тіло може бути свіжим та цілим – герой міг загинути, наприклад, від кульового поранення. А можуть бути й скиди, й ураження від танкових чи артилерійських обстрілів, тоді нам не відомо, що від людини залишилось.

Ось вони лежать в ряд на землі – чорні та білі мішки. Обережно їх відкриваємо. Не можна сказати, що смороду більшає – він тут навкруг на максимумі. Розстібаємо повністю. Наш свіжий – можна розпізнати за обличчям. В інших – складніше, треба дивитися за документами. Когось відправлять на ДНК-аналіз, тому ще взагалі невідомо, хто це.

Красивий череп

Два тіла повністю в глині й землі, видно, що пролежали десь в окопі певний час. Всі у бойових костюмах. Десь вже видно кістки, хтось на спині у весь зріст, а один – скрючений на боку, неначе тримається за живіт, в нього відсутня кисть. Ще в одному мішку абсолютно цілий та чистий череп. «Ого, вперше таке бачу – щоб без пошкоджень і так виблискував, як у фільмах», – зауважив побратим.

Наш – цілий та спокійний, зі скандинавськими татуюваннями на кистях. У мішку багато крові, але я не розумію, де рани – певно, кульове чи осколкове поранення в тулубі. Його очі розплющені, я дивлюся в них і думаю, чи потрапив цей воїн до Одіна у Валгаллу, чи до Фрейї у Фолквангр, адже саме вона має першочергове право забирати полеглих з поля бою. А може, він з Ісусом чи вже переродився у колесі Сансари. Подумки дякую йому. Певно, я дивлюся в очі герою надто довго, хтось мене вже штовхає…

Роззираюсь. Бачу метрах у 15-ти якогось дядька, голого по пояс, з пляшкою «Прозорої» в одній руці та зубною щіткою в іншій. Він стоїть та чистить зуби просто тут. Ця сцена приземляє, починаю працювати…

Обшук

Мій побратим вже дістав документи, поклав загиблому на груди та зробив фото на телефон. Далі – я. Найочевидніше – годинник, зняв легко. Перстень з емблемою роду військ годі й пробувати чіпати. Його повинні якось зняти в справжньому моргу під час розтину.

Обдивляємось тіла, переглядаємо одяг. Кожен займається своїм. Обмацую кожну кишеню – яких у бойовому костюмі дуже багато. В одних штанях може бути з десяток чи більше. Ось запальничка, її викидаємо. Щось цінне – лишаємо, аби передати рідним. У моєму випадку цінного чи небезпечного майже нічого – бойові побратими полеглого вже обшукали тіло до мене.

Далі мішки застібаються, їх беруть за ручки кілька чоловік та складають у вантажний мікроавтобус «На щиті».

Папери та одяг

Одразу після інформації про загибель робимо довідку-доповідь, яку підписує командир. На основі цього робиться сповіщення, що відсилається до ТЦК. Там уже роблять своє сповіщення і, за можливості, разом з лікарем, йдуть додому та віддають «похоронку» родичам.

Знаходимо чергового ТЦК, дізнаюся, хто займається полеглими і вже тримаємо з ним зв'язок. Що ми на фронті, що вони в ТЦК працюємо цілодобово, тому і спілкування йде тоді, коли потрібно, без зайвих затримок.

Потрібно ще зателефонувати начальнику речової служби, він кидає заявку на склад. Ми їдемо полями за багато десятків кілометрів і забираємо форму для поховання. Тут вже водій пише, на якому відрізку шляху перебуває тіло, ми це теж постійно тримаємо на контролі.

У дорозі

Далі тіло прямує до великого міста, де є морг. Там проводять розтин та аналіз на алкоголь і наркотики. Якщо їх знаходять – родина не отримає виплат. Вважається, що нетвереза людина сама наражає себе на небезпеку. Втім, є вірогідність довести відсутність причинно-наслідкового зв'язку між станом сп'яніння та загибеллю – цим займається суд, і він розв'язує питання виплат у кожному спірному випадку.

Одночасно служба супроводу замовляє машину «На щиті», і вона везе тіло далі – в інше велике місце, де є спеціальний хаб для решток.

Інколи щастить і трапляється прямий маршрут, тоді тіло привозять на прощання швидше. «На щиті» хочуть перейняти систему роботи «Нової пошти» з їх ефективними розподільчими центрами.

Потім героя привозять у морг міста, де є ТЦК та СП. Там вже ним опікується офіцер ТЦК: забирає з моргу, забезпечує транспорт. Все це робиться у тісному контакті зі службою супроводу військової частини.

Служба супроводу так само тримає контакт через месенджер-групи судмедекспертів, моргів, «На щиті». Завантажує, куди треба, документи та відстежує статус й місцеперебування тіла. І, звісно, відповідає на всі численні питання родичів.

Ми будемо тримати контакт з ТЦК та СП ще якийсь час, поки буде проходити обмін потрібними запитами та документами.

Церква

Тепер починається моя персональна дорога на похорон, вона займає годин дев'ять. Нарешті дістався райцентру на Наддніпрянщині. На прощанні я – представник частини, в якій служив загиблий. Ставлю в ТЦК відмітку у відрядному листі. На подвір'ї через гучномовець звучить оголошення про хвилину жалоби – зараз рівно 9 ранку. Я не відразу реагую, не відразу зрозумів, що відбувається – у прифронтових містах чи селах я не зустрічав такого, можливо, не проїздив у цей час.

Бачу, що всі поховали телефони та зосереджено стоять, опустивши голови. Я теж згадав полеглих подумки та подякував їм.

Пан майор з ТЦК та СП скидає точку. Паркуємось неподалік автобуса з траурними відмітками біля великої церкви. Там вже з десяток військових у піксельному державному однострої: від солдата до лейтенанта – військовослужбовці з «військкомату». Вони будуть носити труну, робити військовий салют – постріл автомата в повітря. Знайомлюсь та йду купувати квіти.

Вітаюсь з родичами – стандартні питання: як помер, яким побратимом був. Чи зможе найближчий родич отримати тепер бронь, досі він «оминав» групи сповіщення ТЦК. Питає не він – його дружина, хоч той сам прийшов на поховання. Труна в церкві закрита, родичі стоять півколом, ладан тихо пливе перед образами.

Далі військові беруть домовину, починається траурна хода центром містечка.

Прощання з воїном
Прощання з воїном
фото: vechirniy.kyiv.ua

Після поховання – на сповіщення

«Всі чомусь думають, що в ТЦК є окрема почесна варта, яка просто отак чекає на поховання! В мене і сповіщення, і розслідування, і нескінченні скарги від якихось адвокатів – робота нон-стоп майже без вихідних… І плюс поховання. А хто ж його поховає?», – каже пан майор з місцевого ТЦК та СП. Він та його хлопці роз'їдуться не раніше, ніж на кладовищі у рідному селі полеглого закінчиться поховання.

Хлопці дещо напружені – сьогодні їм ще доведеться вручати повістки місцевим чоловікам, а це незабутній конфліктний досвід.

Жалобна хода з музикантами проходить містечком, люди шанобливо стають на коліно. Далі – автобус, село, кладовище. Розпитую родичів про полеглого та відмовляюся від пропозиції долучитися до обіду – це заборонено. Та й люди після чарки іноді можуть озвучувати свої версії, зокрема, обвинувачувальні.

Українці проводжають полеглого воїна
Українці проводжають полеглого воїна
фото ілюстративне: radiotrek.rv.ua

Сідаю за кермо, вмикаю навігатор. Вісімсот з гаком кілометрів до фронту, назад. Доброї дороги: тобі – у засвіти, у вічність, а мені назад – на Схід.

Дякую тобі, братику, де б ти тепер не був!

Іван Петров, військовослужбовець, журналіст

Читайте також:

Теги: військові поховання поранення кладовище

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому військовим нема де жити на фронті і що з цим робити
Армія без даху: чому солдати на фронті залишаються без житла
9 вересня, 17:10
Близько 10 європейських країн будуть готові направити війська до України після завершення повномасштабної війни
Скільки країн готові направити свої війська в Україну: відповідь Bloomberg 
20 серпня, 01:25
У Наталії Ільницької залишилися двоє дітей, мама, брат та чоловік, який і сьогодні боронить Україну у лавах ЗСУ
Була однією з перших «Бучанських відьом». Згадаймо Наталію Ільницьку
22 серпня, 09:00
Окупант під час розмови з рідними
«Набити б тебе ганчіркою». Мати смішно насварила полоненого окупанта
24 серпня, 15:30
Калмикова: «Ми проводимо поховання згідно із законом»
Калмикова прокоментувала скандал навколо поховань на Національному меморіальному військовому кладовищі
29 серпня, 14:01
Берлін відмовився від ідеї відправки військ в Україну та визначив інший пріоритет
Німеччина змінила курс підтримки України – Bild
31 серпня, 14:09
Порошенко, Турчинов, Стефанчук: хто прийшов віддати шану Андрію Парубію
Порошенко, Турчинов, Стефанчук: хто прийшов віддати шану Андрію Парубію
2 вересня, 13:04
Мітинг проти розгортання військ нацгвардії у Вашингтоні
У Вашингтоні пройшов мітинг проти розгортання військ нацгвардії
7 вересня, 01:55
Хлопець велосипедом наїхав на міну
У Херсоні підліток підірвався на міні
6 вересня, 07:26

Публікації

Вантажний мікроавтобус з написом «На щиті»
Шлях у засвіти. Остання путь воїна очима побратима
Сьогодні, 19:00
Стрес-тест для НАТО. Що показала атака на Польщу
Стрес-тест для НАТО. Що показала атака на Польщу
Вчора, 22:30
Сепаратист Олег Царьов та кремлівська оперна діва Анна Нетребко вже «підняли» у Донецьку оперу і взялись за Лондонську
Перший російський «культурний дрон» долетів до Лондона
11 вересня, 17:30
Підозрюваний у вбивстві нардепа Парубія Михайло Сцельніков визнав себе винним у злочині під час спілкування зі ЗМІ
Убивство Парубія. Що засекретило слідство?
11 вересня, 15:30
Рік під камерами. Як обласні ради показують (приховують) свою роботу
Рік під камерами. Як обласні ради показують (приховують) свою роботу
10 вересня, 14:00

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
288K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 вересня: ситуація на фронті
116K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 вересня 2025
11K
Яхта Медведчука. Нова очільниця АРМА висунула претензії попередньому керівництву
6334
Прогноз магнітних бур на 13-15 вересня: якою буде сонячна активність
4875
Майже не керує Чечнею. ЗМІ розкрили дані про стан здоров’я Кадирова
3212
Втрати ворога станом на 13 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua